Escribo en la cocina mientras vigilo las alubias. La semana pasada, estuve en Gijón y me traje unas fabes muy ricas, blanditas y untuosas. Son fabes con historia. Se trata de un pago o trueque con resonancias medievales.

Resulta que mi padre y mis tíos heredaron de mis abuelos unos prados en lo alto de los montes de Proaza (Asturias), cerca de Peña Ubiña. Están medio año nevados y no es fácil alquilarlos. El caso es que los arriendan a unos vaqueiros que pagan en especies, o sea, en kilos de fabes. Así que estoy vigilando la herencia familiar. Y no crean que es mala herencia porque estas alubias especiales para la fabada se vendían en Gijón a 13 euros el kilo.

Hago unas fabes con almejas. Miento. Ese era mi propósito: meterme en la cocina a preparar este guiso asturiano tan rico y popular desde el siglo XIX. Pensaba echar el kilo de fabes en la olla grande en compañía de una cebolla pelada, una zanahoria, tres dientes de ajo enteros, un pimiento verde y un puerro y luego sacar las verduras y triturarlas con la batidora, mezclar el puré con las fabes y así hasta que cocieran dos horas. Por otro lado, guisaría las almejas con vino blanco, perejil, ajo y cebolla, lo uniría con las fabes, lo dejaría hervir dos minutos, sazonaría y listo.

Pero no, vigilo y escribo. Con artimañas y razonamientos, mi mujer se me ha adelantado y dirige ella las operaciones. Lo ha hecho con muy buen rollo, pero dejando claro que no va a permitir que no pele los tomates y las zanahorias antes de sofreírlos, tampoco transige con que eche harina a las almejas para espesar la salsa y rechaza, en fin, otras blasfemias poco naturales y nada sanas. Yo la comprendo. Al poco de conocernos, vino a verme a mi piso a Salamanca y le preparé unas fabes con oreja, morcilla, tocino y chorizo tan brutales que le provocaron fiebre. Ella me culpa sutilmente recordando que ni tan siquiera quemé las cerdas de las orejas del cerdo.

En fin, que vigilo atentamente y sugiero lo que voy leyendo en Internet y lo que se me ocurre de mi experiencia cocinera de piso de estudiantes: asústalas con agua fría, espolvorea con perejil, echa la sal al final... Ella me hace caso o no, pero no deja de sonreír, sobre todo cuando repara en que se me ha olvidado comprar vino blanco de batalla para cocinar las almejas y voy a echarles un chorro de blanco Golosina de uva Eva Beba de Los Santos, que suena muy sofisticado, pero no deja de ser un sacrilegio. «¿Cómo echas un vino bueno a un guiso y encima con cierto toque de dulzura, son fabes, no bizcochos borrachos», me regaña mientras compongo mi gesto más inocente.

Al tiempo que vigilo las fabes con almejas y escribo, se me ocurre un buen programa de televisión que brindo a alguna productora con arrojo. ¡Eureka soy hombre y puedo vigilar, escribir y pensar a la vez! La propuesta televisiva sería un programa de cocina, que como saben siempre tienen éxito, pero ya están casi todas las fórmulas gastadas: el campechano Arguiñano, el dicharachero Granero, esos ingleses pirados que van cocinando por el mundo, los gemelos Torres que ve mi suegra, «qué muchachos más simpáticos»...

Mi propuesta es la siguiente: un matrimonio cocina, ella controla y actúa, él husmea, mete la pata, sugiere trucos insensatos que ella rechaza, se pelean sin que llegue la sangre al río, ella le pide que le coja una zanahoria, que saque la olla, que le acerque la espumadera... mi niño...

Y él obedece ilusionado con la esperanza de poder intervenir. Ella se va a hacer otras cosas y le encarga que vigile el guiso. Él, por fin solo y amo de la cocina, decide ser creativo y echa en la olla un chorro de aceite de oliva buenísimo de Alía, de la que le regaló su nuera, porque acaba de verlo en un vídeo cocinero de Hogarmanía. Ella se entera y le riñe: «Pero hombre, ¿no ves que con el aceite del sofrito ya basta? Espera que quite la grasa que flota». En resumen, la vida misma.