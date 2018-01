Enfermeras que han recurrido el pacto piden a Vergeles respeto José María Vergeles:: HOY REDACCIÓN Miércoles, 10 enero 2018, 08:02

Las 30 enfermeras a las que de momento la justicia les ha dado la razón, obligando al SES a modificar el pacto que regula las oposiciones, para incluir que se valore la experiencia en la sanidad privada, solicitan respeto al consejero de Sanidad, José María Vergeles, en un comunicado. Para ellas y para la propia justicia.

«A la vista de las declaraciones que viene realizando el consejero, nos vemos obligadas a exigirle respeto no ya sólo a nuestra pretensión de que se valore la experiencia en un sector al que el SES deriva a miles de pacientes, sino también a la justicia», señalan. «Porque las controversias judiciales se resuelven en los procedimientos judiciales, y si uno no está de acuerdo con una sentencia, lo que tiene que hacer es recurrirla y no parapetarse en terceros y mucho menos criticar al juez».

También critican que Satse pida que se recurra la sentencia para que el juez aclare cómo se tiene que valorar la experiencia. Las enfermeras dicen que «son cuestiones que deben resolver los sindicatos con el SES», que decidirá el viernes si recurre o no.