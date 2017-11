El borrador de la nueva PAC plantea topes en los pagos a los agricultores Rebaño de ovejas bebiendo en una charca de Torrecillas de la Tiesa, en la comarca de Trujillo. / BRÍGIDO Bruselas puede dar más libertad a los Estados para gestionar el presupuesto y los beneficarios temen perder una política común CELESTINO J. VINAGRE Martes, 28 noviembre 2017, 23:45

La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) empieza a definirse a dos años vista de que deba arrancar un nuevo modelo. Los planteamientos de Bruselas pasan por obligar a que los Estados miembros cofinancien las ayudas directas, que hasta ahora asume exclusivamente la Comisión Europea, y que se deje en manos de los países tanto si participan o no en esos pagos como una mayor capacidad para gestionar el presupuesto general de la PAC cada territorio.

Igualmente se plantea orientarla más hacia criterios medioambientales que productivos y favorecer la creación de asesores en las explotaciones que sirvan para un mejor desarrollo tecnológico de las mismas y una mejor comercialización.

La nueva PAC debería entrar en vigor en 2020, pero todo apunta a que habrá prórroga de la actual. A pesar de eso, Bruselas ha iniciado el proceso para elaborar la futura política agraria. El debate entre los países arrancará el próximo año. Tras varios borradores, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, presentará este miércoles un documento de orientaciones.

Será un texto genérico y en el mismo se recogerán aspectos como la decisión de la UE de una futura política agraria que apueste más por la innovación, con menor burocracia y por un enfoque más hacia criterios medioambientales, en la línea de combatir los efectos del cambio climático, que por criterios meramente productivos de las explotaciones.

García (Asaja): «Se va hacia una renacionalización de la PAC y eso significa perder el elemento de común»

«Veremos qué documento saca este miércoles el comisario Hogan porque ha habido varios borradores. Parece claro que lo que se pretende con la nueva PAC es una renacionalización y eso no es algo que nos entusiasme precisamente. Se perderá el adjetivo de común y cada país hará lo que le parezca», indica Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.

«Si se consuma esa renacionalización, sea cofinanciando las ayudas directas, sea con mayor libertad para gestionar cada Estado la PAC, los agricultores acabarán perdiendo», remacha Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

Extremadura recibe este año 534 millones por la PAC. Son los fondos que vienen del llamado primer pilar, ayudas directas. Con el segundo pilar la comunidad recibe fondos vía Feader, donde las partidas están cofinanciadas entre la administración comunitaria, el Gobierno y la Junta.

Huertas (UPA-UCE): «No se puede hablar de la reforma sin tener absolutamente cerrado el presupuesto»

«Que se quiera cofinanciar los pagos directos obligaría a que el Gobierno español, en nuestro caso, deba poner el dinero que deja de poner Bruselas. Y ni mucho menos se puede dar por hecho que eso vaya a pasar a partir del 2020», recalca García Blanco para expresar sus reticencias a esa posible medida.

En el último borrador que maneja el irlandés Hogan se plantea también que esas ayudas directas tengan un tope a partir del cual el beneficiario no pueda cobrar más, aunque no se especifica. El comisario europeo de Agricultura había planteado en el anterior borrador conocido que se podría introducir un importe máximo de pago directo por beneficiario en el rango entre 60.000 y 100.000 euros. Ahora no existe tope alguno, aunque a partir de los 150.000 euros de ingresos se introduce una modulación que las acota.

«Parece que lo que se pretende es que haya más igualdad entre lo que cobran los perceptores de la PAC pero en ningún caso que haya más perceptores», sentencia el dirigente de Asaja. Para el líder de UPA-UCE, la reforma de la PAC debería ir sobre todo en la línea de que las ayudas directas lleguen a las explotaciones «realmente profesionales».

Huertas concluye que, en todo caso, el debate de la próxima PAC no se puede abordar sin antes «tener absolutamente cerrado el presupuesto porque sería un absurdo plantear medidas sin saber realmente de qué dinero se va a disponer».

El documento de Hogan habla de un objetivo siempre anunciado: reducir la burocracia y simplificar la PAC, y orientarla más hacia la innovación. «Es crucial que el apoyo al conocimiento, la innovación y la tecnología se convierta en un componente central de la nueva PAC y que los esquemas destinados a mejorar el rendimiento económico o ambiental/climático estén vinculados a los servicios de asesoramiento que proporcionan habilidades», señala el texto. En este sentido se recoge la creación de asesores en las explotaciones para su impulso.