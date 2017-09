Fernández Vara no llevará los Presupuestos a la Asamblea sin tenerlos pactados antes La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, sonríe tras aprobarse los Presupuestos en enero de este año. Detrás, Vara y Navarro. / HOY Podemos cree que Monago tiene miedo de que se pacten unas cuentas sociales y el PP dice que Vara no puede acordar con quienes apoyan a independentistas CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 25 septiembre 2017, 23:34

El Gobierno de Vara no define con quién intentará pactar los Presupuestos regionales de 2018 pero tiene claro que no los llevará a la Asamblea sin tener antes cerrado su socio para sacarlos adelante. De esta forma evitará que se repita la situación de 2015, cuando los llevó a la Cámara y PP y Podemos se unieron para tumbarlos ante la ausencia de un acuerdo previo de los socialistas con alguno de ellos. Mientras, PP y Podemos siguen repitiendo sus mensajes de las últimas semanas aunque el partido de Monago introduce ahora el conflicto catalán en el discurso político regional. Los morados dicen que quieren intentar cerrar unas cuentas «sociales» con el PSOE; y el PP, que Vara no puede acordar «con los que se manifiestan con banderas esteladas para negociar cuentas que afectan a todos los extremeños».

La Consejería de Hacienda y Administración Pública afronta la recta final de la elaboración del borrador de los Presupuestos de 2018. Se transformará en proyecto de ley tras ser aprobado en Consejo de Gobierno. De momento, el Ejecutivo no habla ni de calendario ni de socios preferentes de forma pública. Lo que sí ha indicado a HOY es que es seguro que se registrarán en la Asamblea «una vez estén negociados».

Hacienda ha enviado información a Podemos de los ingresos pero los morados piden más detalle

La Junta asegura estar todavía en la fase de elaboración del borrador

Los de este año fueron aprobados con los votos a favor del PSOE y las abstenciones de PP y Ciudadanos; solo Podemos votó en contra. Fue en el Pleno del 24 de enero. Y en el del 1 de abril de 2016 fue cuando el Gobierno de Guillermo Fernández Vara sacó adelante las cuentas de ese año gracias igualmente a la abstención de los populares y C’s.

Nueva información

La portavoz de Podemos de Extremadura, Marta Bastos, insistió ayer en la disposición de su formación para negociar con el PSOE las nuevas cuentas «pero dentro de una orientación progresista».

Lo dijo mientras su formación ha vuelto a reclamar, por tercera vez, más información al Ejecutivo socialista sobre el capítulo de ingresos que maneja para los Presupuestos. «Se ha recibido la información solicitada pero está muy poco desglosado ese capítulo. Necesitamos más exactitud», indicaron ayer a Podemos desde su gabinete de prensa.

En cambio la información sobre gastos no le ha sido remitida, según el partido morado. La respuesta de Hacienda «es que lo conoceremos cuando esté en el borrador, pero consideramos que entonces habrá poco margen de cambio», esgrime el partido de Álvaro Jaén. Podemos subraya que es preciso analizar las cuentas «pero desde una perspectiva sin privatizaciones de los servicios públicos ni la precariedad social», unas cuestiones que, señaló, hizo el PP durante sus años de gobierno y ha hecho el PSOE en los dos últimos en acuerdo con los populares.

Por último, sobre las manifestaciones del PP sobre «el peligro» de un hipotético acuerdo entre PSOE y Podemos, expresa Bastos que los populares tratan simplemente de «proyectar miedo».

Mientras, desde la formación de centroderecha se criticó ayer al presidente de la Junta por los contactos con Podemos, «que se manifiesta con la bandera estelada y que, por tanto, defiende la independencia» de Cataluña. Lo dijo la portavoz del PP, Gema Cortés.

Agregó la diputada que dar la razón «a aquellos que quieren que todo vuele por los aires es dar un paso atrás en todo el trayecto recorrido» y consideró que si eso lo hace «quien cobra un sueldo de la Asamblea de Extremadura como diputado y representante de los extremeños es un asunto muy grave».

Cortés le pide a Pilar Blanco-Morales, consejera de Hacienda, que le explique a Podemos lo que supone una Cataluña independiente y lo que supone el principio de ordinalidad, «que parece que el PSOE también está defendiendo ahora». Y advirtió que, si estos son los términos en los que se va a llevar la negociación de los presupuestos con el PSOE y Podemos, «con el PP que no cuenten».

Podemos replicó que se manifiesta «con total libertad de expresión» sin atacar a nadie mientras que el PP está centrado en «una confrontación de banderas».