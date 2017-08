La Aemet mantendrá la alerta por calor en Extremadura hasta este miércoles 01:00 A la izquierda: Mapa de calor en Extremadura para hoy. A la derecha: Mapa de calor en Extremadura para mañana. ::AEMET La alerta amarilla está activa hoy en varias zonas de la región mientras que mañana se ampliarán los avisos y en algunos puntos se alcanzarán los 40ºC Martes, 22 agosto 2017, 11:25

Tras varios días de intenso calor en Extremadura los termómetros continuarán marcando valores altos en la región hasta el jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activa la alerta por calor en la Comunidad extremeña dos días más. Así, los avisos estarán vigentes hasta este miércoles, cuando la alerta será naranja en las Vegas del Guadiana.

Este martes varias puntos de la provincia de Badajoz y la de Cáceres estarán en alerta amarilla por altas temperaturas entre las 14 y las 20 horas. Las zonas más afectadas de la provincia pacense serán La Siberia y las Vegas del Guadiana, donde el mercurio podría marcar los 38º C. Mientras, en la provincia de Cáceres la zona más afectada será la del Tajo y Alagón, donde las temperaturas podrían alcanzar los 38º C de máxima mientras que las mínimas oscilarán entre los 21ºC y los 25º C.

Además, el Norte cacereño así como la zona de las Villuercas y Montánchez también tendrán activos los avisos amarillos ya que los termómetros podrían llegar a marcar los 37º C.

Por otra parte, este miércoles el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta naranja en Las Vegas del Guadiana ya que las temperaturas alcanzarán los 40º C. También el riesgo por calor estará presente en La Siberia; y Tierra de Barros y el sur de la provincia con 39º C de máxima y 38ºC, respectivamente. En todas las comarcas citadas las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20º C y los 24º C, por lo que será difícil para muchos extremeños conciliar el sueño.

La provincia de Cáceres estará en alerta amarilla este miércoles entre las 14 horas y las 20 horas. Las temperaturas máximas se registrarán en la zona del Tajo y el Alagón, donde se alcanzará 39º C. Los termómetros también marcarán los 38º C en la Meseta Cacereña, Las Villuercas y Montánchez, mientras que en el Norte llegarán a los 36º C.

Recomendaciones para evitar el calor

Para combatir el calor, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda tomar con frecuencia abundante agua y líquidos ligeramente azucarados y salinos (té frío, agua con limón) y no consumir bebidas alcohólicas.

Aconseja, además, evitar la exposición al sol a las horas de mayor riesgo y, sobre todo, realizar las actividades deportivas en las primeras horas del día. También advierte de la importancia de prestar atención a los niños y mayores y no permanecer en un vehículo estacionado o cerrado.