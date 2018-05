La exdirectora de la Cexma reclama en el Supremo una compensación de 130.000 euros Carmen Santos. / HOY Dejó el cargo en junio, la Junta le dio el finiquito, pero una cláusula le impide trabajar por dos años en el sector, de ahí que pida este dinero REDACCIÓN Martes, 1 mayo 2018, 08:53

La ex directora general de Canal Extremadura, Carmen Santos, y la Administración autonómica siguen enfrentadas casi un año después de su salida voluntaria del ente público, cuando en junio del año pasado Santos puso su cargo a disposición por desaveniencias. La Junta de Extremadura liquidó entonces sus servicios con el finiquito legal correspondiente, cantidad que ascendía a casi 10.000 euros. Sin embargo, la periodista reclamó 130.000 euros, cantidad que equivale a dos años de su sueldo. Lo justifica en que una de las cláusulas como alto cargo la inhabilita por dos años para trabajar en cualquier empresa relacionada con el sector. «La mía no es una actitud belicosa, pero tendré que vivir de algo porque me están ofreciendo trabajos que no puedo aceptar, de ahí que pida esta compensación», explicó este lunes a este diario.

Santos ha litigado judicialmente para recibir esta indemnización hasta ahora sin éxito. Primero el Juzgado de lo Social en Badajoz en octubre del año pasado y después el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dieron la razón a Canal Extremadura. Sin embargo, la exdirectora interpuso en abril un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Según Santos, ella no eligió ningún tipo de nombramiento sino que se presentó al concurso público para dirigir la Cexma, lo ganó y ello llevaba aparejado su condición de alto cargo, estatus que ella afirma que no sabía que le impediría trabajar en el sector durante dos años. Esta limitación asegura que la conoció cuando abandonó el cargo.

Carmen Santos Garaicoechea es periodista licenciada por la Universidad de Navarra y hasta su nombramiento al frente de la Cexma trabajaba como consultora en Reportarte, una agencia de producción y distribución de comunicación audiovisual.