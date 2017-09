Enfermería abrirá los exámenes del SES a partir del próximo verano Imagen de archivo de opositores durante un examen para entrar en el SES. / Hoy Los sindicatos consideran que las 1.368 plazas que centran la convocatoria son insuficientes y lamentan que no se haya negociado el reparto ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 27 septiembre 2017, 23:40

Las terceras oposiciones del SES, 1.368 plazas repartidas entre 40 categorías y que se convocan oficialmente este miércoles, deberán estar resueltas en el plazo de dos años, según el pacto que por primera vez regula los procesos sanitarios en Extremadura. Sin embargo, hasta el momento solo está fijada la fecha de la convocatoria. Y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, prefirió este miércoles no dar fecha alguna de comienzo de los exámenes. Señaló que el calendario del proceso se comenzará a establecer en la próxima sectorial.

Lo cierto es que esa reunión tendrá lugar en la mañana de este jueves y en el orden del día no aparece este asunto, que los sindicatos consideran que habría que estudiar en la comisión de seguimiento del pacto, el nuevo órgano que se constituirá para velar por el buen desarrollo de las oposiciones. En cualquier caso, según el calendario inicial de celebración, los exámenes podrían comenzar en un plazo mínimo de unos diez meses, por lo que no será antes del verano cuando el proceso selectivo del SES, en su fase de concurso, arranque.

Lo que sí está claro, tal como adelantó el consejero, es que Enfermería abrirá las oposiciones. No en vano es la categoría a la que se destinan más plazas en el proceso (327), y «es la categoría, además, que necesita mayor estabilidad en el conjunto del SES», en palabras del coordinador autonómico de Satse, Damián Cumbres. A pesar de ello, esta central mantuvo ayer que el número global es insuficiente. Del mismo modo que lo es el conjunto de plazas de la convocatoria. «Si tenemos en cuenta que hemos esperado seis años para esta nueva convocatoria, las 1.368 no cumplen las expectativas», agregó Cumbres. De igual forma se posicionan otras centrales. «Sobre todo, porque faltan plazas, no cuadran los números finales con los que nos habían dado», deja claro Emilia Montero, de CSIF.

De hecho, aunque Vergeles señaló ayer que en esta convocatoria no aparecen las 38 plazas de 2014, porque legalmente solo se pueden sacar las de tres años, sumando las ofertas de 2015, 2016 y 2017, el número global no asciende a 1.368 plazas sino a 1.406. Además del desfase, CSIF también criticó ayer la falta de negociación respecto al reparto de las plazas finales:_«Ni es normal ni es transparente tenga la administración obligación de negociar o no», declaró Montero. Un asunto que, a juicio de UGT, «nos impide entender por qué se han incluido unas categorías y no otras, como el caso de trabajo social o terapia ocupacional», en palabras de Felipe Bachiller.

No en vano, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales denunció ayer públicamente la «precariedad» en la que se encuentra esta profesión en el SES, «cuya última incorporación fue en los años 90 y que tan solo cuenta con tres terapeutas ocupacionales ejerciendo en toda la región». Recordó que el Grado de Terapia Ocupacional lleva implantado en la Universidad de Extremadura casi veinte años y, sin embargo, nunca se han convocado oposiciones en esta categoría, lo que a juicio del colectivo es una situación «inédita» para una profesión sanitaria.

Seguridad y judicialización

Más allá de los argumentos que haya utilizado el SES para elegir las categorías que salen a oposición, el consejero de Sanidad garantizó que el objetivo es que estas oposiciones no se alarguen en el tiempo por problemas judiciales y se resuelvan en los dos años máximos que se han establecido en el pacto.

Para ello, Vergeles explicó que «la cadena de custodia de los exámenes se someterá a videovigilancia y control en los servicios centrales». La consejería después añadió que se ha llevado a cabo una inversión de 1.412,07 euros en «una salita donde se han ubicado un videograbador y dos cámaras».

Y, por otro lado, para evitar la litigiosidad también y a la vez agilizar los procesos, además de liberar los tribunales, se han homogeneizado y simplificado los baremos. Motivo por el que se ha acordado que la experiencia en la sanidad privada no se valore y cuestión sin embargo que, frente a lo pretendido, ya ha judicializado las oposiciones del SES. Por el momento 50 enfermeras han recurrido el pacto en la vía judicial, donde acabará con muchas probabilidades la convocatoria que hoy se publica en el DOE, tal como recientemente adelantaron estas profesionales. Quieren que el tiempo de trabajo en la sanidad privada sume puntos.