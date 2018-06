Las dos Españas Cuando el bipartidismo se daba por enterrado, el cambio de Gobierno ha instalado en la calle la sensación de un enfrentamiento social que hay que evitar PABLO CALVO Cáceres Domingo, 3 junio 2018, 09:05

Como ya sabrán, en este curso rápido de cultura política de las últimas 48 horas, por primera vez ha triunfado una moción de censura en el Congreso de los Diputados, y por primera vez también tenemos un presidente que no pertenece al partido que resultó el más votado en las elecciones. Esto es lo que sabemos a ciencia cierta después de unos días de vértigo.

Lo que no sabemos hoy es qué digestión harán los ciudadanos de este proceso. Si Pedro Sánchez será capaz de transmitir la idea de un gobierno estable y adquirir el poso que solo da el poder, de ahí que necesite tiempo para convocar elecciones, o se mantendrá viva la sensación de que se han forzado las alianzas para llegar hasta la Moncloa.

También sabemos que el PSOE va a gobernar con 84 diputados, pero se olvida que el PP lo hacía con solo 134 de los 350 que componen el Parlamento, muy lejos de los 176 de la mayoría absoluta. Los populares necesitaban igualmente pactar y mucho para sacar adelante sus propuestas, y llegado el caso lo hacían con los nacionalistas, como se ha visto con los últimos presupuestos.

El resto de momento son especulaciones (supuestos pactos con los separatistas), exabruptos (golpe de estado y demás) y mensajes enfáticos tan ilusionantes como a veces ingenuos: los problemas complejos del país, desde la precariedad laboral a Cataluña, no se resuelven en un día por un cambio de presidente. El camino es más largo.

Ha quedado claro que la inmensa mayoría del Parlamento, es decir, del país, quería que el PP dejara el Gobierno. También Ciudadanos, cuyo plan era forzar la dimisión de Rajoy y celebrar elecciones en otoño. Los populares se han quedado como el conductor confundido que se pregunta por qué todos los demás van en dirección prohibida. Solo ellos han seguido negando las consecuencias de los casos de corrupción, e intentando dar carácter episódico a un grave problema que ya incluso afectaba a la imagen exterior.

El convencimiento casi fanático de Mariano Rajoy de que la mejora económica del país sería suficiente para que los ciudadanos continuaran confiando en ellos, quedó desacreditado en cuestión de horas, las que separaron la aprobación de los presupuestos y la sentencia de Gürtel. De ahí su atolondramiento cuando supo la decisión del PNV. Todos los demás partidos, insisto, también Ciudadanos, han dicho que así no se podía seguir. Ahora, lo que tocaría es ir rebajando el nivel de tensión social que ha generado este cambio de Gobierno y que queda bien reflejado en un vistazo rápido a esta barra de bar que son hoy las redes sociales. Donde unos ven un ejercicio de cultura democrática, otros solo observan un golpe de estado, que por exagerar no quede.

Es curioso comprobar que en un momento en el que el bipartidismo, y la división ideológica entre derecha e izquierda, se daban por enterrados, y cuando efectivamente se tiene un Parlamento con mayor pluralismo de partidos, en la calle se respira ese ambiente de las dos Españas, donde las exageraciones interesadas y los cruces de reproches, cuando no insultos descarnados, vuelven a ser habituales. Si a esto sumamos que en ocasiones son los propios representantes públicos los que actúan de pirómanos, en un claro ejemplo no solo de irresponsabilidad sino de incompetencia para los cargos que ocupan, las legítimas diferencias políticas pueden desembocar en un enfrentamiento social que no es deseable y que nuestros gobernantes deberían evitar como primer propósito.

En ese sentido, son interesantes las palabras de José Antonio Monago de que deben tomar nota en las filas populares de la moción que les ha hecho perder el poder. Incluso ha hablado de transición. Es lo más cercano a la autocrítica que se ha escuchado en el PP, a menudo cegado ante la realidad por su altanería.

Desde Extremadura, por lo demás, sería imperdonable que la coincidencia de signo político entre los gobiernos central y autonómico influyera en una bajada del tono reivindicativo que se ha seguido en cuestiones como el ferrocarril y en otras. Antes al contrario, hay que insistir en las reivindicaciones si se supone que esta circunstancia facilita una mayor capacidad de influencia. Pero eso, tampoco lo sabemos.