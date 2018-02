«Ha sido una experiencia única, al Rey le gustó mucho mi trabajo» Irene Palacios muestra su trabajo al Rey. La dombenitense Irene Palacios ha participado este martes en la recepción de Felipe VI a los ganadores del concurso escolar‘¿Qué es un Rey para ti?’ ESTRELLA DOMEQUE Martes, 13 febrero 2018, 21:12

La oportunidad de contemplar la realidad desde la mirada de un niño y la ocasión para los más pequeños de expresarse sobre temas más alejados de su vida diaria, como es la figura del rey Felipe VI. Eso es lo que permite el concurso escolar ‘¿Qué es un Rey para ti?, que además concede a los ganadores el premio de conocer en persona al monarca.

Un día para recordar ya enmarcado en la memoria de la dombenitense Irene Palacios que con su trabajo ‘Masterchef Rey’ fue elegida el año pasado como la representante extremeña y que este martes participó en la recepción que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo. Allí, Felipe VI tuvo la ocasión de observar de cerca los dibujos y manualidades realizados sobre su figura por parte de los 21 niños ganadores del concurso escolar, con los que pudo charlar de forma distendida.

Uno de los trabajos que arrancó la sonrisa del monarca fue precisamente el de Irene Palacios, alumna del colegio Claret de Don Benito, inspirado en un conocido programa culinario. «Se paró durante varios minutos y estuvo leyendo mi receta de la ensalada democrática, con ingredientes como tomates de libertad, cebollas de igualdad, zanahorias autonómicas, sal de paz, vinagre de solidaridad y pimienta de Europa», cuenta con ilusión la joven durante su viaje de vuelta a casa, tras una experiencia «muy emocionante y que no voy a olvidar».

En la conversación, Felipe VI valoró muy positivamente su idea, «me dijo que es muy bonito y que le había gustado mucho». Además, también pudo compartir el momento con el resto de concursantes de las distintas regiones, «con muy buen ambiente, porque nos conocíamos de una cena que hicimos el día antes y nos lo hemos pasado muy bien con el Rey, que me ha parecido muy buena persona». Con todo lo vivido, invita a sus compañeros a participar para poder disfrutar como ella de esta experiencia, en la que reconoce que estaba nerviosa, «pero mis padres casi lo estaban más que yo», dice entre risas.

Recuerdos del alcalde

Precisamente su madre, Elvira, confiesa una de las anécdotas ocurridas al terminar el acto, cuando los familiares se han podido acercar al Rey y hacerle algunas preguntas. «Mi hija le dio entonces recuerdos del alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, porque era algo que había hablado con él cuando ganó el premio», explica, «el Rey le dijo que hacía tiempo que no iba, pero Irene le recordó que estuvo el año pasado en Feval». Una escena divertida, habitual en este tipo de encuentros.

Después de ver todos los trabajos ganadores, don Felipe improvisó unas palabras ante los niños para agradecerles «el esfuerzo y el mérito» de sus obras. «De vez en cuando me recordáis cosas que quizá no tengo cada día presente. Voy a tener que repasar todos los trabajos para ver si me dejo algo en el tintero», comentó a los escolares.

El Rey les ha hecho ver la importancia de que sepan encontrar su camino, no solo a partir de lo que les enseñan, sino de lo que «uno quiere y puede hacer» en la vida.

«No todo está escrito en la Constitución. Cada rey o reina también imprime su personalidad dentro de ese marco que es la norma y las costumbres que tenemos», ha reflexionado. En el trabajo de Irene puede encontrar también inspiración.