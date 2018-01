El estrés del gato Ódor

En la cena de Nochevieja, me enteré de que en Aldea del Cano el alcalde prohibió el lanzamiento de petardos ya en 1953 por culpa de mi suegra. El caso es que ella había quedado por primera vez con su novio, que con los años se convertiría en su marido. Se preparó para la ocasión como haría cualquier persona en su primera cita: el mejor vestido, el maquillaje más cuidado, el peinado más atractivo, los zapatos más nuevos y, como complemento fundamental, unas delicadas medias de cristal.

El caso es que salió con su novio a pasear por Aldea del Cano. Pero hete aquí que aparecieron unos mozalbetes jaraneros dando voces y tirando petardos. Con tan mala suerte que uno de los explosivos estalló junto a las medias de cristal de mi querida suegra. El caso es que las medias se deshicieron como por ensalmo. No ardieron, ¡menos mal!, simplemente se derritieron, desaparecieron y se pueden ustedes imaginar el sofocón de la joven novia, que tuvo que encerrarse en casa, cambiarse y volver a salir con su novio, pero con unas medias menos delicadas y primorosas.

El incidente se extendió enseguida por Aldea del Cano y el alcalde reaccionó con energía y prontitud: al día siguiente publicaba un bando prohibiendo terminantemente los petardos y hasta ahora. En esa cena de Nochevieja, mi hijo y mi nuera contaron cómo habían dejado a su gato Ódor tapado con una manta y temblando por efecto de las explosiones que lo aterrorizaban. Y entonces comparamos las situaciones en 1953 y en 2018.

Aquel año, los petardos fueron prohibidos por el daño hecho a una persona. En 2018, los petardos están prohibidos, pero los alcaldes no parecen haberse tomado el asunto en serio hasta que han empezado a circular por las redes sociales las fotos de perros y gatos atemorizados, temblando y con un estrés que les impide comer y dormir tranquilos.

Este sufrimiento de perros y gatos lo han padecido también las personas durante mucho tiempo, pero creo que hasta que no han empezado a sufrir los animales, la autoridad no se ha enfrentado al problema con decisión. Es más, si uno se quejaba de los petardos, le decían que había que aguantarse, que la gente tiene derecho a divertirse, que no seas tan quejica y delicado. Y si perdías audición o te quemaban un pantalón, pues mala suerte y aguanta un poco, hombre, no seas cascarrabias.

Pero claro, a Ódor, el encantador gato de mi hijo, no le puedes decir que se aguante, que es un triste, que sufra un poco para que los demás se lo pasen bien. En conclusión: indignación general ante el estrés animal y petardos perseguidos, incautados y prohibidos. Y yo que me alegro por Ódor y por tantos gatos, perros y personas que sufrían los estampidos.

Esto de «aguanta el ruido, que solo son un par de noches a la semana y la gente tiene derecho a divertirse» es lo que le decían a una señora de la calle John Lennon de Mérida hace años. Fui a entrevistarla y la pobre mujer me contó que había tenido que alquilar una casa en el campo porque su piso era un infierno por el ruido de los 'pubs'. Había acabado padeciendo del corazón y el edificio parecía un hospital con un fallecido y varios casos de estrés, infarto y ansiedad por culpa del escándalo marchoso y nocturno.

En otra ocasión, intenté dormir en La Madrila una noche de marcha para sufrir el ruido ambiental y después contarlo. Sin embargo, aquellos reportajes no sirvieron para nada. El ruido continuó hasta que los jueces se pusieron serios. Si en aquellas crónicas hubiera podido meter la foto de un gatito estresado o de un perrito aterrado, seguramente se habría acabado el ruido hace años.