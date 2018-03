Educación no quiere una selectividad única para todo el país EFE Martes, 20 marzo 2018, 07:54

Valladolid. Extremadura no percibe como una cuestión de debate nacional, ni tampoco un problema, la necesidad de una prueba de acceso a la Universidad (EBAU) única e igualitaria en todo el territorio nacional.

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez (PSOE), no considera un «problema nacional» la conveniencia de un examen único y simultáneo en todo el territorio autonómico de acceso a la Universidad (EBAU), para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, como reivindica Castilla y León. «Hoy por hoy no estamos a favor. Es algo que no ha creado polémica en nuestra comunidad y tampoco se ha debatido. No vemos que sea un problema nacional», declaró ayer en Valladolid delante de sus homólogos en Castilla y León, Fernando Rey (PP), y de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto (PSOE).

Los tres participaron en una de las jornadas del programa 'Pensando en Educación', organizado por la Junta de Castilla y León, concebido como un foro de debate y reflexión para los profesionales del sector, y que en esta ocasión analizaron cuestiones actuales de la Educación en España.

«Existen otros problemas más importantes» más allá de la EBAU única que reivindica Castilla y León para que los estudiantes compitan en las mismas condiciones y ninguno resulte perjudicado por esa desigualdad cuando, en función de la nota exigida, opten a la carrera universitaria que deseen.

Para Gutiérrez no es demostrable esta supuesta desigualdad, ni tampoco sabe «hasta qué punto es un problema fiable al cien por cien», por lo que ni ella ni su partido respaldan una EBAU simultánea con las mismas preguntas, lo que aseguraría una equidad que, por otra parte, sí ha reclamado para la Educación en general.