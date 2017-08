50 enfermeras impugnan el pacto que regula las oposiciones del SES Aspirantes esperan para entrar a hacer un examen de oposición convocado por el SES. :: hoy Denuncian que el acuerdo publicado en el DOE vulnera el principio de igualdad por no valorar como mérito la experiencia en la sanidad privada ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 21 agosto 2017, 23:37

Las próximas oposiciones sanitarias llegan con polémica antes incluso de convocarse. El DOE publicó el pasado 16 el pacto en el que se establecen las normas que regulan los procesos selectivos y los concursos de traslados en el sistema de salud extremeño. Y medio centenar de enfermeras ya ha presentado un escrito de impugnación en vía administrativa que, ante la falta de respuesta, llega a la judicial.

Un pacto que fue firmado en julio por el SES y los seis sindicatos con presencia en la sectorial –UGT, CC OO, CSIF, Satse, Simex y USAE– a pesar de que la mayoría de ellos criticaron que en el mismo no se incluyera la experiencia en la sanidad privada como mérito a valorar.

«Pero la realidad es que, en desacuerdo o no, firmaron y ahora tenemos un pacto que vulnera el principio de igualdad», afirma Maite Bermejo, una de las 50 enfermeras que han firmado el recurso de impugnación presentado al SES el pasado 27 de julio.

Un recurso que ahora llega a la vía judicial ante la falta de respuesta en vía administrativa. Aunque la Consejería de Sanidad aseguró ayer que no tiene constancia de que se haya registrado recurso alguno. Al menos desde que el pasado 16 se publicara el pacto en el DOE.

«El recurso se ha presentado, no hemos obtenido respuesta y ahora llegamos a la vía judicial; no es precisa esta publicación si tenemos constancia de lo que establece el pacto y por eso lo hemos impugnado, para que se modificara precisamente antes de su publicación en el DOE, pero no han atendido el recurso», explica el letrado de las enfermeras.

«Es el motivo por el que llegamos a la vía judicial, primero con el pacto y después con la convocatoria de oposiciones si se produce antes de que la justicia se haya pronunciado», añade Maite Bermejo. «No vamos a parar», deja claro.

Las 50 enfermeras que han puesto en marcha la impugnación, a la que se están sumando otras personas del mismo colectivo y de otras categorías sanitarias, confían en que el pronunciamiento judicial llegue pronto. «Porque el recurso se formula por vulneración de los derechos fundamentales», detalla el abogado.

Las recurrentes señalan que el SES se equivoca por no valorar la experiencia en la sanidad privada y creen que muy probablemente la justicia le haga rectificar. «Como ya hizo con el pacto de las bolsas de empleo», recuerda Maite Bermejo.

De hecho las sentencias judiciales emitidas al respecto en la región, en respuesta a recursos de enfermeras pero también de profesionales de otras categorías sanitarias como médicos o farmacéuticos, han obligado al SES a valorar el tiempo de trabajo en los centros privados y no solo a quienes recurrieron. «Porque los tribunales han obligado a Sanidad a hacer extensibles sus fallos, por tanto a modificar el pacto de bolsas en este punto».

Es el motivo por lo que les sorprende que ahora en otro pacto, en esta ocasión el que regulará las próximas oposiciones y los futuros concursos de traslados, el SES haya optado por dejar fuera la experiencia en la sanidad privada.

No solo, según las recurrentes, porque la justicia ya ha corregido al órgano autónomo en este aspecto, sino porque desde su punto de vista no tiene sentido alguno que no se valore esa experiencia.

«Cómo puede ser que se pretenda valorar, por ejemplo, mi experiencia como auxiliar de enfermería y no el tiempo que he trabajado como enfermera en un hospital privado; no tiene sentido alguno», añade esta recurrente.

De hecho, su argumento es uno de los que utilizó el sindicato médico Simex para expresar su rechazo a la exclusión de la experiencia en la sanidad privada en el nuevo pacto. Un rechazo que también de forma clara mantuvo la central CSIF. Sin embargo, ambos sindicatos, al igual que los otro cuatro con presencia en la sectorial de sanidad, optaron finalmente por firmar el primer pacto que tiene Extremadura para regular los procesos selectivos del ámbito sanitario.

Las mejoras

Un documento con el que se pretende dar agilidad a los mismos y evitar que se alarguen en el tiempo, así como reducir la litigiosidad que ha venido caracterizando las oposiciones celebradas hasta ahora en la comunidad autónoma. Objetivos, precisamente, que argumentó el SES para excluir del acuerdo el trabajo en la sanidad privada y que, sin embargo, por el momento supondrá el primer conflicto judicial del pacto, antes incluso de convocarse las próximas oposiciones.

«Porque con el pacto que impugnamos lo que hace el SES es reabrir una controversia que ya había quedado zanjada por los tribunales. Y, además, reabrirla de forma temeraria, sirviéndose de una justificación, como es la de simplificar y agilizar los procesos selectivos, que es ajena por completo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», argumentan las enfermeras en su recurso.

Más allá de lo que finalmente dicte la justicia al respecto, el primer pacto de oposiciones del SES establece, entre otras muchas mejoras, que las oposiciones sanitarias no se puedan prolongar más de dos años, que las convocatorias sean bienales, que los concursos de traslados sean permanentes y abiertos, que en el primer trimestre de cada año se negocie la oferta pública de empleo y que una comisión de seguimiento –en la que estarán SES y sindicatos– vele por el correcto desarrollo de las oposiciones.