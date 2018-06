Estampas extremeñas

Huyendo de las tortillas de camarones, del rebujito y del pescaíto, buscando las esencias, he escapado de la feria de Cáceres y me he venido a Ceclavín, al campo, buscando el silencio de la dehesa y los besos de mi madre. En una nevera traigo un paté de lomo embuchado de Villafranca de los Barros, un rulo de oveja de Castuera y una botella de vino de Cañamero.

Como cada uno se divierte como quiere, he preferido alejarme de la feria cacereña de día, que acabará con la mejor feria de Extremadura (Cáceres ha perdido sus noches, su movida y su Carnaval y conserva una feria de primera, aunque los cacereños están buscando la manera de cargársela y acabarán consiguiéndolo).

En Ceclavín, también hay fiesta, pero del tipo rural extremeño auténtico: una ofrenda floral a la patrona, decenas de señoras llevándole ramos de flores a la Virgen del Encinar y mi madre pasando de mí, del rulo, del paté y del vino porque en los pueblos de Cáceres, lo primero es lo primero, o sea, la Virgen y en ese punto, la tradición es sagrada y aún no la ha contaminado, como sí sucede en el sur de Badajoz, la estética rociera.

Así que son las siete, escribo en un velador, bajo un porche, con un arco de hiedra solemnizando la tarde y con sonidos nada feriales amenizando la velada: se escucha el canto de la Salve, una salmodia monocorde y antigua, la misma que sonaba por aquí hace 100 años; cantan decenas de pájaros, trinos seculares compitiendo por llevar el mejor compás; desde el atrio de la ermita llegan conversaciones de madres y abuelas que preguntan a los niños lo que siempre han preguntado las madres y las abuelas: si quieren un hermanito, si tienen ganas de merendar, si se han fijado en los dos cigüeñinos del nido de la encina grande... Y los niños hacen lo que han hecho todos los niños desde que el mundo es mundo: seguir jugando y no responder a preguntas medio raras, medio molestas: ni quieren hermanitos ni quieren merendar y los cigüeñinos les dan lo mismo, ellos solo quieren jugar.

Mi madre ha preparado un ramo con rosas y azucenas que ha cogido del porche y discute con mi padre porque no le gusta cómo les ha cortado el tallo, pero la sangre no llega al río Alagón, ni tan siquiera se aproxima al arroyo de la dehesa y se van con sus flores camino de la ermita. Los acompaña mi suegra, que decidió venirse con ropa de campo y la hemos tenido que convencer para que vaya a hacer la ofrenda floral en chándal. En realidad, la hemos obligado a ir: es imposible convencer a una octogenaria extremeña de que resulta adecuado entrar en una iglesia con ropa deportiva.

Cambiar a las gogós de las casetas por mi madre y mi suegra llevando sendos ramos de flores a la Virgen del Encinar no es fácil. Me hago preguntas inquietantes: ¿Tan mayor estoy, tan raro soy, me puede la misantropía, me estaré convirtiendo en un tipo huraño y aburrido? Vuelven mis dueñas de la ermita. Se las ve contentas. Aprovecho para sacar los aperitivos que les he traído. Los he comprado esta mañana en los puestos de la feria gastronómica y artesana de Cánovas. Esa feria sí me gusta. Sus puestos son Extremadura en vena: lomos y longanizas, tortas y perrunillas, aceite, vino, miel... Merendamos y sigo escribiendo. Noto que cada vez que vengo al campo, a Ceclavín, me pongo muy racial, muy esencial. Es como si en este silencio de pájaros y en esta sencillez de vírgenes se sustanciara un país sin más ambición que vivir al día, vivir tranquilos, vivir...

Las cigüeñas y su gazpacho, las madres y su Salve, la tarde que se esfuma, la noche que se asoma, los trinos que enmudecen, las ranas que alborotan... Parece que todo el mundo cupiera en un crepúsculo, pero pasa un coche con seis bafles atronando y regresan las dudas... Debería ser normal estar bailando en una caseta, chupando una pipa de tabaco hindú, bebiendo rebujito... Ser más global... Pero me recuesto, cierro los ojos, se queja una lechuza y su grito ancestral me guía hacia lo universal y me llena de certezas.