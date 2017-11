«Estábamos todos equivocados con el nacionalismo catalán» Jesús Eguiguren posa en San Sebastián. :: DV Jesús Eguiguren, exdirigente del Partido Socialista vasco | Recibe hoy en Alcuéscar el premio Luis Romero de Juventudes Socialistas de Cáceres por su contribución al fin de ETA CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Sábado, 25 noviembre 2017, 09:09

Jesús Eguiguren Imaz (Aizarna, Guipúzcoa, 2 de junio de 1954) recibe hoy en el municipio cacereño de Alcuéscar el reconocimiento a «su valiente labor por la paz y la libertad y por su importante contribución al fin de ETA». Juventudes Socialistas de Cáceres le entrega el premio Luis Romero Solano. Fuera de la política activa, Eguiguren está ahora volcado en su labor de profesor de Derecho Constitucional.

-¿Cómo valora el premio?

-No es un reconocimiento más. Es muy especial porque me lo da gente que vive lejos de donde he mantenido mi actividad política. Que se acuerden de uno gente que no ha tenido relación ni tiene ningún compromiso hacia mí me hace mucha más ilusión que otros reconocimientos. Además es un alegría más porque significa venir a una tierra como Extremadura con la que mantengo lazos familiares [su mujer es Rafaela Romero Pozo, natural de Quintana de la Serena y expresidenta de la Diputación Foral de Guipúzcoa].

-Se le reconoce su trabajo para acabar con ETA pero para algunos usted es casi un héroe y para otros muy cercano al nacionalismo.

-Son más de 40 años de militancia socialista en el País Vasco, en Guipúzcoa, el ojo del huracán del terrorismo y sin moverme del territorio. Primero defendiendo la Constitución y después luchando contra el terrorismo. Pero la derecha española me ha tenido muchísima manía y ha creado en torno a mí la idea de un abertzale o de estar en contra de las políticas antiterroristas. Eso es absolutamente falso. El Partido Socialista de Euskadi (PSE) me ha elegido como presidente y no hay precisamente abertzales en el PSE.

-De ETA casi ni se habla y ha sido atroz protagonista más de 40 años.

-Una vez que ha dejado de matar el paso siguiente de la reconciliación, de la convivencia, se ha dado casi de forma inmediata. Era comprensible. Aquí todos vivimos mezclados, vamos al mismo trabajo, a la misma escuela. Desaparecida la violencia no hay un motivo especial para que la gente se lleve mal. ETA ha acabado, pero las víctimas están ahí y las secuelas de años de terrorismo se mantienen en muchas personas. Pero, frente a los agoreros, la cosa va muy bien. Si bien es cierto que vivimos una época en la que se tiende a olvidar lo que ha pasado, eso se está superando y en la literatura y en el cine se están cubriendo campos que son los que formarán el soporte de la memoria histórica.

-ETA no se ha disuelto aún.

-Ese capítulo está totalmente cerrado. Apenas existe y tiene miembros. Otra cosa es que hay una cúpula que quiere mantener el nombre para darle un punto final no sé..., para que ante su gente parezca que sea un final digno. Pero no es tema que preocupe demasiado cuando ETA decida disolverse. Lo van a tener que aceptar tarde o temprano. Mejor cuanto antes, porque si no están perjudicando a sus presos. ETA es pasado.

-Ahora aparece otro nacionalismo que copa titulares. Es el catalán. Se decía que era moderado, pactista. Pero el que pacta es el vasco ¿Qué diferencia percibe entre ambos?

-El nacionalismo vasco tradicional siempre ha sido pactista. Lo que representaba ETA, sus objetivos y su forma de actuar no era el del nacionalismo tradicional. Cuando ha desaparecido surge en toda su claridad un nacionalismo que quiere pactar con el Estado, llegar a acuerdos. ¿El catalán? Estábamos todos equivocados. Pensábamos que era un ejemplo a seguir, que era un nacionalismo tolerante y cosmopolita y basado en el ciudadano y no en las etnias pero el nacionalismo si se convierte en separatismo deriva en excluyente, supremacista y desprecia a aquel que no piensa como ellos. No sabía que era tan fácil que el nacionalismo catalán se transformara de esta forma. Las causas han sido la crisis económica y la corrupción que había en Cataluña. El populismo ha tomado la forma de un nacionalismo excluyente allí. Estamos viendo cosas inimaginables.

-¿Cuál es la solución para que España siga siendo España?

-Nos engañamos si hay una solución que lo resuelve todo. Problemas como el catalán y el vasco no se solucionan nunca. Puede haber arreglos que duren 30 años pero luego surgirá la tensión por el motivo que sea. La democracia es un mecanismo para resolverla. Lo importante es que se cumplan las leyes, la Constitución y el Estatuto.

-¿Darles más competencias o reformar la Constitución sería la vía para ello?

-Cuando se quejan normalmente es porque quieren ser diferentes, tener una relación bilateral. En el caso catalán se añade la financiación. Creo que una reforma constitucional no nos va a resolver el problema territorial. El catalán hay que tratarlo como problema específico porque la reforma puede ir para largo. Los catalanes deben llegar a un acuerdo entre sí y presentarlo al Gobierno.