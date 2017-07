El esperado viaje de Marina Marina Bravo Aceituno mostrando algunos de los dibujos hechos por ella misma. :: Lorenzo Cordero Esta morala de 13 años viajará en agosto a Dublín para compartir una nueva experiencia con niños de diferentes países de Europa Es la única extremeña que participará en uno de los campamentos fundados por el actor Paul Newman para pequeños con enfermedades graves ÁLVARO RUBIO CÁCERES. Domingo, 23 julio 2017, 08:36

Marina muestra las hojas de su cuaderno de pinturas. A los dibujos no les faltan detalle. Apenas deja apreciarlos porque pasa las hojas demasiado rápido. Es tímida y, pese a lo bien que están hechos, no le gusta presumir de una de sus grandes cualidades. Pinta como una auténtica artista y diseña con tan sólo 13 años casi como una profesional de la moda. Entre sus creaciones, pantalones de todos los estilos, blusas y vestidos de mujer. En la mayoría de ellos, los complementos llaman la atención. Una de las muñecas plasmadas en el papel a lápiz lleva un pañuelo. En esa creación se detiene un poco más. «Me recuerda a mí hace unos meses», confiesa, con una media sonrisa y casi sin levantar la mirada esta adolescente nacida en Navalmoral de la Mata.

Marina se refiere a cuando tuvo que cubrir su cabeza con un pañuelo debido a la pérdida de pelo por el cáncer. Una enfermedad que le ha quitado mucho, pero que le ha dado la oportunidad de participar en uno de los campamentos que fundó el actor Paul Newman para los niños con enfermedades graves. En agostó volará a Irlanda para compartir una experiencia única con menores de toda Europa.

Su madre recuerda el momento en el que le dijeron la frase más dura de su vida: su hija tiene cáncer. «A principios del año pasado le diagnosticaron un tumor del seno endodérmico ovárico. Antes de eso fuimos a varios hospitales de Talavera de la Reina y Madrid, hasta que nos recomendaron el Montepríncipe, en Boadilla del Monte. Cuando crucé la puerta de la unidad de oncología realmente empecé a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo», reconoce Lourdes Aceituno Martín.

Durante ocho días dormirá en una cabaña junto a un castillo, montará a caballo y hará tiro con arco, entre otras actividades «El cáncer me ha hecho más fuerte y me ha ayudado a ser menos tímida» «En el hospital no haces amigos, sino una familia» afirma la madre de la pequeña

«Allí llegamos a las once de la noche de un viernes y le empezaron a hacer pruebas. Al día siguiente, a las seis de la tarde, le estaban operando. Tres largas horas de intervención. La espera fue muy dura, pero finalmente todo salió bien», explica Lourdes, que recuerda cómo ese mismo lunes la pequeña visitó junto a algunos de sus compañeros de planta el Museo Thyssen-Bornemisza.

«Desde el principio nos lo empezaron a hacer todo más fácil», asegura la madre de esta pequeña que durante casi cinco meses se tuvo que enfrentar a cuatro ciclos de quimioterapia. Así empezó un proceso lleno de emociones. «Tienes continuas subidas y bajadas y gracias al equipo médico del hospital y a profesionales como la doctora Blanca López Ibor todo se hace más llevadero. Allí no permiten que los niños estén en pijama. Hacen que su vida durante su estancia sea lo más normal posible. Tienen un colegio con varios profesores y un equipo de voluntariado que te hace olvidar donde estás realmente. Allí no se hacen amigos, se hace una auténtica familia», coinciden madre e hija, que durante ese tiempo se alojaron en una casa de Majadahonda que les facilitaron desde el centro hospitalario en el que trataron a la pequeña.

«Nos levantábamos sobre las nueve de la mañana y estábamos en el colegio con dos profesores hasta las dos. Por la tarde hacíamos talleres de manualidades y de cocina. También muchos juegos», detalla Marina, que el próximo mes de septiembre empezará 3º de ESO en el colegio Maristas de Navalmoral de la Mata.

Lo hará después de ir al campamento de Barretstown, en Irlanda. Se trata de un lugar mágico que forma parte de los espacios que fundó hace más de 30 años el actor Paul Newman para niños con enfermedades graves.

El primero lo creó en Connecticut, Estados Unidos. Lo hizo con el objetivo de conseguir que los pequeños disfrutasen de su infancia sin importar su enfermedad. Luego ese proyecto fue creciendo y hoy la red, conocida como 'SeriousFun Children's Network', cuenta con más de treinta campamentos a los que acuden menores procedentes de más de 50 países.

Este verano la única extremeña será Marina Bravo Aceituno, que el 14 de agosto cogerá un vuelo desde Madrid con destino a Dublín. «Nunca he cogido un avión y estoy muy nerviosa, pero tengo muchas ganas», comenta.

A ella le acompañarán 125 niños con los que pasará una semana. Todos diferentes pero con algo en común: la fortaleza y las ganas de vivir. La mayoría de ellos se han enfrentado al cáncer y lo han superado o están a punto de vencerlo.

«Has sido la última que has entrado y la primera que te vas a ir. Te has enfrentado al tratamiento con un espíritu increíble. Eso es lo que me han dicho los médicos», confiesa Marina, que asegura que el cáncer le ha hecho más fuerte y le ha ayudado a perder un poco la timidez.

Está deseando que llegue agosto para compartir experiencia con niños de Inglaterra, Irlanda, España, Italia, Alemania, los Países Nórdicos, Rusia y Ucrania. También estará con Raúl, un pequeño de Jaén que estuvo en el hospital con ella pasando por un proceso similar. Un compañero de batalla al que le une hoy una amistad que seguro que se hace más fuerte durante su estancia en Barretstown. «Haremos escalada, tiro con arco y canoa. También montaremos a caballo, que me apetece mucho», dice Marina.

50 hospitales de España

Su familia no tendrá que pagar nada por participar en este campamento. «Sólo nos han pedido que llevemos diez euros por si tiene que tomar algo en el avión», apunta su madre. Asegura que ellos han podido formar parte de esta iniciativa porque les informaron los voluntarios del hospital. Y es que esta red colabora con medio centenar de centros hospitalarios de toda España, principalmente de Madrid y Barcelona.

El campamento de Barretstown, que cuesta al año aproximadamente cuatro millones de euros y por el que pasan unos 3.000 niños, está financiado con donaciones de particulares, empresas y fundaciones. «En el caso de España, nuestro patrocinador principal es la Fundación Aladina», detalla Manuel Moreno Úbeda, coordinador de Barretstown en España desde hace cinco años.

Él destaca que ahora mismo no cuentan con ningún hospital de referencia en Extremadura que participe en este programa. «La mayoría de los extremeños que han estado en el campamento otros años es porque han sido tratados en La Paz o en el Niño Jesús de Madrid», matiza Moreno, quien apunta que les encantaría colaborar con algún hospital extremeño. «Para ello necesitamos médicos oncólogos que se impliquen mucho más allá de su labor profesional. Esto lleva mucho tiempo», matiza.

El mismo esfuerzo le dedican los voluntarios que cada año se desplazan hasta las afueras de Dublín para colaborar con este campamento ubicado alrededor de un castillo en el que se han construido cabañas. Todo en un entorno rodeado de naturaleza de seis kilómetros cuadrados. En él destacan amplias zonas verdes y un lago. Allí trabajan mañana, tarde y noche más de 60 adultos por sesión.

Para ser voluntario hay que tener más de 19 años y tener un nivel de inglés aceptable. El proceso de selección se suele abrir en octubre y dura hasta finales de enero. «Si normalmente necesitamos unos 80 voluntarios en España, solemos recibir 200 solicitudes», asevera Manuel, que también alude a los niños. «Para que puedan participar se necesita un informe médico expedido por pediatras y oncólogos que describen la enfermedad y los tratamientos. Éste tiene que ser favorable y son los psicólogos los que determinan en qué pequeños va a tener un impacto más positivo en su recuperación».

Marina, que ya ha terminado su tratamiento y actualmente no tiene signos de cáncer, ha acudido en julio a revisión y pronto partirá a su esperado viaje. Le esperan ocho días de diversión. En su maleta no faltará su cuaderno de pinturas. Seguro que cuando regrese habrá dejado parte de su timidez en el castillo de Barretstown y entre sus páginas de dibujos destacará uno con el diseño de la mejor experiencia de su vida.