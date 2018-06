Así se forma un editor

Ha nacido una nueva editorial extremeña. Se llama La Moderna y sus creadores son David Matías y Lidia Gómez. Para entender por qué dos jóvenes extremeños de Galisteo (David) y de Villanueva de la Serena (Lidia) se embarcan en una aventura tan azarosa en los tiempos de internet, hay que conocer la formación literaria y sentimental de David, que presenta el proyecto a quien se interesa por esta editorial con sede en Mérida y Galisteo. «Mi vocación de editor es consecuencia de la de lector. Un editor es alguien a quien le gusta recomendar a los demás lo que a él le gusta leer», resume .

David estudió en el IES Valle del Jerte de Plasencia. Allí tuvo como profesor al escritor Gonzalo Hidalgo Bayal. «Fue una parte fundamental de mi educación literaria y sentimental. Recuerdo mucho sus clases de Literatura Universal. Nos propuso un canon de 10-12 lecturas. La primera era 'Edipo Rey', la perfección de la trama lograda ya hace 2.500 años. Después, 'Hamlet', Poe, 'La Metamorfosis' de Kafka, 'Madame Bovary', con su trama leve como las de las novelas que escribe Gonzalo Hidalgo», expone David, a quien Hidalgo Bayal le genera ansiedad por ser un referente difícil de imitar, una meta de llegada por el estilo y por aunar forma y contenido.

David Matías se matricula en Cáceres en Filología Hispánica y al llegar a la facultad se decepciona: «Esperaba encontrar un ambiente estimulante y me encontré un páramo intelectual y alumnos a los que no les gustaba leer». De nuevo los profesores como referencia y salvación. «Encontré a Enrique Santos Unamuno, bisnieto de Miguel de Unamuno y profesor de Literatura Comparada, que enfoca las clases dando gran importancia al punto de vista social y me condiciona como lector. Otro profesor interesante es Miguel Ángel Lama. Recuerdo sus clases sobre Bécquer, del que me gustaría editar sus rimas y leyendas con un estudio de Lama sosteniendo que es un autor realista», confiesa David.

Acabada la carrera y presentada la tesis, el doctor David Matías decide montar una editorial y en ese punto aparece la influencia familiar. «Julián Rodríguez, fundador y editor de Periférica, es primo de mi madre. Empecé a leerlo con 15 años. En una hoja manuscrita, Julián me recomienda lo que debe leer alguien que desee ser escritor o editor: Beckett, Bernhardt, Aldecoa, Marsé, Handke, Quignad», recuerda.

Con este bagaje de formación y la experiencia de haber editado entre 2012 y 2014 el fanzine cultural 'Sara Mago', en febrero de 2017 funda La Moderna con Lidia. «En principio, pensábamos hacer solo libros digitales destinados a los mercados de España y América, pero nos invitan a impartir unos talleres en Bolivia, vamos luego a Lima y Miami y descubrimos la realidad latinoamericana, donde poca gente tiene tarjeta de crédito y quienes la tienen no compran en internet», explica.

El caso es que vuelven del futuro al presente: a finales de 2017, empiezan a editar en papel en Extremadura y en América Latina, publicando en pocos meses dos obras teatrales y tres ensayos. «Damos mucha importancia a la estética y a la ética. Tenemos una línea feminista con los libros 'Eva no tiene paraíso' de Patricia de Sousa y 'Feminismo o barbarie' de Pilar Aguilar, cuya primera edición se ha agotado en mes y medio», detalla.

En la Feria del Libro de Badajoz, presentaron la versión de 'Edipo Rey' de Miguel Murillo, representada en 2014 en el Festival de Mérida con José Vicente Moirón en el papel de Edipo. La trama perfecta publicada por una editorial con ansias de perfección: La Moderna.