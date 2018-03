Extremadura es la región donde más alumnos pasan la ESO con suspensos Un profesor imparte clase en un instituto de la región en una imagen de archivo:: HOY Uno de cada cuatro estudiantes que superan cuarto de Secundaria y obtiene el título lo hace a pesar de tener materias no aprobadas ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 19 marzo 2018, 21:18

Extremadura es la comunidad autónoma en la que más alumnos obtienen el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), superan por tanto el cuarto curso, a pesar de que no tienen un 5 de media porque no aprueban todas las asignaturas del currículum.

Las últimas estadísticas publicadas este mes por el Ministerio de Educación y Cultura ponen de manifiesto que, en función de los resultados del último curso académico analizado (2015-2016), un 27,6% de los alumnos de cuarto de ESO titularon con materias no superadas. Un porcentaje que nada tiene que ver con la media nacional (un 16,1%) ni con el resto de regiones. La más próxima a Extremadura es Castilla y León, pero el porcentaje de alumnos que en esta comunidad superan cuarto, titulan en ESO con suspensos, es un 23,2%. Ni siquiera Ceuta y Melilla superan a Extremadura, aunque ambas ciudades autónomas presentan también porcentajes elevados: un 25,2 y un 24,9%, respectivamente.

Según los datos del ministerio, de los 8.710 alumnos totales que superaron cuarto de la ESO en Extremadura en el curso 2015-2016, 2.761 lo hicieron con materias suspensas. Porque la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) permite que se pueda pasar de curso con un máximo de dos materias suspensas, siempre que estas dos no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. En el caso de que las dos asignaturas suspensas sean estas dos o que el alumno tenga tres o más debe repetir curso. Aunque también posibilita la promoción con hasta tres asignaturas suspensas si el equipo docente lo considera pertinente.

Lo cierto es que repetir curso sí se considera una medida excepcional. La Lomce solo permite repetir en dos ocasiones como máximo durante toda la etapa de Secundaria y solo una vez en Primaria. En realidad, aunque inicialmente esta ley trató de endurecer las exigencias, lo cierto es que al final la situación está como antes de su aprobación. Porque además de permitir la titulación en ESO con materias suspensas, se han eliminado también las reválidas como requisitos de titulación.

Sin reválida

De tal modo que los alumnos tampoco tienen que superar la prueba que se hace en cuarto de la ESO, como final de la etapa de Secundaria, para lograr el título y pasar al siguiente nivel educativo. Porque esta prueba ya no tiene consecuencias académicas, como tampoco la tienen las dos que se realizan en tercero y sexto de Primaria.

De hecho, la evaluación final de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria se celebrará en Extremadura el próximo mayo posiblemente por segundo curso consecutivo. El pasado 30 de enero se publicó en el BOE la orden ministerial anual que la regula. Y en la región será igual que el pasado. Es decir, con carácter muestral (una parte) y no censal (todos) y con finalidad diagnóstica y no académica, por lo que no tendrá repercusión ni en la nota ni en la titulación del estudiante. Aunque en la Lomce sí fue concebida con esa finalidad, la presión de las comunidades autónomas y de la sociedad en general, con huelgas y movilizaciones incluidas, modificaron este aspecto, y el Gobierno de Mariano Rajoy optó por dejar sin efecto las reválidas de la Lomce, de la también llamada Ley Wert, hasta que no se alcance el pacto nacional por la educación en el que se está trabajando.

En Extremadura, por ello, de nuevo, como el curso pasado, la reválida de ESO la harán unos 2.000 estudiantes de 50 centros educativos elegidos siguiendo unos criterios de proporcionalidad (entre las dos provincias, entre la pública y la concertada, entre el alumnado de los centros, localidad de los centros...), según informó recientemente la Consejería de Educación.

Esta prueba evaluará las competencias en comunicación lingüística en Lengua Española e Inglés, la competencia matemática y las competencias sociales y cívicas (Geografía e Historia).

También será muestral y no censal, participarán asimismo unos 2.000 alumnos de 50 centros, la evaluación final de sexto de Primaria por segundo año consecutivo, aunque se estrenó alcanzando a todo el alumnado. Y al igual que ha ocurrido con la prueba de ESO, a pesar de que no ser concebida así, tampoco tiene consecuencias académicas, de tal modo que da igual que los alumnos la superen o no para poder acabar la Primaria y pasar a la siguiente etapa educativa.