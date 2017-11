La escuela examina su modelo bilingüe Alumnos acceden al IES Pérez Comendador de Plasencia, que muestra en la fachada que tiene sección bilingüe. / David Palma Más de 26.500 alumnos están estudiando en las 292 secciones abiertas en la región para avanzar en el estudio de una lengua extranjera ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 26 noviembre 2017, 00:10

We are talking about divisions and multiplications among other things». Cuando César comienza así su clase de matemáticas en el Instituto Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, sus alumnos saben qué toca en la hora siguiente. El profesor comienza la explicación en un inglés fluido y los escolares responden en el mismo idioma a cada una de sus preguntas. Con absoluta naturalidad.

¿Es César bilingüe? No. ¿Lo son sus alumnos? No.

Defensores y detractores del modelo de enseñanza bilingüe en Extremadura responden de la misma forma a ambas preguntas. Entonces, ¿es conveniente que se expliquen las matemáticas, las ciencias naturales o cualquier otra materia en una lengua extranjera?

Es aquí cuando surgen las discrepancias entre los que no tienen duda alguna de las ventajas del modelo bilingüe, porque aseguran que los alumnos sí mejoran su conocimiento de la lengua extranjera y sus habilidades comunicativas en situaciones reales, y aquellos que mantienen que el modelo que está en vigor en la región no funciona. Y reclaman una revisión urgente del mismo. Porque, desde su punto de vista, ni los alumnos aprenden inglés ni adquieren los conocimientos que corresponden de la asignatura que se imparte en esta lengua, pero sí convierte en guetos a los centros que no se suman al mismo y discrimina a los alumnos que tampoco están incluidos.

13 años. Es el largo periodo de tiempo ya que lleva funcionando el bilingüismo en Extremadura. Un modelo de enseñanza que consiste en la impartición de dos asignaturas en la lengua extranjera elegida por el centro como primera opción. La mayoría de los colegios e institutos de la región tiene el inglés como primera lengua extranjera, aunque también hay otros que se han decantado por el portugués, francés, italiano o alemán.

Los defensores aseguran que el modelo mejora el conocimiento del idioma, y los detractores dicen que los alumnos solo aprenden vocabulario sin utilidad fuera del aula

Todos los alumnos reciben clase en una lengua extranjera, pero aquellos que además tienen dos asignaturas en ella son los que forman las denominadas secciones bilingües, un modelo de enseñanza en el que se concreta el bilingüismo en Extremadura.Un modelo que está en el punto de mira y que se quiere examinar.

Es al menos la petición de las centrales sindicales. No solo porque ya son 13 años los que lleva funcionando sin que se haya analizado a fondo hasta la fecha, sino porque desde su punto de vista, simplemente, este modelo de enseñanza no funciona. No significa esto un rechazo al bilingüismo ni a los docentes que se ocupan de las secciones. Solo una crítica al modelo en que se lleva a cabo la enseñanza de una lengua extranjera en la región.

«Porque el término bilingüe aplicado a nuestro sistema es engañoso», resume PIDE. «Enseñar un idioma a base de vocabulario específico de ciencias o matemáticas es un sinsentido; además de simplificar contenidos de las asignaturas no lingüísticas impartidas en idioma extranjero», añade.

«La enseñanza debía empezar en Infantil; al no ser así, los alumnos se ven limitados a aprender vocabulario solamente», señala ANPE.

Las encuestas

Una línea en la que se han pronunciado el resto de centrales como CCOO, UGT y CSIF, que llevan también tiempo reclamando la revisión del modelo bilingüe en Extremadura. No en vano, según una encuesta realizada hace dos años por CSIF, en la que participaron 1.283 profesores, los docentes suspendieron el modelo de secciones bilingües. La mayor parte de ellos porque no garantiza el dominio del idioma por parte del alumnado, perjudica los conocimientos de la asignatura que se imparte en lengua extranjera y, además, clasifica y segrega a los alumnos, en función de si éstos están o no en las secciones bilingües de los centros.

Hoy los sindicatos y muchos profesores y padres mantienen lo mismo: con el modelo bilingüe actual lo que aprenden los alumnos es una lista de palabras en otro idioma de la asignatura que se imparte en ella, y las mismas no tienen sitio en situaciones cotidianas fuera del aula y del contexto de la asignatura en cuestión.

Encuestas de CSIF y PIDE ponen de manifiesto que son mayoría los docentes que quieren otro modelo

Frente a las críticas, la realidad es que el número de secciones no ha parado de crecer

«No hay prueba de ser un método efectivo para el desarrollo de las capacidades comunicativas en otro idioma y se ha convertido en un lastre para los objetivos de las materias no lingüísticas», resume PIDE.

La encuesta realizada por esta central en los últimos días respecto al modelo bilingüe mantiene los resultados de la anterior de CSIF. ¿Cree que el modelo actual de bilingüismo no funciona y que es necesario consensuar otro más efectivo?. Es la pregunta planteada. De los 492 docentes que han respondido, 422 han dicho que consideran que no funciona y que es preciso su mejora.

Por eso sindicatos y docentes reclaman la revisión del modelo y plantean de paso medidas concretas que, desde su punto de vista, afianzarían un mejor modelo de enseñanza bilingüe. Como son desdoblar los grupos para la clase de idioma para que haya menos alumnos en el aula, establecer en todos los centros prácticas de conversación, iniciar el aprendizaje en Infantil, bibliotecas con secciones bilingües, intercambios de estudiantes, fomento de la inmersión lingüística del alumnado y del profesorado, auxiliares de conversación con competencia idiomática y estudios universitarios, etcétera.

En el otro lado

Frente a las encuestas de los sindicatos, en la anterior legislatura, con Trinidad Nogales como consejera de Educación, se elaboró la única de la que dispone hasta el momento la Administración. Y según señaló entonces la Junta, las conclusiones fueron que las secciones estaban suponiendo un éxito en el aprendizaje de la lengua extranjera y estaban cosechando un alto grado de satisfacción por parte de alumnos, centros, profesores y familias.

«No tenemos una posición unánime», afirma Joaquín León, presidente de la federación regional de asociaciones de padres. «Hay quienes están contentos con las secciones bilingües porque consideran que sus hijos sí están aprendiendo más y mejor otro idioma, y quienes no».

Pero la realidad es que las secciones bilingües no han parado de crecer desde que el modelo arrancara de forma experimental en el curso 2004-2005. Ahora son 292 (la mayoría de inglés) en las que se forman 26.584 alumnos extremeños de Primaria, ESO y FP. «Si volviera para atrás, volvería a estudiar en una sección bilingüe;y si hubiera tenido la opción de continuar en ella en Bachillerato, la hubiera elegido». Claudia Rodríguez tiene hoy 17 años y cursa el Bachillerato Artístico.

«Durante los años de ESO estudié música, matemáticas, ciencias naturales y educación física en inglés; una o dos asignaturas por curso en la sección bilingüe y, para mí, sumó y no restó». Claudia lo tiene claro: «Si se enfoca bien la enseñanza, aplicando la teoría, por ejemplo explicando en inglés los experimentos que hacíamos en ciencias naturales, claro que se aprende inglés».

Su opinión la comparten quienes hoy están en una sección bilingüe. «Estoy dando matemáticas y ciencias sociales en inglés, y me gusta; estoy aprendiendo más», afirma Eva Paniagua Sánchez. Su compañero Pablo Carrasco, también de 13 años y estudiante de segundo de ESO, lo ratifica. «Aprendo más inglés y no creo que menos contenidos ni de matemáticas ni de ciencias sociales que quienes lo estudian en castellano».

Se necesitan más docentes acreditados Después de dos convocatorias para lograr la acreditación bilingüe, Extremadura suma ya más de más 1.900 docentes habilitados para dar las clases bilingües, entre los 990 que la lograron tras la primera convocatoria y los 924 de la segunda. Aun así estas convocatorias deben continuar para seguir acreditando docentes que puedan dar clase en las secciones bilingües. Docentes que deben tener el nivel B2, pero también la formación metodológica que se exige para su acreditación. Requisitos que no tienen todos los docentes que están dando clase en secciones bilingües este curso. Sin embargo, la Consejería de Educación entiende que no existe problema alguno para que, durante lo que resta de curso escolar, las plazas bilingües puedan ser ocupadas también por estos profesores, porque tienen el nivel B2 y porque «esta provisión de plazas es la única que puede garantizar que todo el alumnado que ha iniciado un programa bilingüe en una determinada etapa educativa pueda culminarlo». Aun así, a la vista del número de profesores acreditados y la variedad de materias no lingüísticas que conforman el programa en las 292 secciones bilingües, la consejería analiza cómo evitar que la normativa vigente pudiera generar problemas el próximo curso por falta de docentes acreditados.

Antonio Luis Rol es profesor de ciencias sociales. En algunos cursos imparte la materia en castellano, en otros en inglés. Porque es uno de los docentes acreditados en la región para dar enseñanza bilingüe.

«Los alumnos aprenden más inglés y no menos contenidos de la materia», declara con rotundidad. «Creo que todo depende de cómo se dé la clase, se imparta la enseñanza», afirma este docente, firme defensor de la metodología activa, que persigue que más que conocimientos los escolares aprendan competencias, saber hacer las cosas.

«Considero que dar ciencias sociales en inglés o en castellano a través del método tradicional, que es que el alumno escuche la lección y la tenga que memorizar, es fundir al chico». Por eso mantiene que más allá del idioma, lo fundamental es el modelo de enseñanza. Una opinión que comparte la profesora de inglés y coordinadora de la sección bilingüe del IES Sierra de Santa Bárbara Teresa Martín.

«Además de la forma de enseñanza es fundamental la coordinación entre los profesores que están en la sección, porque trabajamos en paralelo, de tal forma que si Antonio necesita que sus alumnos refuercen los comparativos, yo me ocupo de ello en las clases de inglés». Por eso, a su juicio, si se aplica una enseñanza práctica y hay coordinación entre los docentes de la sección bilingüe, ésta sí funciona.

La Consejería de Educación asegura que, por un lado, el modelo bilingüe va más allá de las secciones y, por otro, que las deficiencias en el modelo a las que aluden los sindicatos se han subsanado con la nueva orden que regula las secciones bilingües y que está en marcha este curso.

César imparte su clase de matemáticas en inglés a alumnos de Secundaria. / David Palma

Respecto al modelo, señala que, además de las secciones, incluye también los centros bilingües (los 6 centros de Primaria de nueva creación y 3 mediante un convenio con el British Council) y la implantación de una segunda lengua extranjera en Primaria y Secundaria, y una tercera en Secundaria.

Respecto a las deficiencias, el departamento que dirige Esther Gutiérrez, niega que el actual modelo de secciones bilingües sea segregador, ya que la nueva orden que las regula establece que los centros no deberán conformar grupos puros con alumnado bilingüe, ni tampoco hacer ya ninguna prueba de acceso a las secciones, como ha venido ocurriendo hasta este curso.

Y en cuanto a las mejoras que se demandan, la nueva legislación recoge la ampliación de las secciones bilingües a Educación Infantil y Bachillerato, «ya que se considera que es fundamental para adquirir una buena competencia idiomática la inmersión temprana en una lengua extranjera y su continuidad en los estudios postobligatorios», argumenta la consejería. Asimismo, garantiza que los desdoblamientos que se piden, ya se están llevando a cabo. Recuerda que el nuevo currículum de ESO establece, desde el pasado curso, una ampliación de horario en la primera lengua extranjera mediante el desdoblamiento de grupos para prestar una atención más personalizada y desarrollar competencias y destrezas comunicativas.

«Igualmente no tiene sentido la petición de contar con auxiliares de conversación nativos, puesto que los centros cuentan con ellos desde hace años. Este curso colaboran en nuestros centros un total de 172 (156 Inglés, 8 francés, 5 portugués, 1 alemán, 2 italiano)», detalla la consejería.

En cuanto a la acreditación y formación del profesorado, la nueva normativa exige que , además de acreditar el nivel B2 del idioma de la sección bilingüe, el docente debe tener la formación metodológica requerida, adquirida mediante experiencia o formación.

Inmersión y evaluación

«Hay que destacar que el número de docentes asistentes a las actividades de aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras ha pasado en sólo un año de 91 a 474». Esta formación es requerida para la acreditación del nivel B2 necesario para ser docente de secciones bilingües, de ahí su gran incremento.

«Además, en los últimos cuatro años se han realizado una media anual de 2.299 actividades formativa de idiomas, en las que se han formado 15.205 docentes cada curso», añade la consejería. Y en los tres últimos, se han organizado 124 inmersiones lingüísticas, cuyo objetivo es que los docentes alcancen el B2, en las que se han formado un total de 2.415 docentes. «Por lo tanto, las inmersiones lingüísticas que se solicitan ahora se vienen ofertando tanto a profesores como a alumnos desde hace años».

Por último, Educación destaca que la nueva orden también establece, por primera vez, una evaluación del programa, interna y externa, para su mejora. «La secciones bilingües serán evaluadas a final de curso, aunque habrá que esperar unos cuantos cursos para ver el efecto que ha tenido la aplicación de esta nueva orden».