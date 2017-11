La Federación suspenderá los partidos de fútbol el día 18 para reivindicar un tren digno Acto simbólico ayer en San Vicente de Alcántara. :: santi rodríguez Rodríguez Ibarra dijo ayer que él no irá a la manifestación de Madrid «para no hacerles el juego a los de la Milana Bonita» REDACCIÓN Miércoles, 1 noviembre 2017, 09:25

La Federación Extremeña de Fútbol anunció ayer la suspensión de todos los partidos previstos para el sábado 18 de noviembre, día en el que está convocada una manifestación en Madrid para reivindicar un tren digno en la región. La decisión se ha tomado en apoyo a las iniciativas que se vienen promoviendo desde múltiples sectores de la sociedad para que Extremadura mejore sus infraestructuras ferroviarias. La medida afectará a todas las competiciones territoriales de fútbol aficionado y fútbol base, y no se autorizará ningún partido de fútbol en estas categorías para el sábado 18N.

No obstante, la cancelación de partidos no afectará al viernes 17 ni al domingo 19, fechas en las que sí podrán señalarse partidos, respetando siempre la normativa recogida en las Bases de Competición en lo referente a horarios. Todos aquellos encuentros cuya celebración no sea posible quedarán pospuestos al sábado 9 de diciembre.

Por su parte, el baloncesto extremeño también se une a la reivindicación por un tren digno. La Federación Extremeña de Baloncesto (FEXB) pondrá en marcha el próximo fin de semana un programa denominado 'Canasta de tren' con el que se une a la reivindicación del Pacto Social y Político por el Ferrocarril por un tren digno en la región.

En los partidos de baloncesto cada triple se asociará simbólicamente a la mejora del ferrocarril

Así, durante la próxima jornada cada canasta de tres puntos será 'La canasta del tren'. «Queremos construir una vía del tren imaginaria intentando conectar los 465 kilómetros que hay entre Badajoz y Madrid, para lo que necesitamos un total de 705 triples anotados entre todas las categorías extremeñas», explicó ayer la FEXB en una nota de prensa.

Por otra parte, esta Federación animó a la colaboración popular para que la población participe mediante el envío de vídeos de canastas de tres puntos a la red social Twitter con la etiqueta #CanastaDeTren.

Apoyo de la Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, su equipo de gobierno y cargos públicos de la comarca protagonizaron un acto reivindicativo a favor de un tren digno para Extremadura en el andén ferroviario de San Vicente de Alcántara, localidad en la que se presentaron ayer los presupuestos.

En el acto, Gallardo recordó el compromiso de la Diputación de Badajoz con esta causa, ya que gran parte del futuro de la provincia, dijo, depende de esta infraestructura que facilita la movilidad de la población y la competitividad de las empresas.

Más tarde, el alcalde de San Vicente de Alcántara y diputado provincial, Andrés Hernáiz de Sixte, recordó la historia del ferrocarril en esta localidad, que se remonta a 1880, y el desarrollo económico que vivió el municipio centrado en el corcho. También hizo referencia al Lusitania Expreso que unía Madrid y Lisboa. «Con el cierre de esta línea, nos quedamos aislados. Solo tenemos un tren regional que nos une con Cáceres», indicó.

Mientras tanto, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra no irá a la concentración por un tren digno para Extremadura el 18 N en Madrid.

«No, entre otras cosas, porque no voy a ir a hacerle el juego a los de la Milana Bonita», aseveró Rodríguez Ibarra aludiendo a este colectivo placentino al ser preguntado en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión. Según Ibarra, «bastante hemos tenido con la Milana Bonita para que venga ahora gente a resucitar además una cosa que era falsa», ya que según aseveró, «cuando lo escribió Delibes ya era una falsedad».

No obstante, Ibarra consideró que «está bien que se hagan manifestaciones», pero añadió que su sitio no está ahora en estos actos.