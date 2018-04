Exlegionarios llevarán a Ropero ante la Fiscalía por quitarle la calle al Tercio

Gallardo está también en el punto de mira

La misma plataforma de veteranos legionarios ha recurrido la decisión del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de condicionar el otorgamiento de las subvenciones del plan estratégico para los municipios de la provincia, al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. «Este señor no puede ser juez y parte. ¿Qué se cree, el rey Sol? No puede vincular una subvención al cumplimiento de su interpretación de lo que es la ley de la memoria, porque la convierte en un arma política», dice. Sobre este recurso la plataforma aún no ha tenido respuesta de la Diputación, pero anuncia que no desistirá.