«Fueron 45 segundos que se hicieron eternos»

Al otro lado del teléfono, recién levantada tras una noche horrible, Beatriz Cárdenas, ingeniera pacense que reside en Mexico desde hace seis años, se despide de manera apresurada porque había vuelto a sonar la alarma. «No sé si puede ser otra réplica, adiós, lo siento, un abrazo», fueron sus últimas palabras. Afortunadamente, sus familiares en Badajoz confirmaron unas horas después que no había sido nada grave y ella estaba bien.

Como ella, son decenas los extremeños que viven en Mexico y hoy han vivido en primera persona el terremoto del que aún se está calculando su alcance. HOY ha hablado con algunos de ellos.

Beatriz Cárdenas «Cuando salí a la calle aquello era un caos»

Beatriz Cárdenas Silva ha pasado esta pasada noche del martes al miércoles en un hotel pues su hogar está en La Condesa, uno de los inmensos distritos del la capital mexicana y de los más afectados. De hecho, no puede volver a su casa hasta que los técnicos no confirmen que la zona es segura. «Trabajo en el Paseo de la Reforma, que está lleno de rascacielos y todo ocurrió apenas dos horas después de hacer un simulacro. Estaba en una quinta planta de un edificio de 12 y nos evacuaron. Cuando salí a la calle aquello era un caos, como en la película Apocalipsis Now, rodeados de torres de más de veinte niveles y con un fuerte olor a gas, así que la gente empezó a gritar que se apagaran los cigarrillos. Vimos algunos edificios derruidos y la gente tratando de gestionar el tráfico para que circularan las ambulancias, una situación muy angustiosa».

Para esta extremeña la solidaridad mostrada desde el primer momento la ha impresionado. «Enseguida la gente ha empezado a ofrecerse con mantas, cuidando niños, lo que fuera, ... hoy ya la ayuda es más profesional, pero aún así siguen faltando cosas como gasas, agua oxigenada, guantes, alcohol, paracetamol, ... y kits quirúrgicos», pide esta pacense que ha pasado la noche alojada en un hotel junto a una amiga con dos bebés.

Alba Muñoz «Contacté con mi familia y estaban asustadísimos»

Otra extremeña que vive en La Condesa es Alba Muñoz Luengo, que trabaja en una agencia de viajes ‘on line’ y llegó un día antes del terremoto pues estaba fuera después de haberse casado. Tiene 27 años. «Hoy tenía una presentación de un producto y cuando iba a la oficina sonó la alarma antisísmica. Me pilló en un segundo piso y al principio hubo un primer temblor y luego otro más fuerte. Me recordó a la imagen de la película Jumanji cuando tiembla la cámara. Cogí el móvil solamente y mientras bajaba las escaleras veía grietas en el edificio y se movía el suelo. Cuando salimos estaba todo el mundo en la calle y salía humo de algún edificio. Aún así, me dio tiempo a volver a por mi bolso», relataba ayer esta pacense.

Según contaba lo siguiente fue tratar de contactar con su esposo, pero Internet no funcionaba y tuvo que esperar hasta que volvió a verlo. «Nos dijeron que fuéramos a un lugar sin edificios ni árboles altos y allí me reuní con él. Cuando contacté con mi familia de Badajoz estaban todos asustadísimos porque había mucha confusión en las redes sociales».

Rafael Sotelo «Fueron 45 segundos que se me hicieron eternos»

«Estamos perfectamente, gracias a todas las personas que os habéis preocupado por nosotros. Besos y abrazos». Fue el mensaje que colgó en Facebook Rafael Sotelo, desde México DF, poco después de la tragedia. El exgerente de la empresa cacereña Pronorba se instaló en la capital mexicana el año pasado. Es director de proyectos inmobiliarios del Grupo LAR Desarrollos Residenciales y el seísmo le ha cogido en plena sala de juntas con ocho personas más. Se celebraba comité de dirección y de repente se produjo «un leve temblor» que fue en aumento.

Así lo ha recordado: «Los mejicanos salieron despavoridos de la sala. Iban pegados a la pared. Se sabían el protocolo de memoria. Es difícil andar porque el suelo bota, todo se mueve. Tenía sensación de mareo. Yo me quedé en un pasillo y no salí. Fueron 45 segundos pero se hicieron eternos».

Una vez se detuvo el temblor llegó el personal de mantenimiento y seguridad del edificio y fueron desalojados. «Toda la gente de las oficinas estaba en la calle y el tráfico parado», explica. Luego intentó llamar a España pero no había comunicaciones activas. Solo pudo enviar algunos ‘wasap’ y habló con su madre a través de Skype.

Sotelo, un profesional muy conocido en el sector inmobiliario y de la construcción en Extremadura, ya ha vivido dos terremotos en primera persona. El anterior fue el 8 de septiembre. Entonces «dormía plácidamente a las 4 de la mañana» y le despertó el teléfono móvil. Decenas de mensajes en los que le preguntaban si se encontraba bien. «Llegué a pensar que el terremoto era en España». Sobre el suceso de las últimas horas admite que aún no sabe «si es peor el movimiento o cómo suenan las paredes y cruje el suelo».

Para ilustrar el ambiente que hay envía una foto en la que aparece un vehículo aplastado por un árbol en una zona cercana a su casa. Sin embargo, apunta un dato: en el área más exclusiva de la ciudad, que equivale a diez veces la población de Cáceres, no ha habido ni un muerto ni un edificio caído. «El 99 por ciento de la capital está en perfecto estado y funcionando. Las noticias que veo en los medios españoles son únicamente fotos del desastre».

Como anécdota cita el hecho de que este año su empresa no participó en el simulacro que se suele celebrar cada 19 de septiembre. «La gente se queja de que se pierde mucho tiempo, pero ya ves, al final fue serio». En el momento de contactar con HOY, la normalidad aún no había regresado. «Es una sensación llegar a casa y ver todos los cajones de los armarios abiertos por el temblor», añade. Ayer era difícil comer en un restaurante, seguía cortado el gas natural y, a la espera de revisar el edificio en el que trabaja, ni Sotelo ni quienes trabajan allí habían podido volver a sus oficinas. «El protocolo es muy exigente», declara.

Luis Ochagavía «Te sientes un poco perdido y desamparado»

Luis Ochagavía, que ejerció como Comisario de la Policía Nacional en Cáceres durante ocho años y cuatro en Mérida se encontraba en la Embajada de España en México cuando tuvo lugar el terremoto que ha agitado la ciudad. En la sede diplomática desempeña desde hace 10 meses su trabajo como consejero del Ministerio del Interior. «Me ha pillado trabajando, hacía un momento habíamos vuelto del simulacro que todos los 19 de septiembre se hace en la ciudad», explica por teléfono. Ochagavía ha pasado prácticamente la noche en vela. Se habilitó un gabinete de crisis en la Embajada para poder atender a la extensa colonia española en la ciudad, que alcanza las 190.000 personas, una buena parte de ellas con doble nacionalidad. A pesar de tener muy fresco el plan de evacuación, fue inevitable sentirse «un poco desamparado y perdido» cuando todo se empezó a mover y la solidez del suelo desapareció. La alarma sísmica no logró ser preventiva porque no saltó antes del movimiento de tierra, sino una vez que ya se había iniciado. Ya en la calle, Ochagavía veía su coche «botar». «El terremoto duró unos 30 o 40 segundos que se hicieron eternos», explica.

Pese a todo, al fuerte impacto de vivir una experiencia así, el ex comisario indica que la zona en la que se encuentra la Embajada, muy cercana también a su domicilio, en el barrio de Polanco, no ha sufrido grandes daños. «Por la zona de la Embajada son edificios bajos y ninguno se ha derrumbado». Como única muesca visible de esta fuerte sacudida, solo hay una pequeña grieta en el patio de la Embajada. «Muy pequeña, prácticamente como cuando la raíz de un árbol levanta algunas baldosas». Acerca de la reacción de la gente, señala que todo el mundo ha actuado «con celeridad y todo el mundo salió a la calle, es algo que está en la mentalidad de todos los que viven aquí».

Carolina Rocha «En la calle había mucho miedo a una réplica»

La actriz cacereña Carolina Rocha se encontraba moviéndose en metrobús, un sistema de transporte similar al autobús pero con carriles exclusivos, cuando se dio cuenta de que todo se movía. Se bajó y empezó a caminar. «Ya no funcionaban los semáforos y empezó el caos, muchos edificios estaban agrietados y algunos caídos, era muy peligroso caminar». Esto le pasó en la colonia Roma. Se quedó sin red en el teléfono móvil. Nada funcionaba, ni metro ni taxis, y se pasó prácticamente todo el día caminando, hasta que a las ocho de la tarde logró llegar a su casa. «Todo el mundo estaba en la calle porque había mucho miedo a la réplica».

Residente en México D.F. desde hace tres años y medio, Carolina combina trabajo en teatro y en televisión. Con el miedo aún en el cuerpo reconoce que haber pasado por algo así le hace replantearse el seguir viviendo en la capital mexicana, «pero no es fácil, porque es aquí donde tengo el trabajo».

Como parte positiva dentro del caos y el miedo se queda con la solidaridad que vio. «Todo el mundo estaba dispuesto a ayudar como fuera», ha explicado a este diario.