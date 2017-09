Los docentes alertan sobre la falta de interinos preparados para la FP Estudiantes de FP del IES Cristo del Rosario en clase. :: brígido Critican que para determinadas especialidades se recurra a integrantes de listas extraordinarias ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:33

«No tenemos ningún alumno en paro, la ocupación de hecho es del 100% y nos llaman demandando a nuestros estudiantes desde distintos puntos del país, antes incluso de que finalicen sus estudios», afirma Antonio Zambrano, director del IES Cristo del Rosario de Zafra.

Se refiere, esencialmente, a los alumnos del ciclo superior de FP de Fabricación Mecánica, que se imparte en sistema tradicional y dual, es decir, en colaboración con la empresa Deutz-Díter, que participa de forma activa en el proceso de formación de los alumnos. Porque la FP Dual es un sistema que permite combinar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro educativo.

uProblema «No basta con tener una titulación para impartir materias que requieren una formación específica». uSolución «Es preciso que los integrantes de listas extraordinarias, al menos de las especialidades de FP, superen un examen».

«Es un ciclo que funciona muy bien, que hace que todos los alumnos tengan trabajo, porque salen francamente preparados; y esto seguirá siendo así por la implicación de los profesionales con los que contamos», deja claro el director. Profesionales que suplen las deficiencias que no resuelve la Consejería de Educación, que envía en ocasiones interinos para impartir ciclos formativos que no tienen la formación técnica que se precisa para ello.

Alicia Torres Guillén Profesora de FP

Un problema que se está dando este curso en algunos ciclos que se imparten en la región pertenecientes a familias profesionales técnicas. Como es el caso de Fabricación Mecánica pero también de Soldadura, Automoción, Energías Renovables, Mantenimiento de Máquinas, etcétera.

«Es un problema que lleva tiempo y que sigue sin respuesta, que unos años nos toca a unos y otros, a otros, en función de los interinos que llegan a cada centro educativo», declara Antonio Zambrano. «Porque se recurre a unas listas extraordinarias cuyos integrantes no han pasado filtro alguno y esto no puede ser, ese filtro debe existir», argumenta el director.

La Consejería de Educación recurre a estas listas cuando las ordinarias están agotadas. Y en la actualidad son muchas las especialidades de FP que carecen de las mismas. La diferencia entre unas listas y otras es que para estar en las primeras los aspirantes han superado una oposición o parte de la misma, pero no han logrado una plaza en propiedad porque carecen de los méritos precisos; para las segundas, basta con tener una titulación.

«Y esto claramente es insuficiente para impartir materias que requieren una formación específica», explica Alicia Torres Guillén, profesora en el ciclo de Fabricación Mecánica del IES Cristo del Rosario. A modo de ejemplo, esta docente señala que no se pueden impartir clases en un ciclo de Peluquería si no se sabe cortar el pelo. Porque la FP es una formación eminentemente práctica «y la titulación no garantiza que el que la tiene sabe de lo que tiene que enseñar».

Una titulación, además, que en muchos casos no es la específica para la materia a impartir. De hecho, hay docentes que están en varias listas extraordinarias cuando se considera que son materias afines. Por ejemplo, un profesor de Matemáticas también puede estar inscrito en la lista de Física o Informática.

«Pero a la FP esto no se debe trasladar, porque la licenciatura no garantiza nada», reitera Alicia Torres. En definitiva, de nada sirve una licenciatura por ejemplo en Arquitectura para dar clases en un ciclo de Automoción. Por eso, reclama un filtro para acceder a listas extraordinarias: «Es necesario un mínimo examen, uno por especialidad, para que el aspirante demuestre que sabe de la misma; porque en los ciclos formativos tenemos dos años para preparar a los alumnos, para que salgan con la cualificación precisa al mercado laboral», razona esta docente.

Cabe recordar que ante la decisión final de no celebrar oposiciones este año, la Consejería de Educación se vio obligada a convocar listas extraordinarias de las que tirar para completar las plantillas docentes y hacer frente a las bajas y sustituciones que surjan durante el curso. También propuso inicialmente que para estar en las listas de las 22 especialidades convocadas se tuviera que superar un examen. Sin embargo, ante la falta de acuerdo con los sindicatos, finalmente se sustituyó la prueba por la presentación en un acto público.

Un decisión errónea a juicio de los docentes de FP. «Hay que establecer un filtro para dar una solución a este problema, porque de lo contrario los perjudicados son los alumnos y esto no puede ser», zanja Antonio Zambrano.

Desde la Consejería de Educación se asegura que se han tomado las medidas precisas para garantizar la calidad en la enseñanza de la FP y minimizar el problema, que reconoce, pero que a su juicio es puntual. «La capacitación de algunos integrantes de listas de espera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación es un problema puntual que se da en todas las comunidades como consecuencia de la necesidad de conjugar las exigencias legales de titulación para ingresar en un cuerpo, que requiere como regla general el título de diplomado universitario, arquitecto técnico, ingeniero técnico o el título de grado correspondiente y, por otro lado, la realidad de la FP, caracterizada por estar dirigida primordialmente a atender las necesidades del mercado laboral», explica la administración.