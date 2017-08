La evolución del empleo es mejor en las medianas ciudades que en las grandes Oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) en la ciudad de Badajoz. :: hoy En julio de 2009 habían 102.000 desempleados, tres mil menos que ahora, pero aún hay peores datos en ocho de los catorces municipios más grandes CELESTINO J. VINAGRE Domingo, 6 agosto 2017, 00:42

MÉRIDA. Que el paro sigue bajando, a pesar de la subida de julio (744 parados, interrumpiendo cinco meses seguidos de descenso) es una obviedad estadística. El número de desempleados en las listas del Sexpe en el pasado mes es casi el que tenían las oficinas de empleo en julio de 2009, primer año en el que la crisis empezó a golpear con fiereza. Esa conclusión general se complementa con otra particular poniendo el acento en los catorce municipios más poblados de la región. En seis se ellos, los de mediano tamaño, hay mejores cifras de paro que hace ocho años. En cambio, en otros ocho los números son peores todavía. En este grupo se encuentran Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Junto a la evidencia del descenso del paro aparece otra a estas alturas del año. Son amplísima mayoría los contratos temporales. De los 61.627 contratos firmados en julio, 59.654 fueron temporales. De ellos, 26.043 eventuales a tiempo completo por circunstancias de producción y 7.556 a tiempo parcial.

«La excepción se está convirtiendo en una norma», expresa Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT. «Ese tipo de contratos ha venido para quedarse. La realidad laboral no permite ahora otra fórmula», remata Francisco Javier Peinado, secretario general de la Creex (Confederación Regional de Empresarios de Extremadura).

Extremadura tiene inscritos, según el último dato oficial, 105.881 desempleados. Hace un año eran 115.950. En julio de 2009 eran 102.944 personas las que demandaban un empleo. «En otros sitios de España se ha alcanzado ya las cifras de desempleo de inicios de la crisis y eso certifica que lo peor de la crisis ha pasado y se está contratando más. Y eso siempre es bueno. Pero preferiría la comparación con antes de la crisis, con los años de mayor bonanza de este país para ser mucho más optimista», relata el portavoz de la patronal extremeña.

Ese periodo 'feliz' se sitúa entre 2001 y 2003, cuando la tasa de paro se situó entre el 12,98% a cierre de 2001 y el 14,09% a final de 2003. Ahora, según la EPA del segundo trimestre del año, está en el 25,7%.

«Visto en perspectiva el descenso de ahora llegando a niveles de inicios de la crisis me deja ni frío ni caliente porque siempre se quiere lo mejor. Dicho esto también es verdad que hay un paro estructural, que ronda el 7 o el 8% y que de ahí no vamos a bajar nunca porque hay gente que se inscribe en el Sexpe pero realmente no lo hace buscando un empleo», finaliza Peinado.

La radiografía laboral extremeña dice que, mirando la corta distancia, en todos los municipios más grandes de la región menos en uno hay menos parados que el año pasado a estas alturas. Todos presentan mejores registros salvo Olivenza.

En la localidad de La Raya hay 1.302 desempleados apuntados en su oficina del Sexpe, un 3,3% más (eran 1.260) que en julio pasado. En este año, los mayores descensos de parados se concentran en tres municipios limítrofes: Miajadas (una bajada porcentual de 17,9%), Don Benito (un 17,2% menos de desempleados) y Villanueva de la Serena (-15,5%). La reducción del paro en las dos capitales provinciales ha sido de un 8,2% en Badajoz y de un 5,8% en Cáceres. En la capital de Extremadura el dato se sitúa en un 9,1% menos de apuntados en el Sexpe. Y en Plasencia el dato se queda en una bajada del 8,5% en un año.

En cambio, si la mirada la trasladamos a julio de 2009, primer año donde la crisis fue muy visible, la comparación de la bajada de parados de ahora no es mayoritaria en ese grupo de catorce localidades con más población.

Ahora hay menos desempleados que hace ocho años en Almendralejo, Don Benito, Montijo, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena y Miajadas. Montijo, con un descenso del 14.4% y Villanueva de la Serena, con una bajada del 12,5%, lideran esta clasificación positiva.

En cambio, en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Navalmoral, Zafra, Coria y Olivenza sigue habiendo más desempleados que en 2009. Tres municipios cacereñas encabezan la peor estadística. Cáceres, con un 17,3 más de parados; Coria (+15,5%) y Plasencia (+10,3%).

«En esta crisis se ha percibido una salida de extremeños a otros destinos, sean nacionales o extranjeros, pero también se ha producido una migración interior, de los pueblos a las ciudades», resume Peinado.

«No es tanto las cifras concretas del empleo, que efectivamente se está creando gracias sobre todo al sector servicios y el agrario, sino la calidad del mismo. Y más del 92% del empleo que se crea ahora es temporal y un 85% de los contratos no tiene una duración superior al mes», dice Casares, de UGT.

«Si no se deroga la reforma laboral seguiremos con el empleo precario, deprimente para el trabajador. Y más en Extremadura, donde nos falta industria, buenas comunicaciones para competir y estamos expuestos a la estacionalidad laboral. La precariedad es el fin del estado de bienestar», señala Encarna Chacón, secretaria regional de CC OO.