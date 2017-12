La Espert respira en Cáceres

Mañana sábado, a las siete y media de la tarde, Nuria Espert (Hospitalet de Llobregat, 1935) llenará el escenario del Gran Teatro de Cáceres con su presencia «de aire y fuego», como la definió su amigo Terenci Moix. También estará lleno el teatro. No queda ni una entrada por vender. Hace mes y medio, cuando intenté conseguir una por Internet, ya no quedaban. Me perderé el gran espectáculo de 'Incendios' por no haber espabilado a tiempo como hicieron los 464 espectadores que han pagado 20 euros en platea, palco o patio y los 104 que han pagado 18 euros por una butaca de anfiteatro. No quedan libres ni las plazas de mala visibilidad. En fin, un éxito de público y una satisfacción para la dirección del teatro cacereño, que apostó a tiempo por el considerado mejor espectáculo teatral del año.

'Incendios' es una obra de Wajdi Mouawad (Deir el Qamar-Líbano, 1968), gran escritor de tragedias modernas, formado en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá, país donde vive desde que sus padres llegaron a Quebec en 1983 huyendo del conflicto del Líbano. Mouawad dirige el Teatro Nacional de La Colline de París, ha dirigido cine y 40 montajes teatrales y la versión cinematográfica de la obra que mañana se representa en Cáceres compitió por el Óscar a la mejor película extranjera en 2011.

En el montaje que llega mañana al Gran Teatro, la estrella es Nuria Espert, aunque el reparto no tiene fisuras con las presencias poderosas de José Luis Alcobendas, Álex García, Candela Serrat, Alberto Iglesias, Laia Marull, Lucía Barrado y Germán Torres. La dirección es de Mario Gas, un dramaturgo que sabe encandilar al espectador.

Nuria Espert, la gran actriz del teatro español. La vi por primera vez en A Coruña hace más de 30 años representando su abrumadora 'Yerma', un montaje que no hemos olvidado ninguno de los espectadores que tuvimos el privilegio de verlo. Dirigía aquella 'Yerma' Víctor García y el nonagenario Peter Brook asegura sin dudarlo que esa versión marcó un antes y un después en el teatro europeo.

Magnética, elegante, de belleza tan enigmática como salvaje y felina, Josep María de Sagarra dijo de ella, tras escucharla recitar unos versos en el teatro Romea de Barcelona: «Esta niña tiene los cojones de un toro». Además de esa fuerza innata, tenía el teatro en casa pues sus padres eran actores aficionados y la bautizaron como Nuria en honor a un personaje de 'Terra Baixa', el popular drama de Ángel Guimerá.

Quienes disfruten esta noche de su interpretación paladearán su estilo actoral incandescente, que hierve de cero a cien y se enfría de cien a cero en el instante siguiente, sin que en ningún momento queden sobre las tablas los molestos posos de la sobreactuación. Peter Brook describió así la «espertiana» manera de interpretar: «Es como un vaso de agua que, en tan solo un segundo, puede congelarse y hervir».

Su personaje fetiche es Medea. Siete veces ha interpretado o dirigido a esta mujer trágica, fuerte, autónoma, diferente, transgresora... Con lo que cobró por su primera 'Medea' en el Grec de Barcelona, se compró un teléfono para esperar las ofertas de trabajo, pero como no llegaban, se marchó a Madrid. Empieza entonces una carrera vertiginosa de actriz, productora y directora.

Se casa con Armando Moreno y en 1994, mientras Nuria representa 'El cerco de Leningrado' en el María Guerrero, su marido agoniza. Acaba la función dominical, acude al hospital, su marido, que parecía esperar a que llegara, expira y ella descansa el lunes para volver a subir el martes al escenario, «el único sitio en el que podía respirar».

Nuria Espert viene de respirar en el Teatro de La Abadía de Madrid y en el Goya barcelonés. Mañana sábado respirará sobre el escenario del Gran Teatro para transmitirnos el mensaje de Mouawad: más allá de la venganza, el odio y el rencor, hay una posibilidad de salvación llamada amor.