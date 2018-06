Educación puntuará más a los interinos con experiencia en Extremadura Momento en el que la consejera y los representantes sindicales firman el decreto. :: / J.M.ROMERO Los sindicatos aplauden que el nuevo decreto consensuado establezca la zonificación y la nota indefinida ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 18 junio 2018, 21:37

Después de dos años de negociaciones, Extremadura tiene por fin un nuevo decreto de interinos, un documento que regula el trabajo de este importante colectivo docente en la región y que, además, sale adelante con el respaldo de todos los sindicatos con presencia en la Sectorial de Educación. Todas las centrales –PIDE, ANPE, UGT, CC OO y CSIF– aplauden un decreto que «mejora sustancialmente las condiciones laborales de los interinos», tal como ha destacado este lunes la consejera del área, Esther Gutiérrez.

Interinos que una vez entre en vigor el nuevo decreto verán premiado con más fuerza que hasta ahora su trabajo en la escuela extremeña. Porque en la nueva norma cerrada con los sindicatos, «se favorece al aspirante extremeño o a los que tienen experiencia en el sistema educativo extremeño», dejó claro la Consejería de Educación. Se hace duplicando la puntuación en el apartado 'conocimiento de la realidad educativa extremeña', que pasa de 0,5 a 1 punto.

No obstante, desde el punto de vista de ANPE, este reconocimiento es insuficiente: «No estamos plenamente satisfechos porque una de nuestras propuestas bandera, que era valorar un 25% más la experiencia en centros educativos de Extremadura que la experiencia en centros de otras comunidades no ha sido aceptada, cuando dicha medida está en vigor en otras regiones», señaló Antonio Vera. Desde su punto de vista, «se ha perdido una gran oportunidad».

Sin embargo, como el resto de centrales aplaude igualmente un documento que, también como grandes novedades, incluye la nota indefinida y la zonificación para potenciar la estabilidad laboral y la conciliación familiar.

Los interinos que trabajen en Extremadura tendrán la obligatoriedad de presentarse a las oposiciones para mantenerse en las listas ordinarias, pero no la obligatoriedad de aprobar el proceso selectivo. La no caducidad de la nota o la nota indefinida que recoge el nuevo decreto supone que una vez un interino ha logrado una puntuación alta en una oposición, la misma no le caducará en ningún momento, de tal modo que podrá mantenerse en la lista de interinos y, por tanto, continuar trabajando en la región. Aunque lógicamente la participación es obligatoria cuando el objetivo a lograr es conseguir una plaza en propiedad. Pero, de este modo, «las listas no darán vuelcos importantes y, por tanto, sí se dará estabilidad a los interinos», resumió PIDE.

Para mejorar la conciliación familiar y laboral, el nuevo decreto divide la región en ocho zonas educativas, a semejanza del SES, para que los docentes puedan optar solo si se quieren al área o áreas más próximas a sus domicilios. Hasta el momento, tienen que optar a una plaza en cualquier lugar de la comunidad o como mucho solo una de las dos provincias.

Además de estas mejoras, Educación y sindicatos destacaron también como importantes novedades del nuevo decreto la creación de las listas supletorias y el establecimiento de una prueba para las listas extraordinarias. Las primeras se crearán tras el proceso selectivo que empieza este sábado y estarán integradas por las personas que se presenten a oposiciones y no superen la prueba precisa para formar parte de las listas ordinarias. Estarán por delante de los integrantes de las listas extraordinarias para cubrir sustituciones si se agotan las ordinarias. Ya partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, los integrantes de las extraordinarias deberán superar una prueba que permitirá comprobar la aptitud y los conocimientos de los aspirantes. Ahora, basta con que acudan a un acto de presentación.

Por otro lado, se amplía la protección a la maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, excedencia voluntaria y enfermedad grave. De tal modo que a los interinos que se encuentren en alguna de estas situaciones y no puedan incorporarse a la plaza que les sea adjudicada, se les valorará la experiencia docente y se les reservará la plaza hasta que puedan incorporarse.

Exclusión y baremo

En la misma línea, se incluyen nuevos supuestos de renuncia justificada y se suavizan las penalizaciones. Con el nuevo decreto, quienes no soliciten todos los centros de las zonas educativas elegidas, pasarán al último puesto de la lista durante ese curso escolar, pero recuperarán su lugar al curso siguiente. El decreto actual establece la exclusión de todas las listas de las que forme parte el aspirante por no solicitar todos los centros de la zona.

Las causas de exclusión serán no incorporarse a la plaza adjudicada en la fecha que se establezca; no aportar la documentación dentro del plazo fijado; haber sido condenado por 'delito contra la libertad e indemnidad sexual'; no participar en el proceso selectivo o renuncia a ocupar plazas fuera de los plazos previstos.

En cuanto al baremo de méritos, además de mejorar la puntuación por el 'conocimiento de la realidad educativa extremeña', se introduce la puntuación por día trabajado y no solo por mes y se valoran más los certificados de nivel de un mismo idioma y la participación en proyectos de investigación.

«El nuevo decreto mejora ostensiblemente la situación de los interinos en Extremadura», resumieron CC OO, UGT y CSIF. Las medidas recogidas en el documento, que aún tiene que ser revisado por los servicios jurídicos de la Junta, se podrán comenzar a aplicar en el curso 2019-2020.