«El espacio de la socialdemocracia ha sido ocupado por la derecha» «El Defensor se sostiene por su componente moral». Domingo, 22 abril 2018

-Usted ha estado ocho legislaturas representando al Partido Socialista en el Congreso, con puestos de mucha responsabilidad dentro del Grupo Parlamentario. ¿Cambia mucho su punto de vista para abordar los problemas ahora, como Defensor del Pueblo?

-Sin duda. Desde esta oficina se perciben problemas que muchas veces no se perciben con la particular visión de los partidos políticos. El Defensor del Pueblo, además, cuando se dirige al Congreso, se dirige a todo el Congreso, y le advierte de que hay determinados problemas, le pide que los analice y que cuando los aborde lo haga de modo que su respuesta legislativa sea lo suficientemente amplia que incorpore nuestras recomendaciones. Esta institución, que es pequeñita, se sostiene más por la componente moral que por el poder. El Defensor del Pueblo no tiene poder; pero sí tiene autoridad. Y convicciones. Y desde ese punto de vista, sí nos sentimos con legitimidad para decirle algunas cosas a la Administración y decírselas de tal manera que nos haga caso.

-Sé que no puede hablar de cuestiones concretas de partido porque ha tenido que renunciar a su militancia en el PSOE, pero como lo imagino con sus ideas socialdemócratas de siempre le pregunto qué futuro le augura a la socialdemocracia. ¿Cómo la ve en los tiempos que corren?

-Qué quiere que le diga. Muy perdida. Es una lástima, porque algunas formulaciones que los socialdemócratas han hecho desde el año 1945 hasta 2008 han transformado de arriba abajo sociedades enteras. En este momento, el predominio de un liberalismo radical se la ha llevado por delante. Creo que la socialdemocracia ha cometido el error de no haber sido en algún momento suficientemente contundente y no encuentra el apoyo ciudadano hacia su causa. Este es un asunto de reflexión para todos, porque el espacio de la socialdemocracia lo ha ocupado la derecha.

-Una última cuestión. Usted es Defensor del Pueblo en funciones desde julio del 2017, cuando cumplió el mandato de Soledad Becerril. ¿Es posible que pueda serlo sin apellidos?

-Es difícil por la fragmentación en el Congreso. Tenga en cuenta que el PSOE sólo tiene 110 diputados. Con todo, ¿sabe cuál es la gran diferencia que tengo yo con los anteriores? Pues que a mí no me harán retrato. No estaré en la galería de la casa, pero salvo eso yo he tenido y tengo la misma capacidad para entrar en los problemas que Soledad Becerril o Enrique Múgica. Lo que me importa es poder decir que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y eso lo he dicho desde el primer momento y lo seguiré diciendo mañana.