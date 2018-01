Economía tarda un año en pagar las ayudas del Renove de electrodomésticos El consejero de Economía, Navarro, junto a Fernández Vara en el pleno de ayer en la Asamblea. / Brígido Los comerciantes del sector solicitan que se cree un mecanismo para compensar los costes que deben asumir al adelantar la subvención JUAN SORIANO Jueves, 11 enero 2018, 21:10

La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura tarda un año en pagar a los comerciantes adheridos al Plan Renove de Electrodomésticos las ayudas correspondientes a las ventas acogidas a esta iniciativa. Sin embargo, los empresarios deben aplicar de forma directa la subvención en el momento de la compra. Por ese motivo, reclaman algún tipo de compensación por los costes que genera esta demora.

El Renove de Electrodomésticos se puso en marcha en diciembre de 2015 con la aprobación del decreto regulador. La convocatoria tuvo lugar en junio de 2016 y las ventas subvencionadas se realizaron entre octubre y noviembre de ese año. Como establece el plan, el comerciante debe aplicar el descuento en la factura y después reclamar a la Junta el ingreso correspondiente.

Teresa García, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de Extremadura (Acoelex), señala que los empresarios no han recibido el dinero hasta finales del pasado año. De esa forma, han debido adelantar unos fondos que no han podido recuperar hasta doce meses después.

La subvención media ronda entre 105 y 125 euros por aparato. Teresa García señala que hay pequeñas tiendas que han comprometido 2.000 o 3.000 euros, pero también cadenas que han debido adelantar más de 50.000 euros, para lo que han tenido que recurrir a pólizas de crédito. Por ese motivo, Acoelex pide a la Junta que en la próxima convocatoria plantee algún tipo de fórmula para compensar los costes financieros generados.

Teresa García señala que este asunto es el principal problema al que se enfrentan los comerciantes adheridos al plan, aunque no el único. El volumen de documentación que deben aportar para justificar las ayudas y el escaso plazo de que disponen para hacerlo, apenas quince días, también preocupa al sector. En cualquier caso, señala que, aunque reclama mejoras, Acoelex considera positiva la iniciativa.

La Consejería de Economía presentará este viernes el lanzamiento del Renove de Mobiliario

Estas cuestiones ya se han planteado a la Junta. La portavoz de Acoelex señala que la Administración regional sostiene que no puede agilizar los trámites de resolución de las ayudas, por lo que la convocatoria prevista para este año presentará el mismo problema. De hecho, Teresa García indica que las subvenciones de 2017 no se pudieron ofrecer porque Economía no dispone de medios para sacarlas adelante.

Acoelex estima que se podría contratar una gestión externa, como han hecho otras comunidades, o bien incorporar a más personal para agilizar la tramitación. De lo contrario, considera necesario compensar los costes generados a los empresarios.

La asociación también ha planteado a la Consejería de Economía que el plan de este año se ejecute en marzo y abril o que se deje para octubre o noviembre, como se hizo en 2016 a petición del sector.

Renove de mobiliario

La Junta también ha pactado la puesta en marcha del Plan Renove de Mobiliario con los empresarios del sector. Esta iniciativa se anunció para marzo del pasado año, pero se retrasó por problemas de gestión.

María Ángeles Costa, secretaria de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex), señala que han pedido que no comenzara hasta después de la campaña de Navidad, a lo que ha accedido la Junta. Este viernes se presentará su lanzamiento definitivo.