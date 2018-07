Entender el silencio japonés

La ataraxia se ha sustanciado en mí. Aquella armonía, que persiguió Azorín toda su vida y que aprendió de Schopenhauer, se ha hecho carne en mi carne después de la experiencia vivida la pasada semana, cuando Japón y su cultura llegaron hasta mí y parece que se van a quedar un tiempo. Ya veremos cuánto dura este equilibrio que la maestra Keiin Yoshimura me ha transmitido con sus actitudes y sus consejos.

La semana pasada, descubrí la danza Kamigata-Mai, los cuentos japoneses y el sosiego que puede desprenderse de una taza de té y de su preparación demorada, concienzuda, reflexiva, relajada... He asistido a espectáculos que si los cuentas, aburres a las ovejas, pero que contemplados, acababan transmitiéndote una paz inesperada, aunque sobre el escenario sucedieran pocas cosas y las que sucedían eran tan simples como el dolor que provoca el hombre, la felicidad de conformarse sin ambicionar lo superfluo y el encanto del momento presente.

Escribo todo esto en la terraza de un bar serrano, mientras a mi alrededor chilla un perrito, gritan cinco hombres futboleros y escucha música de Camela una dama enjoyada. Frente a esa histeria desasosegante, Japón y la estética íntima de la parsimonia, de la educación, de la ceremonia. Vuelve a chillar el chuchín, los hombres cuentan chistes verdes de machotes, un niño caprichoso berrea porque quiere jugar con el móvil de su papi. Y añoro Japón.

Los cuentos japoneses son bonitos. En ellos no hay violencia. Nada de lobos que se zampan abuelitas y cerditos, nada de madrastras envenenadoras, nada de brujas que engordan a niños para comérselos... En los cuentos japoneses, hay pájaros blancos, historias de amor y moralejas sencillas como que la codicia y la ambición pueden llevarte a la perdición.

Y para desmenuzar el horror y reflejar el dolor de las bombas atómicas, les basta un gesto, una danza, una música, un caleidoscopio de luces sobre una pantalla y te sobrecoges sin necesidad de ver sangre ni destrucción.

La semana pasada, embriagado de ceremonia japonesa y plenitud naciente, he disfrutado de la belleza de ver la luna llena a través de las ramas de un naranjo en un patio monumental cacereño, rodeado de 150 personas que asistían en absoluto silencio a espectáculos sencillos en los que el conflicto se sugería, el argumento se adivinaba y nada era obvio, todo era delicadeza y metáfora.

Es otra manera de vivir. Otro estilo. Otra cultura. Tanto que en los espectáculos se pedía que, al final, no se aplaudiera, sino que se meditara por la paz mundial. Y sobrecogía estar en medio de la gente, a la medianoche, en una oscuridad solo matizada por el claro de luna, en silencio absoluto tras una sesión de danza que se ovacionaba sin ruido.

La semana pasada, la cultura y el universo del Japón se sustanciaron en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y descubrí que algo tan sencillo como preparar y servir un té puede convertirse en un ritual que acabe impregnándote de misticismo y emoción. En el patio del palacio cacereño de Moctezuma, la maestra Keiin Yoshimura preparó y sirvió té durante una hora a Piti Hurtado, a Beatriz Muñoz, a Julián Gómez, a Leandro Lorrio y a Conchi Bellorín ante la sorprendida mirada de Masami Shimokoshi, coordinadora cultural de la embajada de Japón en España, que no imaginaba que en Extremadura hubiera tanto interés por la cultura de su país.

Pero es algo lógico. No se trata solo de una danza, de un cuento, de un servicio de té, se trata de una manera de entender la vida a la que Extremadura no es ajena porque aquí no seremos ricos, pero aún queda gente que entiende el silencio.