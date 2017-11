Extremadura rechaza la propuesta de Iceta de condonar deuda a Cataluña Pilar Blanco-Morales y Miquel Iceta:: HOY La vicepresidenta de la Junta responde al secretario general del PSC diciendo que es «un error político, un error de concepto» E.P. Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:19

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha rechazado este miércoles la propuesta del secretario general del PSC, Miquel Iceta, de condonar la deuda de Cataluña y otras comunidades autónomas, ante la que ha defendido que «las deudas deben pagarse, en condiciones asumibles».

Pilar Blanco-Morales ha señalado que «en ningún caso» está de acuerdo con las declaraciones de Miquel Iceta, en las que apostaba por que se condone la deuda de la Generalitat de Cataluña y otras CC.AA. que han realizado «un esfuerzo excesivo» para intentar reducir su déficit.

«Las deudas, y más con las lecciones que deberíamos haber aprendido de la crisis, que creo que no las hemos aprendido del todo, deben pagarse, deben pagarse en unas condiciones asumibles», ha reafirmado Pilar Blanco-Morales en una entrevista en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión.

En ese sentido, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública ha considerado que «hablar en este momento de perdón de la deuda, de condonación de la deuda» es «un error político, un error de concepto», máxime «cuando Extremadura no se benefició desde el primer momento, por una decisión irresponsable del gobierno de Monago, de las facilidades de liquidez autonómica para las CC AA», ha dicho.

En ese sentido, Pilar Blanco-Morales ha reiterado que la Junta «defiende que en ningún caso se condone la deuda ni se incluya en los parámetros del nuevo modelo de financiación autonómica», ya que, entre otras cosas, se parte «en condiciones de estricta desigualdad».

Y es que, la región extremeña no acudió en el primer momento al FLA, y «cuando hemos acudido no lo hemos hecho en las condiciones más ventajosas», tras lo que ha reafirmado que si se busca «hablar seriamente de estabilidad presupuestaria, no podemos hablar de trampas como la condonación de la deuda».

Financiación autonómica

Por otra parte, y respecto a la próxima reforma de la financiación autonómica, Pilar Blanco-Morales ha avanzado que el Ejecutivo regional acordará «siempre con aquellos que estén en la misma posición de defensa de los valores que el Gobierno en Extremadura defiende, y por supuesto de los intereses de los extremeños».

Así, ha considerado «un error» plantear este asunto «como algo que nos debe enfrentar a las comunidades autónomas», tras lo que ha reafirmado que para Extremadura «los acuerdos serán posibles con aquellos que defiendan los valores constitucionales», y que «se traducen en la igualdad y en la solidaridad», ha dicho.

Blanco-Morales ha destacado que el nuevo modelo de financiación autonómica «entra en una fase final que debería ser definitiva para llegar a un acuerdo», y en el que es necesario «hablar de los ingresos para el futuro, y para sostener las competencias de la administración central, y las competencias de las Comunidades Autónomas».

Para la vicepresidenta extremeña, está «demostrado» que las Comunidades Autónomas tienen «un problema de ingresos, no de gastos, no son derrochadoras», y ha dejado claro que en esta negociación «lo que está en causa es atender a los servicios para las personas, no para los territorios».