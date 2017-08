El ensayo de 'Viriato' desde la cámara El fotógrafo Jorge Armestar, autor del blog 'El Retratista', cuenta sus impresiones personales durante el trabajo que realizó en el ensayo de la próxima obra que se estrenará en el Festival de Teatro Clásico de Mérida JORGE ARMESTAR Martes, 22 agosto 2017, 13:50

Por lo que he podido ver mientras fotografiaba los ensayos de la obra, en ‘Viriato’ no hay mentiras ni medias tintas, hay un trabajo serio y responsable, y se ha cuidado cada detalle al milímetro. Recuerdo el ensayo del viernes pasado, el día 18 de agosto, cuando estuve en las naves de la productora Verbo Producciones, y llegué en el momento en que el director le decía a un actor del coro el ángulo exacto con el que debía mirar a su compañera. Parecía un detalle a priori sin importancia, pero cuando repitieron la escena me percaté de que ese pequeño detalle era un toque importante que le aportaba fuerza al conjunto.

Asistir como fotógrafo a los ensayos de esta producción extremeña que se estrena el miércoles en el Festival de Teatro Clásico de Mérida me he sobrecogido desde el punto de vista personal. Desde el minuto uno, he tenido los pelos de punta; por supuesto, he llorado, y por mi cuerpo han pasado varias emociones que no voy a nombrar porque prefiero que lo sientan en sus carnes.

