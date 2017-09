Educación busca docentes para 553 vacantes en el inicio del curso escolar En torno a un centenar corresponden a maestros y serán las plazas que centren el primer llamamiento telemático previsto para el jueves ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 4 septiembre 2017, 23:10

Son 553 las plazas de docentes que no están cubiertas a día de hoy. Según la Consejería de Educación, la inmensa mayoría de ellas, en concreto 368, corresponden a renuncias de interinos tras la adjudicación del pasado julio. De las 553 plazas totales, 135 son medias jornadas y 418 jornadas completas.

Cubrir estas plazas para que los centros comiencen a funcionar con normalidad lo antes posible es el objetivo del departamento que dirige Esther Gutiérrez. Para eso el próximo jueves, día 7, se llevará a cabo el primer llamamiento telemático del nuevo curso. Estará centrado en las aproximadamente 90 plazas de maestros del total de vacantes que hay, con el fin de que los adjudicatarios estén en los colegios el martes 12, un día antes de que los alumnos lleguen a las aulas.

El resto de plazas hasta las 553, todas ellas de los diferentes cuerpos de enseñanzas medias, se ofertarán en el siguiente llamamiento previsto del día 12, para que los docentes se incorporen el viernes 15 o el lunes 18, según informaron los responsables de la Consejería de Educación a los representantes de los sindicatos en la sectorial del área que se celebró el pasado viernes.

En la misma se analizó la instrucción que recoge las normas de funcionamiento de este curso, respecto al horario lectivo, la flexibilización de la jornada cuando se produzcan alertas por olas de calor, el proceso de adaptación para el alumnado de Educación Infantil y, entre otras muchas cuestiones más, los criterios generales para la organización de los agrupamientos del alumnado durante este curso. Aspecto en el que la consejería recuerda que este curso está prohibido formar grupos con solo alumnado perteneciente a la sección bilingüe, así como que los estudiantes de la misma deberán cursar de forma obligatoria dos lenguas extranjeras.

Respecto a los llamamientos, según la información hecha pública por el sindicato PIDE, esta central solicitó que la totalidad de las vacantes se ofertaran en el primer llamamiento telemático de este jueves, para que la mayor parte de las mismas tengan adjudicatario antes del 13, cuando los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria llegarán a las aulas. Sin embargo, la administración es partidaria de ofertar primero las plazas de maestros y después las de profesores.

Antes de todo ello, hoy mismo está previsto que se publique la actualización de todas las listas extraordinarias de las que dispone a consejería, y a las que recurrirá una vez se agoten las ordinarias de las diferentes especialidades. Por eso, con la actualización publicada, muchos de los integrantes de estas listas podrán participar en el llamamiento del jueves. El primero del nuevo curso y al que seguirán otros muchos, para ir cubriendo las vacantes que sigan libres y también las bajas y sustituciones que vayan surgiendo. En principio, tal como ocurrió durante el curso pasado, estos llamamientos se llevarán a cabo los martes y viernes de cada semana.

También mientras no haya otra resolución al respecto, será la instrucción publicada el pasado octubre la que seguirá regulando la adjudicación y renuncia a las vacantes con el curso iniciado. Cabe recordar que se trata de la instrucción que se vio obligada a dictar la consejería, de acuerdo con las centrales sindicales, para resolver los problemas de cobertura que marcaron el inicio del pasado curso escolar. Después de acumular más de 300 renuncias de docentes a las plazas que les habían sido adjudicadas.

La Junta quiere evitar este curso que algunos alumnos estén sin profesores durante varias semanas

Con la instrucción, de fecha 13 de octubre, la consejería obligó a todos los profesores que participaban en el llamamiento a incorporarse a y tomar posesión de la plaza que le hubiera sigo adjudicada. De tal modo que solo podían renunciar una vez estaban en sus puestos de trabajo, donde debían continuar hasta tener el visto bueno de la administración a su renuncia. Además, aquellos que no se incorporaran a la plaza adjudicada serían excluidos de las listas y no podrían participar por tanto en ningún otro llamamiento durante el curso.

Decreto de interinos

Conseguir que el sistema de adjudicaciones y renuncias sea eficaz y evite que los escolares pasen días y días sin profesor, es el objetivo que también persigue la administración con el decreto de interinos que lleva negociando con los sindicatos desde la pasada primavera. Una negociación, por otro lado, que las centrales urgen a continuar y un decreto con el que, más allá de mejorar las condiciones laborales de los interinos, un colectivo con mucho peso en la educación extremeña, la administración pretende evitar los errores del pasado curso, cuando cientos de alumnos permanecieron más de un mes sin clase por falta de profesor.

Con este fin, en lo que de momento sigue siendo solo un borrador, la Consejería de Educación propone que aquellos interinos que renuncien con el curso escolar ya iniciado sean expulsados de todas las listas de espera de las que formen parte si no tienen justificación. En caso contrario, la renuncia solo supondrá que no serán llamados para ninguna plaza o sustitución durante el curso escolar en marcha, pero no la expulsión de la lista.

En cualquier caso, frente a lo que ocurre en la actualidad por tanto, los interinos tendrán que justificar su renuncia tras ser convocados o con el curso ya iniciado. Si finalmente la medida se establece en el decreto que aún se negocia.