El SES dice que los trabajadores que han quedado fuera del contrato de ambulancias no cumplen los requisitos

Miércoles, 25 octubre 2017, 17:11

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha defendido que el 90% de los trabajadores del transporte sanitario, cuya plantilla asciende casi mil, han sido subrogados al nuevo contrato y que los 40 empleados que se han quedado fuera lo han hecho porque no cumplen los requisitos.

Estos trabajadores responden al perfil de directivos o dueños de empresas, otros que no llevaban el tiempo suficiente para poder acogerse a la subrogación y, el resto hasta completar los 40, es por exceso de sueldos que no corresponden a la categoría de su trabajo. «Ésas son las tres razones por las que no se ha subrogado a cuarenta trabajadores», ha subrayado Franco.

El máximo dirigente del SES ha recordado, además, que se han incorporado a la plantilla los taxistas rurales que estaban contratados como autónomos. «Ha sido un trabajo fundamental para nosotros que esta incorporación se haga efectiva», ha indicado, al tiempo que ha señalado que la administración «no incide» en la política de empresa de Ambulancias Tenorio, la nueva adjudicataria, pero defiende que sí tiene que velar por que se cumplan las cláusulas sociales que están en el contrato. «Les aseguro que vamos a velar por ello», sentenció.

Cabe recordar que el Sindicato de la Plataforma de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en Defensa del Sector (TAEdS) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las presuntas «irregularidades» en el proceso de subrogación de estos empleados a la nueva empresa adjudicataria.

Ante esta noticia, Franco ha aclarado que esa plataforma «curiosamente» no está representada en el comité de empresa del consorcio de transportes y representa a los cooperativistas que han perdido el concurso, por lo que considera «normal» que «estén enfadados pero no que viertan medias verdades sobre el asunto».

Franco, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en Cáceres tras una comparecencia para hablar del nuevo hospital, ha agradecido el trabajo que durante 24 años ha realizado el consorcio de transportes sanitarios en la región pero le ha recordado que «ha perdido un concurso legalmente».

«Se han usado muchos recursos y argumentos legales para impugnar el concurso pero no se ha podido» y «ahora», cuando el 1 de noviembre empieza a funcionar la nueva empresa «se viene con el tema de la subrogación», se ha lamentado el gerente del SES.