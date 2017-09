Extremadura ya ha devuelto 274 millones de euros Domingo, 17 septiembre 2017, 08:59

Los informes elaborados por el Ministerio de Hacienda sobre los créditos concedidos a las comunidades autónomas también incluyen datos sobre las cuantías que ya han abonado los gobiernos regionales por los préstamos recibidos. En el caso de Extremadura, la cifra asciende a 273,6 millones de euros.

La Administración regional ha abonado al Gobierno 30,72 millones de euros en intereses entre los años 2012 y 2016 por los más de 391 millones que recibió del fondo para el pago a proveedores. El FLA apenas ha supuesto 10.000 euros en intereses.

Además de asumir el coste de los préstamos, la Junta también ha liquidado parte del principal de la deuda contraída con la Administración del Estado. En concreto, ha devuelto 242,91 millones de euros del fondo para el pago a proveedores. Aún no se ha reingresado cantidad alguna por el FLA, ya que Extremadura no se acogió a este mecanismo hasta el año 2014 y todavía no ha concluido el periodo de carencia (en el que sólo se pagan intereses pero no se practican amortizaciones).