Más excluidos que admitidos en la bolsa de empleo de celadores El SES publica los listados provisionales con 10.518 apuntados a una de las categorías más numerosas A. B. H. Martes, 3 julio 2018, 09:00

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha hecho públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos a la bolsa de celadores, una de las que más demanda tiene y una por eso de las más esperadas. No en vano, la Consejería de Sanidad ha tenido que baremar a 10.518 inscritos. Y tras este proceso, lo arrojado en las listas provisionales es que hay más excluidos que admitidos. Según los datos hechos públicos, son 5.039 los aspirantes admitidos frente a 5.479 excluidos.

Entre los diferentes motivos de exclusión, los que más se repiten son no haber presentado la solicitud convenientemente o haberlo hecho fuera de plazo, y tener una puntuación por debajo del mínimo exigido para entrar a formar parte de la bolsa de empleo. No obstante, los aspirantes tienen ahora un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas y solicitar la subsanación de los posibles errores.

En cualquier caso, con la publicación de estos listados provisionales, el SES ha adelantado los plazos fijados para la entrada en funcionamiento de la bolsa de celadores, aunque no es probable que los admitidos puedan trabajar durante este verano, puesto que no podrán ser llamados hasta que no estén operativos los listados definitivos. Aun así, lo cierto es que algunos de estos aspirantes sí podrían comenzar a trabajar antes de que se lleve a cabo el próximo proceso selectivo, puesto que, aunque convocado junto con el resto de categorías del SES, el examen de celador no será hasta el próximo año.

Cabe recordar que fruto de un acuerdo nacional, hay siete categorías de la sanidad pública cuyos exámenes se celebrarán los mismos días en todas las comunidades autónomas. Son los de matrona (3 de febrero), fisioterapeuta (17 de febrero), celador con discapacidad intelectual (9 de marzo), celador (10 de marzo), auxiliar administrativo (7 de abril), auxiliar de Enfermería (28 de abril) y enfermeros (12 de mayo).

56.775 inscritos

Hasta el momento, según los datos de la Consejería de Sanidad, son 56.775 los aspirantes inscritos en las bolsas de empleo del SES, los cuales han generado 143.483 solicitudes, en función de las categorías y especialidades en las que se han apuntado. Porque hay quienes figuran en más de una y dos bolsas de empleo.

Hasta el momento se han convocado las bolsas de trabajo de 99 categorías y especialidades, de las que 96 están ya operativas y en funcionamiento y son actualizadas cada año. Porque el pacto de 2013 que las regula determina que las bolsas de empleo del SES están permanentemente abiertas, de tal modo que los aspirantes pueden ir incorporando los méritos que vayan logrando. Las tres bolsas que faltan hasta las 99 convocadas son las de celador, pinche y trabajo social. La primera ya cuenta con listados provisionales, le seguirán las otras y después los definitivos de las tres para que puedan comenzar a funcionar, para que quienes estén en ellas puedan ser llamados para trabajar.

A partir de entonces, solo quedarían por convocarse las bolsas de trabajo de categorías en las que existe un escaso número de plazas y que afectarían a un número muy reducido de aspirantes como son cocinero, telefonista o lavandero.