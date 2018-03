'Fariña' y Cáceres

El periodista que me metió en esto de colaborar en prensa aparece en el libro 'Fariña'. Se llama Julio Álvarez Fariñas y fue el mejor cronista del salto de los contrabandistas gallegos del tabaco al hachís y a la coca. Una tarde de julio de 1986, me invitó a tomar un café, me propuso escribir y cambió mi vida. Naturalmente, el tema estrella donde vivía, Vilagarcía de Arousa, era el narcotráfico, y yo daba clases en un instituto comarcal al que acudían jóvenes de toda la ría de Arousa. El miércoles pasado, mientras veía el primer capítulo de la serie 'Fariña', recordaba cada momento de aquellos años por haberlos vivido de primera mano.

Cuando aparece Sito Miñanco con su familia, reparo en su hijita porque esa muchacha, unos años después, fue alumna mía y no olvido que el día que cumplió los 18 apareció en el instituto conduciendo un Mercedes deportivo biplaza de color azul. Cuando sale Laureano Oubiña con su mujer, recuerdo que escribí un reportaje para el Semanal XL contando la novelesca vida de Esther Lago, así se llamaba su esposa, a raíz de su muerte en accidente de tráfico cuando volvía de recoger a sus hijos de una fiesta.

Escribí para El Semanal XL varios reportajes sobre narcotráfico. Uno contaba la historia de un grupo de alumnos de mi instituto que habían dejado los estudios para montar una red de tráfico de hachís. 'Estudias o traficas' se titulaba y explicaba lo difícil que era seguir en el instituto cuando por una noche de descarga en la ría te pagaban 50.000 pesetas.

Otro reportaje para el suplemento de Vocento se centraba en tres jóvenes que, tras estar a punto de morir por culpa de la heroína, habían rehecho su vida gracias a Proyecto Hombre. Cuando acudí a la cita con ellos y sus parejas, me saludaron con cariño: «Hola, profe». No los recordaba, ya crecidos y con familia, pero me explicaron que habían sido mis alumnos y que cuando yo, recién llegado de Cáceres, los llevaba de excursión a visitar castros o la casa de Rosalía, ellos, con 16 años, traficaban con cocaína en la parte trasera del autocar. ¿Pero qué demonios sabía uno de Cáceres en 1981 de la cocaína?

Veo la serie 'Fariña' con verdadera emoción, pegado al sillón, sin pestañear. Es buenísima. Retrata cómo eran las cosas en la ría de Arousa en los 80 y los 90 del siglo pasado con absoluta fidelidad. Los actores, la mayoría conocidos solo en Galicia, son magníficos, hablan un castellano trufado de gallego fidedigno, riguroso, así hablaban, exactamente así. Me da tanta rabia cuando veo a actores extremeños que no tienen nada que envidiar a los gallegos, pero que no pueden participar en proyectos semejantes porque aquí no tenemos una industria audiovisual, nacida al socaire de nuestra tele, capaz de generar una productora como la galaica Bambú, creadores de 'Velvet', 'Tiempos de Guerra', 'Las chicas del cable', 'Hispania' o 'Fariña'.

Espero con expectación los próximos capítulos de 'Fariña' porque en ellos va a haber una inevitable conexión extremeña. Me refiero al abogado cacereño Pablo Vioque, que llegó a Vilagarcía como secretario de la Cámara de Comercio, acabó siendo el abogado más significado de los narcos y, eso fue lo peor, participó en sus negocios ilícitos. Por su despacho pasaron Falconetti, Miñanco, Oubiña, Carballo o Marcial Dorado, el que aparece en las fotos en su yate con el presidente gallego Feijoo, sucesor in pectore de Rajoy, también de actualidad tras el 'Salvados' del pasado domingo.

Vioque, uno de los protagonistas de 'Fariña', fue detenido dos veces en Cáceres. El primer presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía tras la destitución de Vioque falleció en un hotel de Cáceres una Semana Santa y una tía de Vioque, sin recursos económicos y pagando un alquiler en la plaza Mayor de Cáceres de 200 pesetas, prestará a Laureano Oubiña, el 31 de diciembre de 1985, 138 millones de pesetas para comprar el pazo de Baión. Espero con ansiedad el siguiente capítulo de 'Fariña'.