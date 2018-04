Encinas reservadas

La semana pasada estuve en los fogones de Antonio Granero, el cocinero de Canal Extremadura. Preparamos juntos un bacalao al estilo Zé do Pipo. Es ese bacalao portugués horneado, recubierto de mayonesa y puré de patata, que muchos de ustedes habrán comido alguna vez en los restaurantes de la Raya y que inventó un cocinero de Oporto llamado Zé do Pipo.

Para ser justos, Granero cocinaba y servidor hacía de pinche. Las tres veces que he trasteado en los fogones con Granero, he caído en la tentación de preparar recetas que llevaran patata para presumir ante los telespectadores de lo bien que pelo tubérculos con una sola mano. Así que allí andaba yo, concentrado con el cuchillo y la patata, mondando como si me fuera la vida en ello, cuando Granero me soltó a bote pronto y «en directo»: «¿Oye, a ti que te gustan tanto los pueblos extremeños y que dices que en ellos está la salvación de Extremadura, qué se te ocurre para frenar su despoblación?».

Suelo tener ocurrencias para casi todo, pero claro, una cuestión tan seria se merecía una respuesta con peso. Sin embargo, no era capaz de articular nada sensato y salí del embrollo como pude, es decir, por la tangente, echando balones fuera y diciéndole a Antonio Granero que si yo supiera cómo frenar la despoblación de los pueblos extremeños no estaría allí pelando patatas.

Al acabar la grabación, cogí el coche y me vine a Ceclavín, donde he pasado las vacaciones de Semana Santa con mis padres. Hoy, martes de Pascua, se celebra en la ermita de la Virgen del Encinar, patrona del pueblo, El Sermón, su fiesta fundamental. Es una romería en honor a su Virgen cuyo acto más importante es un sermón pronunciado por un sacerdote desde un púlpito al aire libre, para acabar la fiesta con una romería campestre en la dehesa boyal.

Durante mis vacaciones, que he pasado al lado de esa ermita y rodeado por esa dehesa comunal, cada mañana y cada tarde, lloviera o brillara el sol, salía a pasear por el campo y me entretenía yendo de encina en encina para comprobar la costumbre que tienen los ceclavineros de reservar los árboles para comer bajo su sombra durante la romería. Así, en el tronco de cada encina o colgando de sus ramas, se podían ver carteles avisando de que estaba reservada por la familia tal o la pandilla cual. Y allí, bajo las encinas reservadas, completamente solo y en absoluta quietud, volví a reparar en nuestro valor fundamental: ser la reserva europea gratuita de naturaleza, de silencio, de soledad y de esencialidad.

Debería haberle respondido a Granero que para frenar la despoblación de la Extremadura rural, y también de la urbana, que no solo los pueblos pierden población, habría que hacer la única revolución que funciona, la de las pequeñas cosas, ser perfeccionistas cada uno de nosotros en nuestro cometido: el maestro enseñando, el funcionario gestionando, el agricultor cultivando, el médico curando, el artista creando, el albañil construyendo, el político gobernando... Lo sé, hubiera sido una respuesta tonta por obvia, pero creo que es lo que nos queda: funcionar muy bien cada uno en lo nuestro y esperar un milagro o que los tiempos cambien.

Los milagros son complicados, llámense litio en Cáceres, parque temático en La Siberia o refinería en Tierra de Barros y uno no sabe ya si son milagros, quimeras o desastres. Pueden cambiar los tiempos si la crisis se esfuma y vuelve a ser posible un desarrollo de las comunicaciones que nos sitúe en el centro del eje milagroso Madrid-Lisboa-Sevilla. Aunque yo creo que nuestra salvación está en las encinas reservadas. Es decir, esperar a que la Europa desarrollada se desquicie, la búsqueda de la armonía se convierta en la preocupación fundamental de la ciudadanía europea estresada, los fines de semana en la dehesa se paguen a precio de oro y nuestros pueblos, en vez de regalarlos como ahora, puedan cobrar por el tiempo, por el silencio y por la sombra de las encinas.