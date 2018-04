Las escaleras mecánicas

En Cáceres, van a instalar unas escaleras mecánicas que harán accesible el parking Obispo Galarza, el más usado por los turistas y los clientes de los hoteles, y el aparcamiento donde los autobuses dejan a los turistas, fundamentalmente de la tercera edad, y unas horas después los recogen. Las escaleras han despertado cierta polémica porque quizás sean de una sola dirección: o bajas o subes. Para que entiendan la dificultad de ese tramo estratégico por el que miles de turistas acceden a la plaza Mayor y al casco histórico, valga un dato: esa calle se llama Alzapiernas y las escaleras actuales son demoledoras.

Sin embargo, más demoledora, desde el punto de vista estético, me parece a mí la calle que han de coger los turistas para desembocar en la plaza Mayor. Se llama Paneras y no medirá más de cien metros, pero su estado es deplorable con tiendas cerradas, paredes sucias, descuido estético y una sensación general de decrepitud y fealdad que recibe al turista encogiéndole el ánimo y lo despide dejándole mal sabor de boca.

En Paneras, son habituales los embotellamientos provocados por turistas mayores que caminan en grupo, despacio, felices, cargados con quesos, patateras y perrunillas y encantados del rato pasado en la ciudad monumental. Hace 20 años, también había atascos en la calle Paneras, pero eran de jóvenes que venían a Cáceres a disfrutar de un fin de semana de fiesta, botellón, conciertos, creatividad, sensación de libertad y buen ambiente. Todo eso que se dio en llamar la Movida y que tuvo en Cáceres y Vigo las principales sucursales de la Movida madrileña.

La semana pasada, leía una entrevista a Pepe Ribas, fundador de la revista Ajoblanco, un icono referencial del pensamiento crítico y alternativo de vanguardia en los años 80 y 90. Ajoblanco se editaba en Barcelona y Ribas contaba en la entrevista sus impresiones sobre la Barcelona de los años 70, 80 y 90 del pasado siglo y la Barcelona de hoy.

Para Ribas, Barcelona era la ciudad más cosmoplita de España en esos años. Se viajaba a Barcelona para conocer las vanguardias, para disfrutar de libertad, para asistir a exposiciones, conciertos únicos, actos culturales y debates, para enterarse de hacia dónde iba el mundo y sentirse partícipes de ese avance colectivo que tenía en Barcelona su punta de lanza.

Sin embargo, tras los Juegos Olímpicos, cree Ribas que Barcelona dejó de ser la ciudad más cosmopolita de España para convertirse en la más turística. El nacionalismo acabó de darle la puntilla y el poder destruyó la Barcelona alternativa. Ribas, que prepara el segundo tomo de sus memorias, declara: «El nacionalismo se ha cargado Barcelona». Aunque no se trata tanto de culpar al nacionalismo de otro mal, como de constatar que entre unos y otros, Barcelona se ha convertido en una ciudad a la que millones de turistas acuden a pasear, ver monumentos famosos y comer un helado.

En Cáceres, sin nacionalismo al que culpar de nada, ha pasado algo parecido. De ser una ciudad universitaria en la que estudiantes de toda España deseaban estudiar su carrera, y no solo para divertirse, sino por el ambiente general que se respiraba, ha pasado a convertirse, entre el Día de Andalucía y el puente de Los Santos, en uno de los destinos estrella de los viajes de la tercera edad, entre semana, y en ciudad escogida por el turismo familiar y de parejas, los fines de semana y los puentes.

No son turistas de concierto de Siniestro Total en La Madrila con los concejales de todos los partidos en las mesas, no buscan fanzines ni performances, no vienen de botellón ni de movida, tampoco buscan abrir sus mentes ni conocer las noches más inesperadas y energéticas del país. No, solo pretenden pasear, conocer la parte antigua, comprar una lata de pimentón y una cigüeñina y marcharse por una calle Paneras que los angustia y una calle Alzapiernas que los agota. Igual, ahora, con las escaleras mecánicas, vuelve el Cáceres canalla y moderno.