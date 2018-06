Un PNV para Extremadura

Ojalá tuviéramos en Extremadura un partido nacionalista fuerte, se escucha decir a veces en las tertulias de café. En estos días, con el éxito de la estrategia del PNV, ese comentario arrecia y analizando la situación con simpleza, sí que entran ganas de tener en Extremadura tanta fuerza como tienen los nacionalistas vascos. El razonamiento es maniqueo porque si todos pensáramos igual, España sería un país ingobernable, pero envidia sí que dan porque fíjense, en las elecciones generales de 2016, el PNV solo sacó en el País Vasco 40.000 votos más que el PP en Extremadura y los mismos diputados: cinco.

Es decir, con un resultado como el del Partido Popular en nuestra región, han conseguido aumentar las pensiones, blindar el cupo y 540 millones de inversiones extra (AVE, aeropuerto de Foronda, puerto de Pasajes, etcétera). Además, eran socios preferentes del gobierno de Rajoy, a quien habían apuntalado en el gobierno, y ahora van a ser la muleta del gobierno de Pedro Sánchez. Eso significa relación directa, poder de decisión e influencia en los pequeños temas, que es donde de verdad se nota el poder, e incluso tiempo extra para frenar a Ciudadanos.

La estrategia del PNV debería ser de obligado estudio en las facultades de Ciencias Políticas. Con 286.000 votos (244.000 sacó el PP en Extremadura y 211.000 el PSOE) y solo cinco diputados, hicieron de puente en su momento entre Rajoy y Puigdemont, pactaron después con Rajoy para salvar sus presupuestos, ahora pactan con Sánchez a cambio de seguir salvando los presupuestos pactados con Rajoy, fueron los primeros en felicitar a Quim Torra mientras Sánchez lo tildaba de racista y consiguen, en fin, no ya ser camaleónicos, sino estar siempre en medio y ser necesarios para casi todo, también para marcar los cambios legislativos que se puedan producir, como les ha prometido Pedro Sánchez.

En Cataluña, los miran con envidia porque los nacionalistas catalanes últimamente, a pesar de contar con 17 diputados, no consiguen influencia por su obstinada estrategia de confrontación. El PNV solo perdió el norte con el Plan Ibarretxe, pero fracasado este, volvieron al redil de lo posible y les va muy bien.

Cuando hablo de la envidia que despierta el PNV, no me refiero, desde luego, a cuestiones morales ni éticas porque nunca olvidaremos su actitud ventajista con ETA y otros detalles tremendos, me refiero a estrategia descarnada y cínica, es decir, a la política en vena y sin anestesia.

Ojalá tuviéramos en Extremadura un PNV, deseamos sin razonar. Pero para tener un partido nacionalista fuerte no basta con crearlo. Tampoco es suficiente manipular la historia, inventarse una raza, unos héroes míticos y un pasado glorioso. No basta con exagerar hasta el ridículo una receta, un baile, un deporte popular o una costumbre tradicional hasta convertir todo eso en señas de identidad únicas y diferenciadoras que justifiquen un estado propio.

Para tener un partido nacionalista capaz de obtener cinco diputados y 250.000 votos en Extremadura, primero hacen falta ciudadanos que crean en todas las manipulaciones antedichas, después hay que crear un partido fuerte, estable y resistente, no como en Extremadura, que cada vez que ha tenido un partido regionalista, ha acabado escindiéndose en varios partidos que, a su vez, eran absorbidos por las grandes formaciones. Y, sobre todo, es imprescindible contar con una ciudadanía que desprecie un proyecto en común llamado España y se sienta tan diferente como superior.

Los extremeños no somos así. ¡Qué le vamos a hacer! Dejemos de pensar tonterías, sigamos siendo sensatos y cambiemos el ojalá tuviéramos un PNV por el ojalá tengamos mejores transportes, ojalá no se marchen nuestros jóvenes, ojalá no se vacíen nuestros pueblos, ojalá mantengamos una sanidad, una enseñanza y una ayuda a la dependencia de calidad y ojalá el gobierno de España sea solidario con Extremadura, aunque no tengamos un PNV.