Agustín Muñoz Sanz: El espíritu de mis sueños

Cuando era un niño me enseñaron a creer en los ángeles y en los demonios. Había un ángel -el de la guarda- que, tal vez por estar siempre en mi dulce compañía sin desampararme ni de noche ni de día, se ganó un lugar entre mis afectos. Lucifer era el más odiado entre los malos. Lo peor de lo peor. Un diablo. No tardé mucho en darme cuenta de que el ángel de la guarda no estaba siempre de guardia. El demonio no hacía falta buscarlo fuera pues más de una vez lo tuve de okupa. La angelical ingenuidad de la infancia se amojamó con las diabluras de la adolescencia. Llegó la juventud, pero, tal como vino, se fue. Un suspiro de enamorado.

Las paredes de la memoria están tintadas de color sepia que difuminan los recuerdos. Es mejor hablar de tiempos más recientes. Me sentí adulto cuando tuve el primer encuentro con el espíritu de los sueños. Fue un rito iniciático. Ocurrió un verano, en Badajoz. No me habían hablado nunca de semejante personaje. Nadie supo darme razón. Busqué en libros y en enciclopedias. Nada. Y no había Internet: ¿Cómo pudimos sobrevivir a esta carencia? ¿Éramos mudos? ¿Tontos? Así fue el verano aquel: muy diferente al de Miguel Ríos.

El espíritu de los sueños no tiene corporeidad. Pero proclamo que existe. Que es. Existe sin existir. Reside dentro. Vive sin vivir en mí. En la cabeza o en el alma, valga la redundancia: según dicen los sabios de la novedosa neurociencia, el alma está alojada en el cerebro, difuminada entre diversos circuitos de neuronas. En la novela 'Aunque sean soberanos los empeños', se cuenta que el monje jerónimo y cirujano del monasterio de Guadalupe, fray Luis de Madrid, la buscó con afán científico a finales del siglo XV. Sin permiso de la autoridad, investigó dónde estaba su asiento anatómico. Creyó que residía en la glándula pineal, a la que llamó campanilla. El curioso cenobita guadalupense campanilleó cinco siglos antes que los más modernos sabios de hoy.

Yo, un lego ignorante, no sé qué es el alma. Ni creía en la existencia de los espíritus en general. Pero debo decir, y sé a qué me expongo, que he podido hablar con el de los sueños o, para expresarlo mejor, con el de mis sueños. Aunque lo conocí en verano, viene y se va cuando quiere. A pesar de su onírico apellido no se manifiesta nunca cuando duermo, sino en plena vigilia. Cualquier día y a cualquier hora, por la mañana o por la tarde. A veces, de noche. Antes de aparecer, suena en mi éter submeníngeo la bella canción 'I love Paris', en la voz envolvente de Ella Fitzgerald.

Cuando Ella susurra «I love Paris in the summer when it sizzles...», es decir, en verano y chispeando, aparece mi espíritu. Y a mí me chispea el alma. Reconozco que me tiene dominado. Me genera un agradable desequilibrio que aviva la incertidumbre de la proa. Pero lo necesito. Si pasa algún tiempo sin venir, me entra una especie de síndrome de abstinencia espiritosa. Por el contrario, cuando contacta, serena mi cabeza, aminora mi angustia, alegra mis penas. A veces me pregunto si no tendrá la culpa -bendita culpa- de que yo emborrone los papeles con mis escritos. Lo hago más y mejor -me refiero a escribir- cuando se me aparece. Le puse por nombre 'Ausencia' porque cuando pienso en alto y digo ¿Dónde estás, 'Ausencia'?, apenas tarda en dar señales de vida. O, mejor, me da la vida. Tras salir de su reino vaporoso y plantarse en mi presencia, todo (me) cambia a mejor. Duermo como el angelito blanco que fui y sueño con escenas hermosas. Las digestiones pasan sin hacerse notar, sin «Activia».

La gente que me rodea me parece escogida entre los mejores. Es excepcional que me irrite algún asunto externo, salvo la injusticia, la estupidez y la maldad, pero contra estas lacras no puede hacer nada porque es un simple espíritu, no un dios olímpico. Hace algún tiempo que no me inquieta. Por eso le escribo esta carta de verano. Si regresara, le presentaría a la loca de la casa. Como todo el mundo sabe, así bautizó Santa Teresa a la imaginación. Aunque, ahora que lo pienso, ¿no estará -me refiero al espíritu de mis sueños- coqueteando con esa loca fantasiosa en un rincón del alma, donde se guarda la pena?