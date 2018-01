Los exámenes del SES comenzarán el próximo junio con más de 3.100 plazas Imagen de archivo de aspirantes en un examen para entrar en el SES. :: hoy La Administración recurrirá la sentencia que obliga a valorar la experiencia en la sanidad privada ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 13 enero 2018, 09:59

Las próximas oposiciones del SES, que comenzarán con los primeros exámenes en junio, serán sin duda las más numerosas en participación y plazas de las celebradas hasta la fecha en la región. Porque a las 1.368 plazas convocadas el pasado septiembre, se sumarán en marzo más del 50% de las 2.409 que conforman la oferta extraordinaria aprobada por el Gobierno central para la estabilización del empleo en el ámbito sanitario extremeño.

De hecho, según la información facilitada ayer por el SES a los sindicatos en la comisión de seguimiento del pacto de oposiciones, serán en torno a 1.800 plazas de la oferta extraordinaria las que se acumularán a la convocatoria de septiembre, por lo que el número de plazas global superará finalmente las 3.100.

Este incremento de plazas conllevará ahora la apertura de un nuevo plazo de inscripción, al que podrán acudir tanto los excluidos en la convocatoria en marcha como otros nuevos, por lo que finalmente también el número de solicitudes 'online' superará las 101.604 registradas.

Estas nuevas plazas extra que se sumarán a las 1.368 se distribuirán entre un total de nueve categorías de las 40 que salen a oposición; entre aquellas cuyas fechas han sido acordadas en el conjunto del país y motivo por el que los exámenes se celebrarán los mismos días en todas las comunidades autónomas. Estas nueve categorías, de hecho, son las únicas con día fijado hasta el momento y, como se puede ver en la ficha que se adjunta en la información, son: pediatra de atención primaria (11 de noviembre de 2018), médico de atención primaria (25 de noviembre de 2018), matrona (3 de febrero de 2019), fisioterapeuta (17 de febrero de 2019), celador-discapacidad (9 de marzo de 2019), celador (10 de marzo de 2019), auxiliar administrativo (7 de abril de 2019), auxiliar de enfermería (28 de abril de 2019) y enfermero (12 de mayo de 2109).

Pero los exámenes de las oposiciones, aunque no están los días aún fijados, empezarán el próximo junio en 17 categorías y continuarán en los meses siguientes, siempre en este 2018, para el resto. A excepción de las siete categorías fijadas para 2019.

En este proceso selectivo la nota de oposición valdrá un 70% y los méritos, el 30% restante. Sin embargo, de momento, no está claro si se valorará o no en los méritos, en la fase de concurso por tanto a quienes superen la primera, la de oposición, la experiencia en los centros sanitarios privados. Porque la Abogacía de la Junta de Extremadura va a recurrir en apelación la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Mérida, que da la razón a 30 enfermeras que solicitaron que se valorase y obliga por eso al SES a modificar el pacto que regula las oposiciones, en el que se excluye valorar la experiencia en la sanidad privada. Según el juez, «lo concertado en un pacto no puede vulnerar principios tales como el de igualdad en el acceso a la función pública o los de mérito y capacidad».

Sin embargo, «según la argumentación que tiene la Junta, se ha considerado que se debe apelar la sentencia porque plantea un problema de derechos fundamentales y no entra en el fondo del asunto, que es si se debe baremar o no lo privado, y puesto que está firmado en un pacto donde todas las organizaciones sindicales estuvieron de acuerdo, la administración debe apelar esa sentencia», dijo ayer la secretaria general del SES, Concha Torres, tras la reunión con los sindicatos.