«Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano... En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto...», escribían los poetas clásicos para referirse a la juventud y al paso del tiempo. Yo, que ni soy clásico ni soy poeta, escribo, prosaico, para resumir el carpe diem: «Mientras tus dientes no dejen intersticios donde se alojen briznas de carne y hebras de bacalao...». Uno es joven, en fin, mientras su tez luce sonrosada y sin manchas ni brillos y cuando al comer, no necesita utilizar los mondadientes después de cada bocado. Pero llega una edad en que la dentadura se descabala y con las aventuras interdentales en nuestra boca de un guiso de carne fibrosa podría Quevedo escribir una segunda parte de 'El Buscón'.

Yo estoy ya en la edad del mondadientes. La primera vez que me fijé en la importancia de los palillos a partir de cierta edad fue en casa de un compañero de clase zamorano. Sus padres y abuelos gastaban tanto en palillos que los partían a la mitad para darles doble uso. Aquello me pareció el colmo del ahorro, pero me preparó para economizar a mi vez cuando llegara el caso. Y aquí me tienen, pegado todo el día a mi bolsita odontológica: un saquito de tela negra donde guardo un par de adminículos en forma de miniserrucho con hilo dental, utensilio de gran utilidad que venden en Mercadona en cajas de 60 arcos dentales. Con él llevo siempre varias escobillas para dientes del 2, del 3, del 4 y del 6.

Con ese equipaje, no hay hebra esquiva que se me resista por mucho que se esconda entre incisivos. Además, lo que gasto en aparatejos lo ahorro a la larga en mondadientes. Reconozco que resulto un poco rarito. De hecho, mi mujer se ríe de mí y menea la cabeza con misericordia y santa resignación cada vez que, en un bar o en un restaurante, entre plato y plato, me voy al baño a realizar las exploraciones y limpiezas odontológicas propias de mi edad. «¿Pero no puedes aguantar hasta el postre con unas briznas de comida entre los muelas?», me pregunta desesperada. Pues no, es una manía, lo sé, pero o tengo mi dentadura sin huéspedes o no soy yo y mi circunstancia.

La última vez que escribí una crítica negativa y descalificadora de un restaurante fue sobre una casa de comidas portuguesa. Nunca escribo mal de los restaurantes. Si no me gustan nada, no hablo de ellos y punto. Me sucede a menudo: como, tomo notas, fotografío y pago. Pero el resultado es tan catastrófico que mejor no lo cuento para no hacer daño a un negocio errado. No tengo vocación de Chicote.

Pero lo de aquel restaurante portugués me pareció tan tremendo que me creí en la obligación de avisar a los lectores. Recuerdo que comí un bacalao y una gallina tostada que me hicieron esconderme en el aseo, para usar discretamente mi bolsita odontológica, cinco veces so pena de destrozarme dientes y molares. Era tan áspera la carne, tan seco el bacalao, que se quedaba la mitad en la dentadura y creí que debía hacer el servicio público de señalar el peligro.

Lo malo fue que a la semana siguiente, sospecho que pensando que iba a escribir descalificando sin piedad, me negaron la entrada al restaurante donde más ganas tengo de comer: una fonda situada en la travesía de Torrejoncillo, donde, al verme, me dijeron que estaba cerrado y que mejor que no comiera allí. Sé que es un restaurante de comida casera, deliciosa y honrada, de la que no se queda entre las muelas, de la que cocinan al estilo de mi madre, del Alagón, pero me quedé con las ganas hace cosa de cinco años y me temo que nunca podré comer allí. ¡Malditos dientes!