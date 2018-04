Más de 900 docentes rechazan estar en los tribunales de las oposiciones Aspirantes en las últimas oposiciones celebradas hace dos veranos en Extremadura. / HOY Educación recibe 18.000 solicitudes de profesores que quieren formar parte de las próximas listas de interinos de la comunidad autónoma ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 6 abril 2018, 21:46

La Consejería de Educación ha recibido más de 900 alegaciones por parte de profesores que rechazan formar parte de los tribunales de las próximas oposiciones. Las que comenzarán el 23 de junio y que son las más numerosas de las celebradas hasta el momento en la región en cuanto a oferta de plazas y posiblemente también, por ello, en cuanto a participación.

No en vano, son 18.000 las solicitudes presentadas por parte de profesores que quieren estar en las listas de interinos de la comunidad autónoma. Del total, 15.000 corresponden a docentes de nuevo ingreso y las 3.000 restantes a profesores que ya estaban en ellas y que quieren actualizar sus méritos.

Aunque no es requisito para participar en las oposiciones, estar en las listas de interinos sí es necesario para, en caso de no superar el proceso selectivo y, por tanto, no obtener una plaza en propiedad, poder trabajar en Extremadura como interino. De ahí que el alto número de instancias presentadas para estas listas haga prever una alta participación también en las oposiciones. No obstante, desde las centrales se considera que el número de opositores será finalmente bastante inferior, puesto que muchas solicitudes presentadas corresponderán a los mismos docentes que se apuntan a diferentes especialidades y que, además, posiblemente también se hayan inscrito en las listas de otras comunidades autónomas porque aún no habrán decidido en qué región concursarán, en qué proceso selectivo participarán.

Para desarrollar el extremeño, con 1.267 plazas en juego de 65 especialidades diferentes de enseñanzas medias, la Consejería de Educación adelantó recientemente que sería preciso formar a 150 tribunales. Y es en la formación de los mismos donde por el momento se está encontrando con problemas. Porque más de 900 profesores, funcionarios de carrera a quienes se ha preseleccionado para formar parte de los tribunales de sus respectivas especialidades, han presentado alegaciones para no estar en ellos, según la información facilitada por los responsables de Educación a los representantes sindicales en la última sectorial del área celebrada.

La consejería vuelve a conceder permisos remunerados para la formación

A juicio de las centrales consultadas, los motivos de tan alto número de alegaciones pueden ser varios. Por un lado, el hecho de que son más funcionarios que en otras ocasiones a los que hay que llamar en esta porque se trata de un proceso con muchas plazas y muchas especialidades, por lo que es lógico que haya más alegaciones de rechazo, que vayan en proporción por tanto a los llamamientos.

Pero también porque, sobre todo en aquellas especialidades con pocos docentes, se da la circunstancia de que los funcionarios, los profesores con plaza en propiedad, tienen que examinar a conocidos, a interinos que han sido o son compañeros en los institutos, y esto es algo que de forma general prefieren no hacer.

Y, además, apuntan otras centrales, por la cada vez mayor judicialización de las oposiciones. Cabe recordar que el Supremo ha obligado a repetir una oposición de 2010 y que quien fuera presidenta de un tribunal de la misma está condenada a pena de cárcel.

20 licencias retribuidas

Por otro lado, Educación también informó a los sindicatos de las 340 jubilaciones producidas hasta el pasado 31 de diciembre, que se sumarán a la oferta pública de empleo de 2019, y les anunció que vuelve a haber permisos retribuidos para la formación o, lo que es lo mismo, que los docentes podrán formarse durante un año, previo cumplimiento de los requisitos, y cobrar su sueldo durante este tiempo.

Una medida que los sindicatos llevaban tiempo reclamando y motivo por el que han aplaudido la decisión del departamento de Esther Gutiérrez, que convocará en breve estas licencias retribuidas para estudios tanto para profesores como para maestros, aunque consideran que la convocatoria que se lanzará es insuficiente y que debe ampliarse en el futuro.

En principio, según la información facilitada por las centrales, serán 20 los permisos remunerados que se convocarán para el curso 2018-2019, y de los mismos, cinco no serán anuales, sino parciales, porque Educación argumentó que es para lo que se tiene disponibilidad presupuestaria por el momento. En cualquier caso, cabe recordar que la última vez que hubo permisos remunerados, en el año 2011, se convocaron 10.