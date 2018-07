La UEx, a examen

Después de hablar con diez personas para quienes la universidad es o ha sido algo importante en sus vidas, queda la evidencia de que todas comparten un criterio: algo falla. No es que lo digan los rankings de distintas instituciones privadas o las estadísticas oficiales. Es lo que transmiten, más allá de los números, las diez voces que contestan para este reportaje a una misma pregunta: ¿Cómo se puede mejorar la UEx?

De entrada, las respuestas dan para elaborar un diagnóstico de qué le pasa a la universidad extremeña. Ahí van algunas coincidencias: sus campus tienen poca vida, la edad media de los docentes es elevada, sobran profesores desmotivados que no tienen ni tiempo ni estímulos para dedicarse a investigar, y también alumnos a los que les molesta esforzarse, su catálogo de titulaciones está desfasado, se ha alejado de la sociedad, su política de difusión es ausente o equivocada porque no consigue transmitir sus virtudes, que las tiene... Apatía, desilusión, burocratización, conformismo...

Son palabras que aparecen en las reflexiones de varios de los que dan sus ideas para que la situación mejore. Hablan un exrector, un exdecano, un decano actual, un catedrático jubilado que pasó media vida entre las aulas y los despachos, los tres candidatos a las elecciones a rector que se celebrarán en otoño, un estudiante, un director general de la Junta y una experta de fuera de la región que ayuda a elaborar el ranking de la Fundación BBVA, uno de los más apreciados de cuantos se publican al cabo del año en España.

Sus respuestas sirven también para elaborar un catálogo de medidas para mejorar el rumbo de la UEx. Algunas pensando en el medio y largo plazo, pero también otras concretas que podrían empezar a ponerse en marcha mañana.

La universidad extremeña tiene ahora casi cuatro mil alumnos menos que hace siete años. Según sus propias cifras, en este curso suma 20.012 matriculados, mientras que en el 2010/11 eran 24.020. Esto equivale a una caída del 17 por ciento, o lo que es lo mismo, pierde estudiantes a un ritmo de 571 al año. A continuación, algunas propuestas con un objetivo común: invertir esta tendencia.

Irene Zaera, coautora del informe U-Ranking, de la Fundación BBVA «Ser la única universidad de la región no le beneficia»

En el último U-Ranking, el informe de la Fundación BBVA que analiza el rendimiento de las universidades españolas, la de Extremadura comparte con la de Castilla La Mancha la segunda posición por la cola, tras Canarias, que ocupa el farolillo rojo. Después de examinar varios indicadores, la UEx obtiene una nota de 78, siendo 100 la media nacional y Cataluña la líder, con 120 puntos. ¿Por qué la región aparece ahí, en el furgón de cola? Responde Irene Zaera, técnico del IVIE (Instituto Valenciano de Investigación Económica) y coautora del U-Ranking, que evalúa tres dimensiones principales: la docente, la investigadora, y por último, la innovación y el desarrollo tecnológico. «Hay dos ámbitos de actuación clave para que Extremadura mejore su posición en el U-Ranking, y son la internacionalización y la captación de recursos».

«La UEx –desgrana Zaera– presenta menores índices de internacionalización. Atrae menor proporción de estudiantes extranjeros que la media de las universidades, y el porcentaje de alumnos en programas de intercambio es reducido». «Además –continúa–, los fondos dedicados a investigación provenientes del exterior son menores, y en cuanto a la actividad innovadora, las patentes internacionales son más escasas».

También, claro está, aparece el factor económico. «Los recursos con los que cuenta, aunque en general no están tan alejados de la media del sistema universitario, son más reducidos», comenta la experta del IVIE. «Hemos apuntado que capta menos fondos internacionales –añade–, pero también cuenta con un presupuesto por alumno más bajo, la proporción de recursos dedicados a la contratación de personal de investigación es inferior y obtiene menores ingresos derivados de la actividad innovadora».

También menciona Zaera las limitaciones que impone en entorno socioeconómico. «A la hora de evaluar el desempeño de una universidad es importante tener en cuenta el entorno en el que se ubica. Un tejido productivo floreciente favorece la relación con las empresas y, por tanto, la actividad innovadora». Ycita un último factor: la competencia. «Que haya otras universidades en la región puede motivar las iniciativas de las instituciones para captar recursos de distintas fuentes, y lo cierto es que la Universidad de Extremadura no tiene competencia porque es la única en su región».

Antonio Hidalgo, aspirante a rector «Un talón de aquiles es la relación con las empresas»

Este tipo de rankings hay que analizarlos con prudencia, sugiere Antonio Hidalgo, candidato a rector en las elecciones de este año. «Si los vemos con detenimiento, no son tan aclaradores de la realidad como pudiera pensarse, y a veces, a partir de los datos que contienen se hacen en Extremadura lecturas demasiado alarmistas». «Somos la región que somos, y en esos informes ocupamos una posición parecida a la que tenemos en otros estudios de otros muchos ámbitos sociales y económicos», sitúa Hidalgo, que hace ver que «lo preocupante sería que estuviéramos distanciados de regiones como Andalucía o Castilla y León, y no es el caso». «Es una evidencia que hay indicadores en los que estamos mal, y en esos hay que mejorar, pero en otros muchos estamos en la media del país».

El catedrático de Química Física se detiene en dos tasas que aparecen en algunos de estos rankings: la de graduación, que mide el porcentaje de alumnos que obtienen el título, y la de permanencia, que se refiere al abandono o no de los estudios. «Tenemos una tasa de permanencia superior a la nacional, lo que nos dice que nuestros alumnos no abandonan, pero estamos por debajo en graduación, y uno de los motivos es que hay una cantidad importante de estudiantes que no figuran como graduados porque no han aprobado el trabajo fin de grado o el de fin de máster, en muchos casos porque ya están trabajando».

En lo que repetidamente aparece mal situada la región es en la atracción de alumnos extranjeros, tal como constata el último U-Ranking y explicaba Irene Zaera. «Es un hecho que en España hay universidades con mayor atractivo histórico, algo contra lo que es difícil competir, aunque también es cierto que las políticas de captación en este sentido han sido erróneas», argumenta Antonio Hidalgo, que ilustra esto último con un ejemplo concreto. «No puede ser que a estas alturas, la web de la UEx esté solo en español, eso es una barrera enorme para los alumnos de otros países interesados en venir aquí».

Además de tener la web en inglés y portugués, el candidato a suceder a Píriz propone «formar en idiomas al personal de administración y servicios, impartir títulos bilingües y enseñanza online, fomentar los MOOCs (cursos online gratuitos) y centrar los esfuerzos de internacionalización en Portugal e Iberoamérica». Además, cree que «uno de los talones de aquiles de la UEx es la relación con el tejido productivo». «Tenemos grupos de investigación muy buenos, pero no sabemos explicar a las empresas de la región lo bien que somos capaces de hacer algunas cosas». «Otra laguna –añade– es la formación continua que podríamos proporcionar a las empresas. Tenemos que contactar con ellas y con los colegios profesionales, y que nos digan qué formación les vendría bien», propone Hidalgo, que cree urgente desarrollar la ley de financiación universitaria y se declara partidario de «contratar a personal que se dedique solo a investigar».

Marisa González, candidata en las elecciones a rectorado de este año «Hay que ir a buscar a los alumnos pueblo por pueblo»

Marisa González plantea de entrada que «hay que distinguir entre lo importante y lo urgente». «Lo importante –sitúa– es definir qué universidad queremos, y esto es algo que tenemos que hacer con la Junta, que es quien tiene las competencias». «Una vez definido el modelo –continúa González–, se tomarán decisiones, aunque si no desarrollamos la Ley de Financiación Universitaria, todo lo que hagamos serán parches». ¿Y lo urgente? «Ser capaces de generar la confianza suficiente como para retener a los jóvenes extremeños y atraer a otros», responde la aspirante a suceder a Segundo Píriz.

La fórmula para lograrlo pasa por «ofrecer planes de estudios que les atraigan, y esto se consigue con titulaciones bilingües, con formación no presencial y formación en emprendimiento, prestando especial atención a los primeros cursos, estableciendo grupos reducidos, ofreciendo buenas prácticas en empresas y también recuperando la vida en los campus, con más actividades lúdicas, porque no puede ser que vayas a ellos los jueves por la tarde y no haya nadie».

Otro aspecto a revisar afecta al profesorado. «El nivel del cuerpo docente de la UEx es muy bueno, pero tenemos muchos profesores contratados en condiciones mejorables», plantea Marisa González, partidaria de «ir a buscar alumnos pueblo por pueblo» y de «aligerar de burocracia la actividad diaria de los profesores y mejorar los procesos de selección de estos». «Gastamos mucho tiempo en conseguir sellos de calidad de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), cuando está comprobado que es algo que no nos reporta más alumnos», evidencia quien de ganar las elecciones sería la primera mujer al frente de la UEx.

Ella apuesta también por recuperar la figura del profesor asociado, que en su opinión se ha desvirtuado. La teoría dice que son aquellos profesionales contratados para que ilustren a los alumnos sobre el ejercicio diario de la profesión con la que ellos aspiran a ganarse la vida. Pero González asume que la realidad es diferente. «Si conseguimos que el profesor asociado ejerza de eso y no de otra cosa habremos ganado mucho en calidad docente, porque el buen profesor asociado, el de verdad, no aspira a conseguir una plaza en la universidad».

Otro problema que afecta a los docentes es el envejecimiento, señala la aspirante a rectora. «En los centros más antiguos, los primeros que empezaron a funcionar, se jubilarán en torno a un cuarenta por ciento de los profesores en los próximos diez años», alerta González, que está convencida de que «no hay buena formación sin buena investigación». De ahí que entienda necesario «fomentar los grupos de investigación, que los tenemos y muy buenos», asegura. «De hecho –añade–, uno de nuestros problemas es que no sabemos difundir lo mucho bueno que tenemos». «Hay que aprender a hacerlo –concluye–, tenemos que generar en la sociedad la confianza suficiente como para que los extremeños se sientan orgullosos de su universidad, algo que ahora no ocurre».

Manuel González, vicerrector y precandidato a rector «Es clave apostar por la investigación»

Dice Manuel González Lena que si la UEx no existiera, él no habría podido hacer una carrera, porque en su casa, con seis hermanos y un padre enfermero, no había dinero para estudiar en otra ciudad. Lo cuenta el catedrático de la facultad de Ciencias para dejar claro que en su opinión, «es necesario mantener el modelo social que caracteriza a nuestra universidad, y que ha permitido a miles de extremeños estudiar una carrera». De hecho, él opina que «mientras tengamos los niveles de renta que tenemos, y pese a que hoy la apuesta mayoritaria es por la especialización, es bueno que la universidad tenga el carácter generalista que la caracteriza, porque así se subraya su carácter vertebrador».

Junto a este perfil de la UEx con un marcado acento social está otro posible y complementario: el de un centro que también cuide la investigación. «En los últimos años han proliferado en España las universidades, sobre todo privadas, que son más bien chiringuitos expendedores de títulos», advierte González, que ha sido vicedecano y decano en la facultad de Ciencias y que ahora es vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación. A finales de este mes presentará su dimisión para poder optar a rector en las elecciones a celebrar en otoño.

Bajo su criterio, lo primero que hay que hacer en este momento «es definir qué tipo de universidad queremos ser, elegirlo en un debate abierto a todas las fuerzas de la región», propone. «Si queremos que la UEx sea el motor de la región, tenemos que incidir en la investigación, que nos la hemos cargado y es clave, porque sin ella no hay ni desarrollo ni innovación, y porque para estar a la última en docencia, hay que estarlo antes en investigación», plantea de inicio.

Además, González cree obligado «poner en marcha un plan para recuperar el talento que se marchó, incorporar profesores jóvenes, porque la media de edad del cuerpo de docentes es alta, y hacer un replanteamiento de la oferta de títulos, más adaptado a lo que los jóvenes demandan hoy en día». En cualquier caso, hay algo indispensable para empezar a cambiar: «el desarrollar la ley de financiación –plantea González Lena–, que es algo que depende de la Junta de Extremadura».

Juan José Maldonado, director general de FP y Universidad «Hay que revisar el catálogo de títulos y el de másteres»

«Somos conscientes de la necesidad de desarrollar la ley de financiación universitaria, y no es excusa lo que voy a decir, pero nos hemos encontrado con un escenario económico muy complicado». La explicación es de Juan José Maldonado, director general de Formación Profesional y Universidad. El responsable de la Consejería de Educación y Empleo define la situación financiera de la UEx como «razonablemente equilibrada», y subraya que «en los tres años que llevamos, hemos aportado a la UEx más de veinte millones de euros, que han servido, por ejemplo, para pagar nóminas en el año 2015; en 2016 para devolver la paga extra que se retiró en 2012, y también para afrontar la subida salarial de los empleados públicos».

Maldonado no resta importancia a la cuestión económica, pero cree que «lo fundamental para mejorar la UEx es ser capaces de elaborar un modelo que aumente su implicación con la sociedad». «A veces se hace, pero no se difunde bien», matiza el director general, que no obstante, entiende que «la universidad debe ayudar más a aportar soluciones en temas importantes, como la despoblación o las desigualdades sociales». Además de «estrechar lazos con los diferentes sectores sociales», Maldonado cree que la universidad debería «apoyar más a los investigadores, repensar procedimientos internos, algo que debemos hacer en toda la administración, y tratar de formar a ciudadanos críticos, capaces y preparados para el mundo laboral».

Por último, lanza otra propuesta: «Revisar el catálogo de titulaciones y también el de másteres, porque estos últimos son muy importantes no solo para los universitarios, sino también para los estudiantes de los grados superiores de Formación Profesional».

Julián Ramajo, actual decano de la facultad de Económicas «La carga de trabajo dificulta que el docente investigue»

«La UEx –plantea el decano de Económicas– necesita aclarar definitivamente el tema de su financiación, equiparando su dotación presupuestaria al resto de universidades españolas, lo que redundaría en un mayor presupuesto por alumno». «También en clave interior –añade–, deben diferenciarse claramente las carreras docente y de investigación del profesorado, de tal forma que se permita al personal docente e investigador decidir qué proporción de docencia e investigación quiere mantener a lo largo de su carrera académica».

En relación con lo anterior, pero desde una perspectiva externa, «para que la UEx mejore en los rankings nacionales o internacionales debe incidirse en dos indicadores de docencia, que son el número de estudiantes de postgrado y la cantidad de alumnos extranjeros, que es aún muy baja si se nos compara con otras universidades españolas». En cuanto a la investigación, «nuestro principal reto es captar más fondos internacionales, aunque también nacionales», propone Julián Ramajo, que cree que el reto para el profesorado consiste en «conseguir que un mayor número de investigadores vea reconocida su trayectoria investigadora a través de la consecución de sexenios». Para lograrlo, «deben facilitarse a los profesores medios y sobre todo, tiempo, pues dedicarse ahora investigar resulta bastante difícil teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo docente que tiene el profesorado de algunos centros de la UEx».

Juanjo Peña, catedrático jubilado «Podría contratarse más a los profesores por años»

Recuerda Juan José Peña que hace tres años, cuando él dejó la UEx, ya percibía en ella «una cierta apatía». «Padece algunos de los problemas que afectan al conjunto de la universidad española, y que no son fáciles de solucionar a corto plazo», apunta el catedrático de Física Médica, que optó a rector pero perdió frente a César Chaparro.

Uno de esos déficits que él aprecia es «que los jóvenes llegan a la universidad sin que se les haya exigido demasiado en los niveles previos, por lo que no tienen una cultura del esfuerzo, que tan importante es luego, en la vida laboral». «La universidad vive aislada, sin apenas vínculo con el poder político, que malinterpreta el significado de la autonomía universitaria, un concepto asociado a la parte académica», reflexiona Peña. «Los gobiernos tienen una responsabilidad con las cuestiones de interés general, y es evidente que la universidad lo es, de modo que la autoridad política debería implicarse más con ella», propone el catedrático jubilado, que durante cuatro décadas mantuvo una actividad comprometida con la gestión universitaria, participando en claustros y juntas de gobierno.

Peña cree también que otro de los problemas de la UEx tiene que ver con el entorno en el que se mueve. «Que esté en una comunidad poco poblada y alejada del poder político central influye, y también tiene un peso importante el conformismo, la apatía y la poca exigencia que caracterizan al extremeño medio». «Hace falta zarandear a la sociedad regional en su conjunto y en particular a los jóvenes», propone Juan José Peña, que cree que la escasa financiación «es un problema pero no el primero». Además, apuesta por «replantearse los modelos de contratación de docentes, de modo que podría apostar más por los contratos por años en vez de por las plazas para toda la vida».

Hernán Álvarez, coordinadora estudiantil de Badajoz «Hay docentes sin vocación, y se les nota mucho»

El pasado jueves, la sección de Opinión de HOY incluía un artículo de Hernán Álvarez Gaitán, titulado 'La falta de empatía de la UEx'. «Yo lo siento por esa gente que, sin tener vocación –escribía el estudiante–, se siente dueña del sistema educativo, de las clases, de los institutos y de las universidades. Lo siento, pero sobráis».

A quien señalaba el portavoz de la Coordinadora estudiantil de Badajoz en ese párrafo, y desde el título mismo de su texto, es a quienes mandan en la universidad y a algunos docentes –«no a todos ni mucho menos», matiza–. «Yo soy delegado de mi facultad –la de Ciencias de la Comunicación y la Documentación, con sede en Badajoz– y miembro del comité permanente del consejo de estudiantes, y transcurrido un curso entero, yo no habría conocido al rector si no llega por la que se montó con los exámenes de la EBAU». El escándalo de las pruebas filtradas, que obligó a más de cuatro mil alumnos a repetir al menos un examen, le permitió sentarse frente a quienes gobiernan la UEx. «Pero no compartí mesa por ser delegado de la facultad o miembro del consejo de estudiantes –aclara el joven–, sino porque fui uno de los que pasó varias noches durmiendo en el campus y por mi labor de activista de la plataforma».

Lo cuenta Álvarez para ilustrar la distancia que separa los pupitres y algunos despachos. Esa desconexión también se vive en el aula, opina el joven, que lamenta «que entre quienes mandan en la universidad haya gente que no tiene claro que los importantes somos los estudiantes, gente que parece manejar números en vez de personas». «En mi primer año en la UEx –resume–, me ha llamado la atención algo que también me sorprendió en los niveles previos, y es la falta de vocación de una parte del profesorado. Se les nota mucho. Están los docentes que tienen ganas, y también a estos se les nota mucho, están los que no tienen ganas y en tercer lugar, están los que no deberían dar clases».

César Chaparro, exrector de la UEx «Reina la apatía, falta nervio»

«La Universidad de Extremadura está en una encrucijada», anticipa César Chaparro, que fue rector de 1991 a 1999 y que ahora dirige el Cexeci (Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica). Su análisis toca todos los frentes y desciende al nivel de lo concreto. «En la Universidad de Extremadura, y en gran modo en el conjunto de la española, las decisiones las toman los órganos de gobierno, sin participación alguna del personal, y esto ha ayudado a que reine la atonía y a que le falte nervio porque está llena de gente cansada y sin ilusión», expone Chaparro. Y lo ejemplifica. «El claustro, que es el órgano que sirve para pulsar las opiniones, se reúne una vez al año, cuando antes lo hacíamos seis o siete veces, en sesiones que duraban horas y horas», recuerda el catedrático de Filología Latina, que alude a tres aspectos para ilustrar «el cansancio que afecta a la universidad».

Cita en primer lugar la «enorme burocracia que obliga al profesorado a apartarse de la docencia y pasarse buena parte de la jornada rellenando papeles». En segundo, «la duplicación de cargos, particularmente de vicerrectorías, que se ha producido en el organigrama de la UEx en los últimos años, hasta el punto que en ocasiones los docentes y los alumnos no saben a quién tienen que dirigirse». Y por último, señala«el exceso de comisiones».

Otro síntoma de esta endogamia es «que lo primero que muchos preguntan a los candidatos a rector es a qué gente llevan en sus equipos, como si eso fuera lo importante». Una actitud que, además, «alimenta la imagen de la universidad como una red clientelar». Todo esto desde un punto de vista interno, al que añade un último elemento: «Se ha descuidado a Mérida y a Plasencia, a las que se incorporó a la UEx con plenos derechos pero que no han recibido el tratamiento diferenciador que merecen».

De puertas hacia afuera, el exrector considera que «la universidad está perdiendo su vínculo con la sociedad, y esto –afirma– ayuda a explicar por qué ha aumentado el número de alumnos que se van fuera, un problema que no se soluciona celebrando jornadas de puertas abiertas, sino publicitándose pueblo por pueblo, instituto por instituto».

En otro plano, Chaparro cree que «se le ha dado demasiada importancia a la internacionalización». «La prioridad no debe ser atraer alumnos de otros países, sino retener a los jóvenes extremeños. Después, intentar que vengan los de las regiones más cercanas, como Andalucía o Castilla y León. Y en un tercer escalón, mirar al extranjero. Pero este orden se ha subvertido». En cuanto a la oferta de titulaciones, cree que «el baremo no debe ser que tengan muchos o pocos matriculados, sino el coste de cada alumno», y se declara «reacio a implantar titulaciones que tienen demanda pero que se sabe van a mandar a cientos de jóvenes al paro».

Otro ámbito en el que pone la lupa es el profesorado. «El buen docente cumple tres requisitos: sabe de su asignatura, prepara las clases y siempre está disponible para el alumno». «De un tiempo a esta parte –expone–, se ha olvidado esto, que es sencillo y fundamental, y se ha puesto demasiado el acento en procurarle al docente herramientas pedagógicas, muchas de ellas relacionadas con las nuevas tecnologías, algo que está bien pero es secundario». «Un profesor que no investiga no debería estar en la universidad», sugiere César Chaparro, partidario de «exigirle al docente que publique artículos y libros, que vaya a congresos y que dirija tesis, porque si no lo hacemos, se fomenta que haya algunos, aunque sean una minoría, que se acomoden una vez que han conseguido su plaza».

Por último, el exrector plantea la necesidad de recuperar la vida en los campus, incorporando a ellos «comedores, bibliotecas, espacios para los alumnos y también actividades de ocio, culturales y deportivas en colaboración con los ayuntamientos». En definitiva, que los jóvenes encuentren motivos para no irse a sus pueblos el jueves por la tarde, cuando acaben las clases, otro asunto a revisar. «Debería haberlas los viernes, porque eso ayudaría a revitalizar los campus y porque cualquier profesor sabe que desde el punto de vista pedagógico, dar clases de ocho de la mañana a tres de la tarde no tiene sentido, porque a la una o las dos, el grupo está cansado».

Emilio Cortés, exdecano «Hay que captar alumnos con los postgrados y másteres»

Desde la experiencia de su labor docente y sus responsabilidades en la gestión universitaria, Emilio Cortés –catedrático de Derecho Penal que fue vicedecano y decano de la facultad de Derecho entre los años 2000 y 2007– cree que «teniendo en cuenta la disposición económica con la que se dota en la actualidad a la Universidad de Extremadura, es evidente que el posgrado y los másteres debieran constituir los auténticos objetivos estratégicos como forma de captación de alumnos y de mejora en la gestión de la docencia».

«Como debemos hablar de recursos escasos –añade el conocido abogado–, a la vez es preciso centrarse en la fase en la que los graduados adquieren los conocimientos relativos a su verdadera y ya declarada, en ese momento, vocación profesional, de modo que no les resulten atractivos otros destinos.