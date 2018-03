Eduardo Moga dimite como director de la Editora Regional También presenta su cese como coordinador del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura | «Ha sido una experiencia inolvidable y muy enriquecedora, que acrece aún más mi vinculación con esta tierra hospitalaria» REDACCIÓN HOY.ES Viernes, 30 marzo 2018, 11:46

Eduardo Moga Bayona ha presentado su dimisión como director de la Editora Regional de Extremadura y coordinador del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura. En el puesto desde febrero de 2016, el crítico literario, escritor y traductor considera que las condiciones en que había de desarrollar el trabajo le impedían «hacerlo como creía adecuado», por lo que ha optado por desistir, según explica en su carta de despedida, en la que agradece a los destinatarios de su gestión y a todos aquellos que le han acompañado a lo largo de estos dos años y pide disculpas por los errores que haya podido cometer.

«A pesar de las limitaciones propias, también numerosas, y de las que me han impuesto las circunstancias, me he esforzado en todo momento por prestar el mejor servicio posible a Extremadura y los extremeños, y, en general, a los lectores españoles. Ha sido una experiencia inolvidable y muy enriquecedora, que acrece aún más mi vinculación con esta tierra hospitalaria», ha reseñado Moga (Barcelona, 1962), doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. La dimisión será efectiva el próximo jueves, 5 de abril.