Una encuesta endemoniada

SI se celebrasen hoy las elecciones autonómicas en Extremadura el PSOE las ganaría. Buena noticia para Fernández Vara y su partido. ¿O no tanto? La encuesta que publica HOY este fin de semana refleja que el PSOE será el partido más votado, pero también dice que eso no le aseguraría seguir gobernando. El sondeo dibuja una situación endemoniada. Los socialistas ganan pero se alejan de la mayoría absoluta que les garantizaría continuar en el poder sin necesidad de pactos.

El PP es el que sale peor parado. El partido de Monago sufre un bajón considerable, con la pérdida de más de cuatro puntos en intención de voto, lo que se traduce en cinco o seis escaños menos. Y eso que la encuesta no recoge el efecto en la opinión pública de las últimas noticias sobre la sentencia de la Gürtel. Sin embargo, a pesar del descenso, el PP podría consolarse de ese tajo en su representación con la idea de que podría incluso llegar a gobernar a través de un pacto con Ciudadanos.

Las interpretaciones que se pueden hacer a partir de la encuesta son variadas. Y el que no se consuele será porque no quiere. Tanto para PP como para PSOE es una excelente noticia que el bipartidismo aguante mejor que en ningún otro territorio. El mapa político extremeño no se parece al que estamos viendo en sondeos nacionales o incluso en otras comunidades donde los nuevos partidos les disputan la victoria a los viejos. En Extremadura, salvo un terremoto político (que tampoco hay que descartar viendo cómo está la actualidad nacional) dentro de un año el poder seguirá en manos de PSOE o PP.

Ciudadanos sube, y mucho. La posibilidad de que pueda pasar del único escaño que tiene hoy en la Asamblea a lograr nueve o diez es un auténtico pelotazo. Y les convierte de hecho en claves. Dicho claramente: Albert Rivera puede ser quien decida si a Extremadura la gobierna Vara o Monago. Y hasta es posible que esa decisión forme parte de un paquete de pactos global en el que se incluyan ayuntamientos e incluso otras comunidades. Es cierto que hasta ahora Ciudadanos ha seguido la norma de apoyar a la lista más votada, que en unos sitios ha sido el PP, como en Madrid, y en otros el PSOE, como Andalucía. Pero esa política de pactos podría cambiar.

La posibilidad de que Podemos acuda al rescate del PSOE y le preste sus diputados para armar una mayoría absoluta está también en la encuesta. ¿Pero qué ocurre si la suma de los dos partidos de izquierda no llega a la mayoría absoluta? La encuesta de HOY lo contempla. Si el PSOE obtiene 28 diputados (el sondeo estima entre 28-30) y Podemos se queda en cuatro las cuentas no salen. Y, sobre todo, supondría que PP y Cs sí sumarían los ansiados 33 diputados que dan acceso a la Presidencia de la Junta.

Conclusión, a un año de las elecciones todas las opciones están abiertas. Las mayorías absolutas están lejos y los gobiernos van a ser fruto de los pactos.

La valoración que obtienen los líderes da también una idea de cómo respira el electorado extremeño. Fernández Vara conserva una posición envidiable (que favorece a la marca PSOE) y el aprobado de Albert Rivera muestra a las claras la fuerza de Ciudadanos. Poco parece importar que en Extremadura Cs no cuente todavía ni con líderes reconocibles ni con una estructura mínima. La marca Ciudadanos/Rivera/Arrimadas está en alza a pesar de que su presencia en la región es mínima. Rivera sale en los telediarios y a muchos extremeños su mensaje parece sonarles bien.

Hoy es imposible saber si los 9-10 diputados que le da el sondeo es su techo o si sigue en ascenso a costa del PP y del PSOE. La crisis catalana tiene mucho que ver con la explosión de Ciudadanos. Su posición de enfrentamiento frontal con el independentismo probablemente le está haciendo ganar apoyos que nunca hubiera tenido por su trabajo político de esta legislatura.

Cabe preguntarse si ese respaldo se va a consolidar en los próximos meses y si la crisis abierta en el PP con la sentencia del caso Gürtel va a engordar todavía más las opciones del partido de Albert Rivera. Y, sobre todo, a costa de quién. Las apuestas están abiertas.