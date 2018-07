Jessica Real, una emprendedora con crédito

'Tus zapatos', una tienda situada en el popular barrio pacense de San Roque, es la respuesta empresarial a un joven matrimonio que estaba en dificultades. Jessica Real y Luis Gómez habían tenido trabajo (ella, en una gestoría; él, en el sector de la zapatería) pero pasaban los meses y no encontraban empleo. Querían casarse y ser padres pero las circunstancias laborales no ayudaban. No se rindieron. Se asesoraron a través del Sexpe y de Cocemfe, vieron la opción de un microcrédito para poner en marcha su negocio y, echando mano de algunos ahorros, tuvieron el dinero suficiente para arrancar. Hoy 'Tus zapatos', tras año y medio de existencia, «va muy bien y nos alegramos mucho de haber pensado en esta empresa para ganarnos la vida», resalta Jessica, con 30 años recién cumplidos. Tanto que se plantea abrir otra tienda a medio plazo.

La historia de esta mujer vitalista se resume en que siempre había tenido ganas por montar una empresa, tras estar siempre trabajando como asalariada, bien en el sector de la hostelería, bien como auxiliar administrativo en una gestoría pero hasta hace poco no lo había podido conseguir. Lo de ser empresaria de una tienda de venta de calzado en una de las zonas de Badajoz con más actividad comercial fue sugerencia de su marido.

ALGUNOS DATOS Biográficos Jessica Real nació en Badajoz el 5 de junio de 1988. Está casada con Luis Gómez Gueifao, con el que tiene una niña de nueve meses llamada Dara. Académicos Estudió en el colegio pacense Virgen de Guadalupe. Es auxiliar administrativo y ha completado su formación con cursos de contabilidad. Profesionales Ha trabajado en una gestoría, en el sector de la hostelería como camarera y desde hace año y medio lleva, junto a su marido, un negocio de venta de calzado en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, número 100, de la capital pacense. Montó su negocio tras estar casi dos años en el paro.

«La ambición por montar una empresa siempre la tuve pero la experiencia profesional que me inclinó hacia donde estoy es por 'culpa' de Luis», de 31 años. Estuvo más de seis años trabajando en zapaterías y eso ayudó mucho para elegir lo que queríamos abrir, señala la emprendedora, que se reparte con su marido la jornada laboral. Si uno está por la mañana, el otro lo hace por la tarde.

Con un microcrédito de 15.000 euros y otros 15.000 ahorrados ha sacado adelante su tienda

«Se trata de trabajar, vivir de la mejor manera posible y de conciliar nuestro trabajo con nuestra familia. Sé que esto no siempre es posible pero hay que intentarlo», agrega esta carnavalera pacense, criada en el barrio de María Auxiliadora y que asegura no tener otras aficiones más que la de pasárselo bien con sus amigos.

Luis y Jessica han conseguido una estabilidad laboral que hace dos años veían lejana. Llevaban meses sin encontrar trabajo en la ciudad más habitada de Extremadura y decidieron que había que dar primero el salto para conseguir unos ingresos y regresar a la región para reinvertir parte de ese dinero en un negocio.

Marcha a Canarias

El matrimonio se fue a Canarias. Eligió La Gomera, la segunda isla más pequeña del archipiélago. Estuvieron trabajando nueve meses de camareros en un restaurante de San Sebastián de la Gomera, su pequeña capital.

«No era un trabajo para mucho tiempo pero el sector turístico ofrecía la posibilidad temporal de estar allí y ganar un dinero que nos iba a venir bien para el negocio que pensábamos desarrollar», admite Jessica.

De nuevo en Badajoz rastrearon el panorama de posibles negocios, buscaron un local en una de las barriadas más pobladas de la capital provincial, en San Roque, y se asesoraron antes de abrirlo a los clientes en marzo del año pasado. La clave de su acierto empresarial la resumen en dos palabras: información y microcrédito.

Primero a través del Servicio Extremeño Público de Empleo y después con el asesoramiento del Punto de Autoempleo Incorpora de la asociación Cocemfe elaboraron el plan de empresa con el que MicroBank (CaixaBank) les concedió la financiación necesaria para abrir el negocio.

El préstamo de la entidad bancaria ascendió a 15.000 euros. A eso se añaden otros 15.000 aproximadamente que llevan puestos la familia Gómez-Real para su iniciativa emprendedora.

Jessica Real defiende la utilidad de la línea de microcréditos bancarios pero lamenta que no es conocida generalmente «y tampoco se enfoca bien la historia por parte de muchos que quieren emprender. No se trata de que te presten una cantidad de dinero, sino de que te elaboren un buen plan de empresa una vez que te pregunten sobre la idea que quieres hacer. Es lo que hicieron con nosotros. Y se lo tenemos que agradecer mucho».

Su tienda de venta de calzado arrancó primero bajo la fórmula de franquicia pero no les salió bien. Fue un error, admite, que les hizo perder dinero en los primeros meses. No acertaron con la fórmula, insiste. Detectado el fallo, se cambió a negocio 'libre'.

«Nos concedieron otro microcrédito para redirigir el negocio y ha salido perfecto aunque no quita para que hayamos pasado también nuestros malos momentos porque las compras no llegaban», señala la joven.

'Tus zapatos' vende calzado para hombre, mujer y niños, especialmente con ofertas para escolares, una línea de productos que la joven pacense destaca que funcionaba singularmente bien. «Se trata de poder ofrecer calidad a unos precios competitivos para el cliente, claro, pero también para nosotros», concluye Jessica Real Adame, una emprendedora con crédito para crear su propia empresa.