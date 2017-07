Extremadura is peculiar!

La más eficaz publicidad es la peculiaridad. Conseguir la excelencia es lo ideal y lo ético, pero es mucho más rentable llegar a ser peculiar que llegar a ser excelente. La búsqueda de la peculiaridad mueve millones. Las agencias de publicidad, los restaurantes, las regiones... La vida moderna es una búsqueda frenética y neurótica de la peculiaridad. Y para conseguirlo, vale todo.

Por ejemplo, con Franco, España era peculiar, es decir, era diferente y así se vendía en la propaganda. Los turistas nos visitaban porque buscaban la peculiaridad y querían ver españoles cetrinos con aire de bandolero de trabuco o de Carmen de Merimée.

Con la democracia, hemos ganado de todo menos peculiaridad y ha de buscarse el 'Spain is different!' por otros caminos. Ese eslogan cambió la imagen de España para siempre. Era tremendo y cínico porque le sacaba partido a nuestra fama de país aislado de costumbres bárbaras. La cosa venía de lejos, tanto que, según contaba el novelista y diplomático Juan Valera en 1898, los extranjeros, mediatizados por lo de que África empezaba en los Pirineos (eslogan molesto, pero eficaz), le preguntaban que si en España se cazaban leones, le habían explicado lo que era el té, creyendo que aquí no se conocía, y al escritor le costaba convencer a muchos europeos de que las españolas no llevaban un puñal en la liga.

Ser peculiar equivale a ser atractivo. El quid de la cuestión es dar con la peculiaridad y saber hacerla llegar al consumidor de peculiaridades, es decir, a casi todo el mundo. Veamos nuestro caso. Extremadura persigue también la peculiaridad a través de la publicidad. Pero parece una persecución un tanto errática. Unas veces nos vendemos como tierra de agua, otras como tierra de firmamentos limpios, también jugamos con la idea de paraíso ornitológico o de región de festivales... Pero si recorremos España, nos percataremos de que todas las regiones apuestan por peculiaridades semejantes: agua, pájaros, festivales, lo de las estrellas se vende solo del Duero hacia abajo... Es imposible ser peculiar si casi todos potencian la misma peculiaridad.

¿Qué tenemos que no tengan otros? Evidentemente, nuestro patrimonio natural incontaminado y un patrimonio monumental prerromano, romano, medieval y renacentista bien conservado, casi desconocido y, por lo tanto, sorprendente, es decir, peculiar.

El miércoles pasado, enseñaba la parte antigua de Cáceres a unos primos asturianos. E intentaba vender peculiaridad con papanatismo. En lugar de explicar la gracia del Arco de la Estrella, destaqué su aparición en el tráiler de Juego de tronos. Al instante, me di cuenta de que eso a ellos les daba lo mismo. Lo de aparecer en Juego de tronos o ser plató de series solo nos reconforta a los cacereños, que creemos que así es como se alcanza la peculiaridad.

En esa batalla, Extremadura pierde. Centenares de ciudades y pueblos de España presumen de ser peculiares por haber salido en una película o en una serie. Eso es peculiaridad efímera. Digámoslo de una vez: la verdadera peculiaridad es la excelencia, que, eso sí, hay que saber vender.

Este año, han llegado a Extremadura los guías turísticos low cost. Piden la voluntad y tienen mucha clientela, que arrebatan a los guías profesionales de siempre. Al pasar cerca de ellos, les escucho explicar calles, palacios y rincones. Son amenos y dramatizan muy bien mientras guían, pero, a veces, fuerzan un poco las historias o llaman la atención sobre la anécdota, el chascarrillo y la peculiaridad. Como hice yo con mis primos.

Para ser peculiares vale todo. Si Fraga aprovechó el atraso, Barcelona aprovecha, además de sus encantos, el movimiento independentista para vender singularidad y convertirse en el destino más solicitado de España. Extremadura is different! porque, gracias a nuestro atraso, conservamos la excelencia de nuestro patrimonio mejor que nadie. Por ahí va nuestra peculiaridad.