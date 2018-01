La falta de seguro público obliga a los médicos a contratar pólizas privadas Cirujanos durante una operación en una imagen de archivo. / HOY El SES carece de cobertura desde el pasado septiembre después de que el concurso para adjudicarla quedara desierto ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 9 enero 2018, 21:14

Son cinco meses ya los que llevan los trabajadores del SESsin seguro de responsabilidad civil ni patrimonial. Desde que el 1 de septiembre de 2017 caducara el que estaba en vigor y después de que ninguna otra aseguradora haya optado al concurso que sacó la Junta para renovarlo.

«Esta situación está generando cada día más incertidumbre e inseguridad en los médicos», afirma Carlos Arjona, presidente del colegio cacereño. «Y es el motivo por el que ya estamos ofreciendo pólizas privadas a nuestros asociados, para que estén cubiertos ante cualquier situación y dada la falta de respuesta por parte del SES», añade.

De momento, el colegio cacereño oferta seguros hasta el 30 de marzo, por tanto para este primer trimestre, mientras el pacense lo está haciendo para todo el año. En uno y otro caso las pólizas suponen, en función de lo contratado por cada profesional, hasta un gasto de unos 4.000 euros anuales al médico (sobre todo para especialidades como Cirugía o Anestesia). Para hacer frente a una hipotética indemnización de hasta 300.000 euros. Pólizas, en cualquier caso, que cubren tanto la responsabilidad civil como la patrimonial, tanto la defensa jurídica del médico como las posibles indemnizaciones que se produjeran por negligencias.

La Junta se compromete a asumir el pago de las indemnizaciones con recursos propios

«Porque el SES no ha sacado hasta ahora ni uno ni otro seguro; sus responsables nos llevan diciendo desde noviembre que están en ello y que en breve se volvería a a sacar el seguro a licitación, pero a día de hoy no hay nada de nada», critica Carlos Arjona.

Cabe recordar que el SES sacó a licitación pública el pasado verano su seguro de responsabilidad civil y patrimonial por 8 millones de euros, la misma cuantía del anterior, para hacer frente al pago de las reclamaciones durante 24 meses repartidos entre los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Mantuvo la cuantía del último seguro que suscribió en 2013 con Mapfre, con anterioridad lo hizo con la empresa Zurich, porque según la administración es un presupuesto suficiente para atender las reclamaciones que viene recibiendo en los últimos años.

La fecha límite de presentación de ofertas fue el 18 de septiembre, pero ninguna empresa concurrió. Ante esta situación, el SES adelantó el pasado noviembre que había optado por sacar a concurso las pólizas por separado, para evitar que una única compañía tenga que asumir las dos. Por un lado el de responsabilidad civil, «que será el primero porque es el fundamental para proteger a los profesionales», argumentó entonces Sanidad, y aseguró que el pliego de condiciones para el mismo ya se estaba ultimando. Y, por otro, el de responsabilidad patrimonial.

Por eso, también dijo que mientras se licitan y resuelven, en el caso de la responsabilidad patrimonial, que es la que conlleva el abono de indemnizaciones por errores sanitarios, el SES asumiría el pago con recursos propios.

«No tenemos por escrito detallado exactamente a qué se compromete el SES y, por eso, ante esta situación, los colegios hemos optado por ofertar pólizas privadas y los colegiados, por contratarlas», señala el presidente del colegio cacereño.

Según su explicación, «no sabemos sin seguro quién va a defender al médico y tampoco si la Junta repercutirá o no las posibles indemnizaciones en los profesionales». Del mismo modo, añade también Arjona, «como tampoco sabemos, porque no está especificado por escrito, si en el caso de la responsabilidad penal con pena de cárcel para el facultativo, el SES asumiría o no el pago de la fianza para evitar la prisión; al no tener ningún documento detallado no sabemos qué asume la administración con sus recursos propios».