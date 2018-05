Extremadura registró más de 150 delitos sexuales en el último año Manifestación en la puerta de los Juzgados de Cáceres tras conocerse la sentencia impuesta a La Manada. :: lorenzo cordero En la provincia de Cáceres aumentaron un 14,3% estas infracciones penales y en la de Badajoz disminuyeron un 10,2% respecto a 2016, según el balance de criminalidad en España ÁLVARO RUBIO Badajoz Lunes, 7 mayo 2018, 07:39

En la madrugada del 7 al 8 de julio de 2016, durante los Sanfermines, una joven madrileña fue abusada sexualmente por cinco hombres en Pamplona. Eso es lo que acaba de dictar la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que condena a los encausados de La Manada a nueve años de cárcel y les absuelve del delito de agresión sexual. Es uno de los casos más mediáticos que se han vivido en España. Tanto es así que ha generado un movimiento de protesta con voces que piden un cambio en el Código Penal y una mayor perspectiva de género a los magistrados. Es la respuesta de una sociedad que sabe que en este país violan a una mujer cada ocho horas. Sin embargo, hay situaciones que se quedan en un callejón oscuro o en un portal sin salida. Muchas ni siquiera llegan a denunciarse. Las que sí, pasan a engrosar la lista de delitos sexuales que cada trimestre hace pública el Ministerio del Interior.

En 2017, Extremadura registró 153 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, uno cada dos días aproximadamente, según el último balance de criminalidad en España. En él se recogen las infracciones penales en comunidades autónomas, provincias y ciudades con más de 30.000 habitantes. Es decir, delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por denuncia interpuesta o por actuación policial.

Por un lado, distinguen entre agresiones sexuales con penetración sin consentimiento válido u obtenido mediante intimidación, fuerza, fraude, coacción, amenazas, engaño, uso de drogas o alcohol, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de beneficios. Lo que califican como violación, que en la región hubo diez, seis menos que en 2016. Por otra parte, contabilizan el resto de delitos contra la libertad sexual que no equivalen a violación. En Extremadura se registraron 153, dos más que el año anterior.

Si se comparan los datos con los aportados durante los doce meses de 2016 el descenso que se aprecia es de un 2,5%, cuatro casos menos, un resultado mejor que el obtenido a nivel nacional. Solo en otras cuatro regiones (Aragón, Cataluña, Ceuta y Melilla) estos delitos disminuyeron.

En el computo total del país crecieron un 7,8% en 2017. Ese porcentaje es la media entre el crecimiento de las agresiones sexuales con penetración, un 10,6% más -de 1.249 a 1.382- y el resto de abusos sexuales, que aumentan un 7,5%, de 9.595 a 10.310.

Por municipios

El balance de criminalidad del último trimestre de 2017 especifica los datos de seis ciudades extremeñas. De ellas solo una presenta mejores resultados que el año anterior. Es Mérida, donde se denunció una violación, el mismo número que en 2016, año en el que los delitos contra la libertad sexual fueron 24. En 2017 bajaron a cuatro, un 83,3% menos.

Ese descenso en la capital autonómica es la principal razón de que estas infracciones penales disminuyeran en la provincia de Badajoz un 10,2%. De 108 a 97.

De hecho, en los demás municipios pacenses de más de 30.000 habitantes los delitos sexuales crecieron. En Badajoz se denunciaron 30, un 7,1% más que en 2016. De ellos dos fueron violaciones. En Almendralejo pasaron de ocho a 12 y solo uno fue denunciado como violación. En Don Benito subieron de dos a tres y ninguno fue puesto en conocimiento por los Cuerpos de Seguridad como agresión sexual con penetración. En ambas localidades este tipo de infracciones penales crecieron un 50 por ciento.

En cuanto a la provincia de Cáceres, aumentaron un 14,3%, de 49 a 56. Plasencia es la que registró el dato más preocupante, con un 120% más. En 2016, se denunciaron cinco delitos contra la libertad sexual y 11 en 2017. De ellos, ninguno como violación. En Cáceres, sí se registraron tres agresiones sexuales con penetración, las misma cantidad que en 2016. El resto de infracciones penales que no se consideran violación ascendieron a 19, seis más que el año anterior. En total, un 37,5%.

A los profesionales que ayudan a víctimas de delitos sexuales no les sorprende este aumento. Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), apunta que lo más preocupante es que estas infracciones se dan con frecuencia en jóvenes. «El consumo de prostitución está cada vez más normalizado y ahí no se comparte sexo, sino que se intercambia dinero por poder. Eso en algunos casos lo llevan a su vida y lo entienden como normal en sus relaciones. Tampoco ayuda el estereotipo de género que venden en Internet», explica Fondón, quien también alude a la reciente sentencia del juicio de La Manada. «Ha sido una patada directa al estómago. Sin entrar a valorar si nueve años son muchos o pocos, nos muestra qué opinión tienen quienes han sentenciado sobre la voluntad, el deseo y los derechos de las mujeres. Si que una mujer contra su voluntad sea penetrada oral, vaginal y analmente por cinco 'lobos', de forma simultánea y a veces coincidente, no supone un acto de violencia, es que esta terna es de otro mundo».

es el número de violaciones que se denunciaron en Extremadura durante 2017, según el último balance de infracciones penales registradas en comunidades autónomas hecho público por el Ministerio del Interior. Son seis menos que en el mismo periodo del año anterior.