Educación quiere incluir la segunda lengua extranjera en selectividad Alumnos extremeños, durante la primera EBAU el pasado curso. :: / HOY Cerca de 23.000 alumnos extremeños se someterán este curso a las cuatro reválidas fijadas por la Lomce ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 10 febrero 2018, 02:19

Los alumnos que el pasado curso estrenaron la nueva selectividad, la llamada Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), solo pudieron examinarse de la primera lengua extranjera. Un hecho que supuso una notable diferencia con respecto a la prueba que se venía haciendo hasta entonces y que motivó quejas por parte de los docentes de Portugués, especialmente, y del resto de idiomas que se estudian en los centros extremeños como segunda lengua.

Por este motivo, la Consejería de Educación adelantó entonces que solicitaría al Ministerio «la modificación de esta normativa básica de cara al curso que viene». Con el objetivo de que los idiomas cursados como segundas lenguas extranjeras no se vean perjudicados.

Educación adelanta ahora que en la orden que prepara para regular la nueva selectividad, la segunda edición de la prueba, se trabaja para incluir la segunda lengua extranjera. Fuentes del departamento que dirige Esther Gutiérrez explican que la orden publicada al respecto por el Ministerio el pasado 26 de enero en el BOE «está redactada de manera ambigua, ya que hay unas comunidades autónomas que interpretan que, en la fase de acceso, como novedad, si un estudiante ha cursado en segundo de Bachillerato dos idiomas extranjeros podrá elegir de cuál se evalúa, y otras que esto se mantiene como el año pasado».

Las mismas fuentes señalan que la consejería extremeña, «que en estos momentos está redactando la orden autonómica, tiene la intención de incluir este aspecto. Algo que, hasta que pase los informes jurídicos pertinentes, no se puede dar por cerrado, pero sí que se está trabajando con esa intención». Añaden que el dar más peso a otros idiomas diferentes al Inglés «es algo que nos han pedido varias asociaciones de docentes de Portugués y de Francés de la región».

Dos convocatorias

De este modo, en la fase de acceso, que es obligatoria para los que deciden hacer la EBAU, los estudiantes se examinan de cuatro asignaturas. De éstas, tres materias generales del bloque de asignaturas troncales: Lengua y Literatura Castellana, Historia de España y una lengua extranjera. «Esto último es lo que da lugar a diferentes interpretaciones por parte de las comunidades», reitera Educación, y también que en el caso de Extremadura se quiere que esa tercera materia de las troncales pueda ser la segunda lengua extrajera. La cuarta asignatura será una troncal de modalidad, en función del Bachillerato elegido por el estudiantes.

La nota máxima de esta fase es un 10, que no prescribe nunca. Pero el alumno puede conseguir hasta un 14 máximo realizando la fase de admisión, que es voluntaria y cuya nota tiene una validez de dos años. También como novedad en esta edición, el alumno puede examinarse en esta fase de la segunda lengua extranjera cursada.

Este curso habrá de nuevo dos convocatorias. La ordinaria, (debe finalizar antes del 15 de junio) y la extraordinaria (antes del 13 de julio). Las fechas exactas aún no se han decidido.

Son 8.355 los estudiantes matriculados este curso en segundo de Bachillerato en Extremadura. Antes de presentarse a la EBAU, deben matricularse de la prueba de forma voluntaria en sus centros, ya que ésta es obligatoria solo para quienes quieran acceder a estudios universitarios.

Además de los estudiantes de segundo de Bachillerato que opten por la selectividad, aproximadamente otros 15.000 más deberán realizar este curso las otras tres reválidas recogidas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La evaluación final de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se celebrará en Extremadura por segundo curso consecutivo. El pasado 30 de enero se publicó en el BOE la orden ministerial anual que la regula. Y en la región será igual que el pasado. Es decir, con carácter muestral (una parte) y no censal (todos) y con finalidad diagnóstica y no académica, por lo que no tendrá repercusión ni en la nota ni en la titulación del estudiante. Aunque en la Lomce sí fue concebida con esa finalidad, la presión de las comunidades autónomas y de la sociedad en general modificaron este aspecto.

La fecha de celebración aún se tiene que fijar, pero la Consejería de Educación señala que será probablemente en mayo. De nuevo, como el curso pasado, la realizarán unos 2.000 estudiantes de 50 centros educativos elegidos siguiendo unos criterios de proporcionalidad (entre las dos provincias, entre la pública y la concertada, entre el alumnado de los centros, localidad de los centros...).

La única censal

Esta prueba evaluará las competencias en comunicación lingüística en Lengua Española e Inglés, la competencia matemática y las competencias sociales y cívicas (Geografía e Historia).

También será muestral y no censal, participarán asimismo unos 2.000 alumnos de 50 centros, la evaluación final de sexto de Primaria. Según explica Educación, su finalidad será igualmente diagnóstica y no académica. Se evaluarán las competencias en comunicación lingüística en Lengua Española y en Inglés, la competencia matemática y las competencias básicas en Ciencia y Tecnología. Se llevará a cabo en el tercer trimestre del curso, probablemente, en mayo.

Y también éste será posiblemente el mes en el que se realizará la evaluación individualizada de tercero de Primaria. El presente será el cuarto curso de celebración de esta evaluación que, a diferencia de las anteriores, no es de final de etapa y tendrá carácter censal. Es decir, la hará todo el alumnado matriculado en tercero de Primaria de todos los centros educativos de la región. Unos 11.000 estudiantes, según los datos facilitados por Educación, que serán evaluados en Lengua Castellana y en Matemáticas.